વલસાડ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં નશાના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ, 2,383 કિલો ગાંજા જેવો પદાર્થ ઝડપાયો!
તીઘરા ગામમાં મનુ શર્માના ગોડાઉનમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવતા ત્યાંથી વધુ 2,000 કિલો ગાંજા જેવો માદક પદાર્થ મળી આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
Published : October 24, 2026 at 4:56 PM IST
વાપી: દક્ષિણ ગુજરાતમાં નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી સામે વલસાડ જિલ્લા એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વાપીના ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કરવામાં આવેલી દરોડાની કાર્યવાહી દરમિયાન 383 કિલો ગાંજા જેવો માદક પદાર્થ ઝડપાયો હતો. ત્યારબાદ આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવતા સંઘપ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલીના થિંગરા ગામ સુધી તપાસનો દોર પહોંચ્યો હતો. ત્યાં એક ગોડાઉનમાંથી વધુ 2,000 કિલો ગાંજા જેવો માદક પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. બંને સ્થળેથી મળીને કુલ 2,383 કિલો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેની અંદાજિત બજારકિંમત રૂ. 13.93 કરોડ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ડુંગરામાં દરોડા દરમિયાન 383 કિલો જથ્થો ઝડપાયો
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, વલસાડ જિલ્લા એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગ દ્વારા વાપીના ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નશીલા પદાર્થોની ગેરકાયદે હેરાફેરી અંગે મળેલી માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તપાસના ભાગરૂપે એક સ્થળે દરોડો પાડવામાં આવતા ત્યાંથી 383 કિલો ગાંજા જેવો માદક પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ જથ્થાની અંદાજિત કિંમત રૂ. 1.93 કરોડ જેટલી થાય છે.આ કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે મોહમ્મદ આમિર નામના આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ તપાસ એજન્સીઓએ આ જથ્થાના સ્ત્રોત, તેના સંગ્રહ અને સંભવિત હેરાફેરીના નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી હતી.
તપાસનો રેલો તીઘરા ગામ સુધી પહોંચ્યો
ડુંગરા વિસ્તારમાંથી ઝડપાયેલા જથ્થા અંગે વધુ તપાસ દરમિયાન તપાસકર્તાઓને સંઘપ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલીના થિંગરા ગામ સુધી પહોંચતી કડી મળી આવી હતી. આ માહિતીના આધારે એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગ અને SOG દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
ગોડાઉનમાં ચાલતું હતું કારખાનું
તીઘરા ગામમાં મનુ શર્માના ગોડાઉનમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવતા ત્યાંથી વધુ 2,000 કિલો ગાંજા જેવો માદક પદાર્થ મળી આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ બીજા જથ્થાની અંદાજિત બજાર કિંમત રૂ.12 કરોડ જેટલી આંકવામાં આવી છે. આ રીતે એક સ્થળેથી શરૂ થયેલી તપાસમાં વધુ મોટા જથ્થાનો પર્દાફાશ થતાં સમગ્ર કાર્યવાહીનું મહત્ત્વ વધ્યું છે.
કુલ 2,383 કિલો જથ્થો જપ્ત, કિંમત લગભગ રૂ. 14 કરોડ
બંને સ્થળોએ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીની વિગતો પર નજર કરીએ તો ડુંગરા વિસ્તારમાંથી 383 કિલો અને થિંગરા ગામના ગોડાઉનમાંથી 2,000 કિલો જથ્થો મળી આવ્યો છે. આમ, કુલ 2,383 કિલો ગાંજા જેવો માદક પદાર્થ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. તેની અંદાજિત બજારકિંમત રૂ. 13.93 કરોડ થાય છે, જે લગભગ રૂ. 14 કરોડ જેટલી છે.
બે આરોપી ની ધરપકડ કરવામાં આવી
આ કેસમાં મોહમ્મદ આમિર અને મનુ શર્મા નામના બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે. જોકે, જપ્ત કરાયેલા પદાર્થની ચોક્કસ ઓળખ, તેની હેરાફેરીમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ અને આ જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો તે સહિતના મુદ્દાઓ અંગે વધુ તપાસ જરૂરી છે.
નશાના નેટવર્કની અન્ય કડીઓ શોધવા તપાસ તેજ
આટલા મોટા જથ્થાની જપ્તી બાદ તપાસ એજન્સીઓ સામે હવે અનેક મહત્ત્વના પ્રશ્નો છે. આ માદક પદાર્થનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો? તેનું વિતરણ ક્યાં અને કોને કરવામાં આવવાનું હતું? આ ગોડાઉનોનો ઉપયોગ કેટલા સમયથી થતો હતો? તેમજ આ સમગ્ર વ્યવહારમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે સંગઠિત નેટવર્ક સંડોવાયેલું છે કે કેમ? આવા તમામ પાસાઓની તપાસના આધારે વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.
વલસાડ જિલ્લા એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગ અને SOGની સંયુક્ત કામગીરીમાં કરોડો રૂપિયાની કિંમતનો જથ્થો ઝડપાયો છે. હવે તપાસ આગળ વધતાં આ કેસમાં અન્ય કડીઓ બહાર આવે છે કે કેમ તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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