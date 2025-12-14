એલોઝન લાઇટ લગાવી માછીમારી કરતા બોટ માલિક-સંચાલકો સામે ગુનો નોંધાયો, ઉનાના નવાબંદર મરીન પોલીસની કાર્યવાહી
ગેરકાયદેસર એલોઝન LED લાઇટથી માછીમારી કરતા બોટ સંચાલકો સામે નવાબંદર મરીન પોલીસે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : December 14, 2025 at 11:46 AM IST
ઉના: ઉનાના નવા બંદર મરીન પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર એલોઝન LED લાઇટથી લાઇટ ફિશિંગ કરતા 3 બોટ માલિક-સંચાલકો સામે ગુનોં નોંધવામાં આવ્યો છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
બોટ સંચાલકો સામે ગુનો નોંધાયો
મળતી માહિતી અનુસાર ઉનાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એચ.એલ.જેબલીયા, SOG ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.એમ.કાગડા, PSI એમ.એ.રાઠોડ તથા મરીન પોલીસ અને SOG સ્ટાફ દ્વારા દરિયાઇ પેટ્રોલિંગ અને બોટ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન બોટમાં અનઅધિકૃત રીતે માછીમારી માટે અત્યંત તેજ પ્રકાશ આપતી એલોઝન LED લાઇટોનો ઉપયોગ કરી માછલીઓને આકર્ષિત કરીને લાઇટ ફિશિંગ કરવામાં આવતું હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન અંદાજે 60 જેટલી એલોઝન LED લાઇટો મળી આવતા કૂલ 3 અલગ અલગ ગુનાઓ ગુજરાત મત્ત્સ્ય ઉદ્યોગ સુધારા અધિનિયમ-2024 તથા ફિશરીઝ એક્ટ હેઠળ નોંધવામાં આવ્યા છે.
બોટ માલિકો/સંચાલકો દ્વારા પોતાની બોટમાં અનઅધિકૃત રીતે મોટી સંખ્યામાં તેજ પ્રકાશિત એલોઝન LED લાઇટો રાખી દરિયામાં માછલીઓને લાઇટથી આકર્ષિત કરી ગેરકાયદેસર માછીમારી કરવામાં આવતી હતી.
આ બોટ માલિકો/સંચાલકો સામે કાર્યવાહી
- ઇસ્માઇલ ઇબ્રાહિમભાઇ ભેંસલીયા (ઉ.વ.52), રહે.મૂળ દ્વારકા હુસેની ચોક, તા.કોડીનાર
- ઇસ્માઇલ ઓસમાણભાઇ ઢોકી (ઉ.વ.50), રહે.મૂળ દ્વારકા હુસેની ચોક,તા.કોડીનાર
- આરબ કાસમભાઇ ખારાઇ (ઉ.વ.50), રહે મૂળદ્વારકા જેટી વિસ્તાર,તા.કોડીનાર
પોલીસે બોટ માલિક/સંચાલકો સામે ગુનોં નોધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર માછીમારો સામે આગળ પણ આ રીતની કાર્યવાહી ચાલુ રહી શકે છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગુજરાતમાં LED લાઇટ વડે માછીમારી કરવી ગેરકાયદેસર છે, કારણ કે તે સમુદ્રી જીવસૃષ્ટિને નુકસાન પહોંચાડે છે અને માછલીઓના સ્ટોકને અસર કરે છે. ભારત સરકારે 2017માં વિશિષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્ર (EEZ)માં LED લાઇટ વડે માછીમારી પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને ગુજરાત સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં તેને વધુ કડક બનાવીને લાઇટ ફિશિંગ અથવા LED લાઇટ ફિશિંગ મેથડ પર પ્રતિબંધ મુક્યો છે.
