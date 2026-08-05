સુરેન્દ્રનગરમાં પોલીસ કર્મચારીના ઘરે 10 વર્ષથી ચાલતું ગેરકાયદેસર શેરબજાર નેટવર્ક ઝડપાયું; 5ની અટકાયત
પોલીસમાં હોવાનો અને વર્દીનો લાભ ઉઠાવીને આ નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હોવાનો ધડાકો થયો છે.
Published : August 5, 2026 at 3:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ પર હવે રાજકોટ રેન્જની ટીમ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર પોલીસની કામગીરી સામે ફરી એક વાર સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના રતનપર વિસ્તારમાં આવેલી રામેશ્વર ટાઉનશિપના મકાન નંબર 52માં છેલ્લા અનેક વર્ષોથી ગેરકાયદેસર રીતે શેરબજારનું નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હતું. તેમ છતાં સ્થાનિક પોલીસ કે સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. ખુદ ધજાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવી રહેલા સંજયસિંહ રાઠોડ નામના પોલીસ કર્મચારી પોતાના ઘરમાં જ આ ગેરકાયદેસર શેરબજારનું નેટવર્ક ચલાવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસમાં હોવાનો અને વર્દીનો લાભ ઉઠાવીને આ નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હોવાનો ધડાકો થયો છે. સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન થતાં અંતે રાજકોટ રેન્જની ટીમે દરોડા પાડ્યા છે અને 23 જેટલા ઇસમો સામે ગુનો દાખલ કરીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. કોઈપણ પ્રકારના લાયસન્સ કે મંજૂરી વગર ગેરકાયદેસર રીતે શેરબજારમાં હાર-જીત માટેનું નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હતું.
રેન્જની ટીમે સતત 24 કલાક સુધી કાર્યવાહી હાથ ધરીને આ મિશન પાર પાડ્યું છે. આ અંગે રેન્જની ટીમને સ્થાનિક પોલીસ અને સુરેન્દ્રનગર લોકલ બ્રાન્ચની ટીમ ઉપર ભરોસો ન હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે. કોઈપણ પ્રકારની મદદ વગર એકલા હાથે રેન્જના પોલીસ કર્મચારીઓ અને પીએસઆઈ સહિતના સ્ટાફ દ્વારા સતત તપાસ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સંજયસિંહ નાથુભાઈ રાઠોડ (રહે. રામેશ્વર ટાઉનશિપ, નોકરી: ધજાડા પોલીસ સ્ટેશન)ના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાંથી અલગ-અલગ લેપટોપ, મોબાઇલ ફોન, નોટબુકો, પેનડ્રાઇવ અને અન્ય સાહિત્ય મળી આવ્યું છે. આ તમામ સાહિત્ય જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ સાહિત્ય ચેક કરતાં શેરબજારનું સૌથી મોટું નેટવર્ક ઝડપાયું છે અને કરોડો રૂપિયાના લેતી-દેતીના હિસાબો પણ સામે આવ્યા છે.
દરોડા દરમિયાન ઘરમાંથી આખું કોલ સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું તેના મારફતે વેપારીઓ અને બ્રોકરોના સંપર્ક કરવામાં આવતા હતા અને ગેરકાયદેસર રીતે પરવાનગી વગર શેરબજારમાં હાર-જીતના સોદા કરવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. દરોડા દરમિયાન કોન્ટ્રાક્ટરો, ખેડૂતો, એકાઉન્ટન્ટ અને મજૂરી કામ કરતા લોકો ઘરમાંથી મળી આવ્યા હતા અને તેમના દ્વારા હાર-જીતના સોદા કરવામાં આવતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
પ્રથમ તબક્કામાં પાંચ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમને જોરાવરનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જઈ વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ કર્મચારી સંજયસિંહ નાથુભાઈ રાઠોડ નાસી છૂટવા પામ્યો છે. તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી સામે પણ હવે ટૂંક સમયમાં કાર્યવાહી થાય તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે, કારણ કે અંદાજે છેલ્લા 10 વર્ષથી આ નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હતું છતાં કોઈ કાર્યવાહી થઈ ન હતી. અંતે રેન્જની ટીમે દરોડા પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગેરકાયદેસર શેરબજાર નેટવર્કમાં એકાઉન્ટન્ટની નિમણૂક અને આખું કોલ સેન્ટર
પોલીસ કર્મચારી સંજયસિંહ રાઠોડના રતનપર ખાતે આવેલા મકાનમાં આખું કોલ સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું. ગેરકાયદેસર રીતે શેરબજારના સોદા અને હાર-જીત કરવામાં આવતી હતી. રાજકોટ રેન્જની ટીમ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા તે દરમિયાન ઘરમાંથી એકાઉન્ટન્ટ અરુણભાઈ મહેન્દ્રભાઈ કોઠારીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કન્સ્ટ્રક્શન અને બિલ્ડર તરીકેની નામના ધરાવતા દિવ્યરાજસિંહ વનરાજસિંહ ચુડાસમાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર નેટવર્કનો પડદાફાશ થયો છે ત્યારે જિલ્લાના અનેક મોટા વેપારીઓ અને બ્રોકરો ગેરકાયદેસર શેરબજારના સોદાઓમાં સંકળાયેલા હોવાની શંકાઓના આધારે હવે વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પૈસાની લેતી-દેતી માટે સ્પેશિયલ એકાઉન્ટન્ટ પણ રાખવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
દરોડા દરમિયાન 10 લેપટોપ, 29 મોબાઇલ, 27 નોટબુકો અને 4 પેનડ્રાઇવ મળી આવ્યા – મોબાઇલ અને લેપટોપમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંપર્કોની હિસ્ટ્રી
રેન્જની ટીમ દ્વારા દરોડા પાડ્યા બાદ પોલીસ કર્મચારીના ઘરમાંથી આખું કોલ સેન્ટર ઝડપાયું છે. તેમાં 29 જેટલા મોબાઇલ ફોન મળ્યા છે, જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય લોકો સાથે વાતચીતની હિસ્ટ્રી પણ સામે આવી છે. 10 લેપટોપ, 29 મોબાઇલ, 50થી વધુ સિમકાર્ડ, 4 પેનડ્રાઇવ અને 27 નોટબુકો મળી આવી છે, જેમાં કરોડો રૂપિયાના લેતી-દેતીના હિસાબો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ અંગે જોરાવરનગર પોલીસમાં ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરાઈ છે.
શેરના વધઘટ થતા ભાવ પર હાર-જીતનો જુગાર ગેરકાયદેસર અને લાયસન્સ વગર ચલાવાતો હતો
શેરબજારના વધઘટ થતા ભાવ પર હાર-જીતનો જુગાર કોલ સેન્ટર ઊભું કરીને ચલાવવામાં આવતો હોવાનો તપાસમાં ખુલાસો થયો છે. દરોડા દરમિયાન લાયસન્સ માગવામાં આવ્યું હતું, પણ લાયસન્સ ન હોવાનું સામે આવ્યું. 3.07 લાખ રૂપિયાની રોકડ રકમ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. 10 વર્ષથી આ નેટવર્ક ચાલતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. અલગ-અલગ 16 જેટલા બ્રોકરોના નામો પણ તપાસમાં ખુલ્યા છે. રેન્જની ટીમ દ્વારા આ મુદ્દે વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે. સુરેન્દ્રનગરનું ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતું સૌથી મોટું આ નેટવર્ક ઝડપાયું છે ત્યારે સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી શંકાના દાયરામાં છે.
ટૂંક સમયમાં સુરેન્દ્રનગર પોલીસ અધિકારીઓમાં ફેરફારના મંડાણ
રેન્જની ટીમ દ્વારા દરોડા પાડ્યા અને શેરબજારની હાર-જીતનું સૌથી મોટું નેટવર્ક ઝડપાયા બાદ સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થાય છે. કારણ કે જોરાવરનગર પોલીસ સ્ટેશનથી માત્ર 150 મીટરના અંતરે રહેણાંક મકાનમાં અને પોલીસ કર્મચારીના ઘરમાં જ આ પ્રકારનું નેટવર્ક ઊભું કરીને જુગાર ચાલી રહ્યો હતો અને કરોડો રૂપિયાના લેતી-દેતીના હિસાબો પણ મળી આવ્યા છે. હવે ટૂંક જ સમયમાં સુરેન્દ્રનગર પોલીસ અધિકારીઓમાં મોટા પાયે ફેરફાર થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોરાવરનગર પોલીસ મથકના પીઆઈ સહિતના સ્ટાફને સસ્પેન્ડ કરવાના એંધાણ પણ વળતા રહ્યા છે, કારણ કે સ્થાનિક પોલીસ અને એલસીબી સૂતી રહી છે. રેન્જ આઈજી નિરલિપ્ત રાય અને ડીજી જી.એસ. મલિક દ્વારા પણ આ અંગે ટૂંક સમયમાં નિર્ણય કરીને સુરેન્દ્રનગર પોલીસ અધિકારીઓમાં મોટા પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
ગેરકાયદેસર શેરબજાર નેટવર્ક પર દરોડા બાદ 5 લોકોની અટકાયત, 23 સામે ગુનો દાખલ
ગેરકાયદેસર ચાલતા શેરબજારના નેટવર્કના દરોડા બાદ પાંચ ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમની યાદી નીચે મુજબ છે:
- દિવ્યરાજસિંહ વનરાજસિંહ ચુડાસમા (ધંધો: કોન્ટ્રાક્ટર, રહે. રતનપર સંજીવની સોસાયટી)
- વિપુલભાઈ કરસનભાઈ સિંધવ (ધંધો: ખેતી, રહે. મેમકા ગામ)
- અરૂણભાઈ મહેન્દ્રભાઈ કોઠારી (ધંધો: એકાઉન્ટ, રહે. રતનપર)
- દલસુખ કરશનભાઈ સિંધવ (રહે. મેમકા)
- વિજયભાઈ ગોવિંદભાઈ દેત્રોજા (રહે. દેવનંદન સોસાયટી, રતનપર)
આ પાંચ ઇસમોની ધરપકડ કરાઈ છે. અન્ય 18 જેટલા લોકો ફરાર બન્યા છે. જેમાં નાથુભા કાનાભા રાઠોડ (રહે. રતનપર) અને સંજયસિંહ નાથુભા રાઠોડ (રહે. રામેશ્વર ટાઉનશિપ, પોલીસ કર્મચારી)નો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત અલગ-અલગ બ્રોકરોના નામો પણ સામે આવ્યા છે, જે ડાયરીમાંથી મળી આવ્યા છે. જેમાં બ્રોકર જતીન, લાલો બ્રોકર, મિતેશ બ્રોકર, અજય બ્રોકર, સીસી બ્રોકર, આકાશ બ્રોકર, ચિરાગ બ્રોકર, કે.પી. બ્રોકર, સુરેશ બ્રોકર્સ, મિત્તલ સેવાતુ બ્રોકર, પ્રસાત વગેરેના નામો સામેલ છે. તેમના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.