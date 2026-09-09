ગુજરાતના પાટનગરમાં મેલેરિયાનો ખતરો? ગાંધીનગર 55થી 75 ટકા સંભાવનાવાળા ઝોનમાં, IMDની ચેતવણી
ભારત હવામાન વિભાગે 3 સપ્ટેમ્બરના હેલ્થ ક્લાઈમેટ રિપોર્ટમાં 4થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મેલેરિયા માટે અનુકૂળ તાપમાનની સંભાવના દર્શાવી છે, જેમાં ગાંધીનગરનો સમાવેશ થાય છે.
Published : September 9, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 4:52 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં આગામી દિવસોમાં મેલેરિયા અંગે સાવચેતી રાખવાની જરૂર પડી શકે છે. ભારત હવામાન વિભાગ (IMD)ના Climate Information for Health રિપોર્ટમાં 4થી 17 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન મચ્છરજન્ય બીમારીઓ માટે હવામાનની સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. રિપોર્ટમાં ખાસ કરીને મેલેરિયા ફેલાવા માટે અનુકૂળ બની શકે તેવા તાપમાનવાળા વિસ્તારોની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ થયો છે, જ્યારે પ્રથમ સપ્તાહમાં ગાંધીનગર જિલ્લો 55થી 75 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
જોકે, આ આગાહીને મેલેરિયાના કેસ વધવાની સીધી આગાહી તરીકે જોવી નહીં. રિપોર્ટમાં હવામાન અને મેલેરિયા ફેલાવા માટે અનુકૂળ બની શકે તેવી તાપમાનની સ્થિતિનું અનુમાન આપવામાં આવ્યું છે. એટલે હાલ લોકો માટે સૌથી મહત્વની બાબત મચ્છરજન્ય બીમારીઓ સામે સાવચેતી રાખવાની છે.
4થી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી હવામાન આધારિત આરોગ્ય ચેતવણી
ભારત હવામાન વિભાગના પુણે સ્થિત Office of Climate Research and Services દ્વારા આ રિપોર્ટ 3 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ 4થી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી એટલે કે કુલ બે અઠવાડિયાની સ્થિતિ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં તાપમાનની આગાહી સાથે મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુ જેવી મચ્છરજન્ય બીમારીઓ માટે હવામાન કેટલું અનુકૂળ રહી શકે તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે.
રિપોર્ટ આપવામાં આવેલા હવામાનના નકશા મુજબ 4થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજસ્થાનના કેટલાક જિલ્લાઓમાં મહત્તમ તાપમાન 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ રહેવાની શક્યતા છે. પંજાબના ફાઝિલ્કા અને મુક્તસર તથા હરિયાણાના સિરસા જિલ્લામાં પણ 39 ડિગ્રીથી વધુ મહત્તમ તાપમાન રહેવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. બીજી તરફ કોઈ જિલ્લામાં લઘુત્તમ તાપમાન 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે જવાની શક્યતા નથી.
આ તાપમાનની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મેલેરિયા માટે આગામી બે સપ્તાહની ‘ટ્રાન્સમિશન વિન્ડો’ એટલે કે બીમારી ફેલાવા માટે હવામાન કેટલું અનુકૂળ બની શકે તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે.
મેલેરિયા માટે કયા તાપમાનને અનુકૂળ ગણાયું?
રિપોર્ટમાં મેલેરિયાના બે પ્રકાર - Plasmodium falciparum અને Plasmodium vivax - માટે અલગ તાપમાનની મર્યાદા આપવામાં આવી છે.
Plasmodium falciparum માટે મહત્તમ તાપમાનની અનુકૂળ મર્યાદા 33થી 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાનની મર્યાદા 16થી 19 ડિગ્રી સેલ્સિયસ દર્શાવવામાં આવી છે.
જ્યારે Plasmodium vivax માટે મહત્તમ તાપમાનની મર્યાદા 33થી 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાનની મર્યાદા 14થી 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ દર્શાવવામાં આવી છે.
સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, જે વિસ્તારોમાં તાપમાન આ મર્યાદામાં રહેવાની શક્યતા હોય ત્યાં મેલેરિયા ફેલાવા માટેની હવામાન પરિસ્થિતિ અનુકૂળ બની શકે છે. આ જ આધારે IMDએ અલગ-અલગ વિસ્તારોને સંભાવનાની કેટેગરીમાં વહેંચ્યા છે.
ગાંધીનગર માટે શું છે ખાસ સંકેત?
ગુજરાત માટે રિપોર્ટમાં સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે ગાંધીનગર જિલ્લો 4થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મેલેરિયાની 55થી 75 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં સામેલ છે.
આ કેટેગરીમાં ગુજરાતના ગાંધીનગર ઉપરાંત પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઓડિશા, તેલંગાણા, કર્ણાટક અને તમિલનાડુના કેટલાક વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. જમ્મુ-કાશ્મીર, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ બંગાળ અને કેરળના કેટલાક વિસ્તારો પણ આ શ્રેણીમાં છે.
આ સાથે ગુજરાતના કેટલાક અન્ય વિસ્તારોને 35થી 55 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એટલે સમગ્ર ગુજરાતને એકસરખી કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવ્યું નથી. અલગ-અલગ વિસ્તારમાં તાપમાનની આગાહી મુજબ મેલેરિયા માટે અનુકૂળ હવામાનની સંભાવના અલગ છે.
મહત્વનું: ગાંધીનગરનું નામ 55થી 75 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં હોવાનો અર્થ એવો નથી કે ગાંધીનગરમાં મેલેરિયાના 55થી 75 ટકા કેસ થશે. આ આંકડો રિપોર્ટમાં દર્શાવેલી હવામાન આધારિત સંભાવના છે.
બીજા સપ્તાહમાં પણ ગુજરાતનો ઉલ્લેખ
11થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ ગુજરાત માટે મેલેરિયાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે. આ સપ્તાહમાં Plasmodium falciparum માટે કેટલાક ગુજરાતના જિલ્લાઓને 55થી 75 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોને 35થી 55 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ કેટેગરીમાં રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, આંધ્ર પ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક અને કેરળ સહિતના અનેક રાજ્યોના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.
એટલે આગામી એક સપ્તાહ પૂરતું જ નહીં, પરંતુ 11થી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી પણ મેલેરિયા અંગે હવામાન આધારિત સાવચેતીની જરૂરિયાત રહેવાની શક્યતા રિપોર્ટમાં દર્શાવવામાં આવી છે.
મેલેરિયાના બીજા પ્રકારમાં પણ ગુજરાતનો સમાવેશ
Plasmodium vivax માટે પણ ગુજરાતના વિસ્તારોનો ઉલ્લેખ થયો છે.
4થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગાંધીનગરને આ પ્રકારના મેલેરિયા માટે પણ 55થી 75 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ કેટેગરીમાં પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઓડિશા, તેલંગાણા અને તમિલનાડુના કેટલાક વિસ્તારો પણ છે.
બીજા સપ્તાહમાં પણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો 55થી 75 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં છે. જ્યારે ગુજરાતના કેટલાક અન્ય વિસ્તારો 35થી 55 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
અર્થાત્, બંને પ્રકારના મેલેરિયા માટે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો રિપોર્ટમાં દેખાઈ રહ્યા છે.
ડેન્ગ્યુ મામલે હાલ રાહતના સંકેત
મેલેરિયાની સરખામણીએ ડેન્ગ્યુ માટે રિપોર્ટમાં હાલ અલગ સ્થિતિ જોવા મળે છે.
ડેન્ગ્યુ માટે રિપોર્ટમાં લઘુત્તમ તાપમાનની થ્રેશોલ્ડ 11.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ દર્શાવવામાં આવી છે. મહત્તમ તાપમાન માટે ચોક્કસ થ્રેશોલ્ડ દર્શાવવામાં આવી નથી.
4થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ડેન્ગ્યુ માટે 75 ટકા, 55થી 75 ટકા અને 35થી 55 ટકા સંભાવનાવાળી કેટેગરીમાં કોઈ વિસ્તાર દર્શાવવામાં આવ્યો નથી. આ ત્રણેય કેટેગરી સામે ‘Nil’ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે 35 ટકાથી ઓછી સંભાવનાવાળી કેટેગરીમાં રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓ દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
11થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ ડેન્ગ્યુ માટે 75 ટકા, 55થી 75 ટકા અને 35થી 55 ટકા સંભાવનાવાળી કેટેગરીમાં કોઈ વિસ્તાર દર્શાવવામાં આવ્યો નથી. આ સમયગાળા માટે પણ તમામ જિલ્લાઓ 35 ટકાથી ઓછી સંભાવનાવાળી કેટેગરીમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
આથી રિપોર્ટના હવામાન આધારિત આંકડા મુજબ આગામી બે સપ્તાહમાં ડેન્ગ્યુ માટે ઊંચી સંભાવનાવાળી ટ્રાન્સમિશન વિન્ડો દર્શાવવામાં આવી નથી.
શું ગુજરાતમાં મેલેરિયા ફેલાઈ રહ્યો છે?
અહીં સૌથી મહત્વની વાત સમજવી જરૂરી છે. આ રિપોર્ટ મેલેરિયાના હાલના કેસોની સંખ્યા અથવા કેસ વધવાની સીધી આગાહી કરતો નથી.
IMDએ તાપમાનના આધારે મેલેરિયા ફેલાવવા માટેનું હવામાન કેટલું અનુકૂળ બની શકે તેનું અનુમાન આપ્યું છે. એટલે ગાંધીનગર અથવા ગુજરાતમાં મેલેરિયાના કેસ વધી રહ્યા છે એવું આ રિપોર્ટના આધારે કહી શકાય નહીં.
રિપોર્ટમાં આપવામાં આવેલા 35-55 ટકા, 55-75 ટકા અને 75 ટકા જેવા આંકડા ‘probability level’ તરીકે આપવામાં આવ્યા છે અને તે મેલેરિયાની ટ્રાન્સમિશન વિન્ડોની સંભાવના સાથે જોડાયેલા છે.
હવે સામાન્ય લોકોએ શું કરવું?
મચ્છરજન્ય બીમારીઓ સામે સાવચેતી રાખવા માટે સૌથી પહેલા ઘરની આસપાસ મચ્છરોને વધવા માટેની જગ્યા ન બને તેની કાળજી રાખવી જરૂરી છે.
ઘર, સોસાયટી કે આસપાસ ક્યાંય પાણી ભરાયેલું હોય તો તેને દૂર કરવું જોઈએ. ખાસ કરીને લાંબા સમય સુધી ભરાયેલું પાણી મચ્છરો માટે અનુકૂળ જગ્યા બની શકે છે. ઘરની છત, બાલ્કની, કુંડા, જૂના વાસણો કે અન્ય વસ્તુઓમાં પાણી ભરાયેલું હોય તો તેને નિયમિત રીતે સાફ કરવું જરૂરી છે.
મચ્છર વધારે હોય તેવા વિસ્તારમાં બારી-બારણામાં જાળીનો ઉપયોગ, મચ્છરદાની અને મચ્છરથી બચવાના સામાન્ય ઉપાયો પણ અપનાવી શકાય.
તાવ આવે તો ધ્યાન રાખવું
મચ્છરજન્ય બીમારીના સંદર્ભમાં તાવને હળવાશથી ન લેવો એ પણ જરૂરી છે. તાવ, ઠંડી લાગવી અથવા શરીરમાં નબળાઈ જેવી તકલીફ રહે તો પોતાની રીતે લાંબા સમય સુધી દવા લેવાને બદલે તબીબી સલાહ લેવી યોગ્ય છે.
ખાસ કરીને આગામી દિવસોમાં જો તાવ રહેતો હોય તો સ્થાનિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
સમગ્ર સ્થિતિનો સાર
IMDના 3 સપ્ટેમ્બરના રિપોર્ટ પ્રમાણે 4થી 17 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન દેશના અનેક વિસ્તારોમાં મેલેરિયા માટે અનુકૂળ હવામાનની સંભાવના છે. ગુજરાત પણ આ યાદીમાં છે અને ગાંધીનગર પ્રથમ સપ્તાહમાં 55થી 75 ટકા સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. બીજા સપ્તાહમાં પણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો માટે 55થી 75 ટકા અને કેટલાક વિસ્તારો માટે 35થી 55 ટકા સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે.
બીજી તરફ, ડેન્ગ્યુ માટે બંને સપ્તાહમાં 35 ટકાથી વધુ સંભાવનાવાળી કોઈ કેટેગરીમાં વિસ્તાર દર્શાવવામાં આવ્યો નથી અને તમામ જિલ્લાઓને 35 ટકાથી ઓછી સંભાવનાવાળી શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.
નોંધ - આથી હાલનો સીધો સંદેશ એ છે કે મેલેરિયા અંગે સાવચેતી વધારવી, મચ્છરોને વધવા ન દેવા અને તાવ કે અન્ય લક્ષણો દેખાય તો સમયસર તબીબી સલાહ લેવી. સાથે જ, IMDનો આ રિપોર્ટ હવામાન આધારિત આગાહી છે - તેને ગુજરાતમાં મેલેરિયાના કેસોની સીધી આગાહી તરીકે સમજવો યોગ્ય નથી.
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