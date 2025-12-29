ETV Bharat / state

જૂનાગઢમાં ગેરકાયદેસર કતલખાનું ઝડપાયું, 31 પશુને જીવતા બચાવાયા; 12 લોકોની ધરપકડ

જૂનાગઢમાં ગેરકાયદેસર ચાલતા કતલખાના પર પોલીસના દરોડા, 5 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી 12 લોકોની ધરપકડ

જુનાગઢમાં ગેરકાયદેસર કતલખાનું ઝડપાયું,
જુનાગઢમાં ગેરકાયદેસર કતલખાનું ઝડપાયું, (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ પોલીસે ઢાલ રોડ પર કતલખાનામાં રેડ કરી 31 જીવિત પશુઓને બચાવી લીધા છે. પોલીસના દરોડામાં કતલખાનામાંથી માસ,પશુઓને કતલ કરવા માટેના હથિયારો કબ્જે કરી 12 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

જૂનાગઢમાં ગેરકાયદેસર કતલખાનુ ઝડપાયું

જૂનાગઢ પોલીસે ગેરકાયદેસર કતલખાનું ઝડપી પાડ્યું છે. ઢાલ રોડ વિસ્તારમાં પોલીસે કતલ કરવાના ઇરાદે ગોધી રાખેલા 31 જીવતા પશુઓને બચાવી 1050 કિલો કતલ કરાયેલા પશુઓના માસ સહિતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો એલસીબીની ટીમને બાતમી મળી હતી કે, જૂનાગઢ શહેરના ઢાલ રોડ પર પાડાવાલા ચોક રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલા ડેલામાં અમુક વ્યક્તિઓ ગેરકાયદેસર રીતે પશુઓની કતલ કરે છે. આ બાતમીના આધારે રેડ પાડતા પોલીસને કોઇ સક્ષમ અધિકારીની પરવાનગી કે લાઈસન્સ વગર ભેંસ,પાડા, બકરા સહિતનાઓને કતલ કરવા માટેની કામગીરી ચાલતી હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું હતું. પોલીસે દરોડો પાડ્યો ત્યારે ડેલામાંથી એક ભેંસ, 23 પાડા, ચાર પાડી અને ત્રણ બકરી જીવિત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. આ પશુઓને કતલ કરવાના ઇરાદે બાંધી રાખવામાં આવ્યા હતા.

જૂનાગઢમાં ગેરકાયદેસર ચાલતા કતલખાના પર પોલીસના દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસને રેડ દરમિયાન કતલ કરવાના ઇરાદે ગોંધી રાખેલા 31 જેટલા જીવતા પશુઓની સાથે 1050 કિલો કતલ કરાયેલા પશુઓનું માસ જેની બજાર કિંમત 2 લાખ 10 હજાર તેમજ ઢોરના ચામડા 09, કુહાડી 14, છરી 02, વજન કાંટા 10, મોબાઇલ અને 70 હજાર રોકડ સાથે કૂલ 5 લાખ 48 હજાર 600ના મુદ્દામાલ સાથે 12 કસાઇઓને પકડવામાં આવ્યા છે.

જૂનાગઢમાં કતલખાનામાંથી 31 પશુઓને જીવતા બચાવવામાં આવ્યા હતા
જૂનાગઢમાં કતલખાનામાંથી 31 પશુઓને જીવતા બચાવવામાં આવ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે આ તમામ આરોપીઓ વિવિધ જોગવાઇઓ અનુસાર જૂનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસમાં ગુનો દાખલ કર્યો છે. તમામ જીવિત પશુને જૂનાગઢ મનપા સંચાલિત ઢોર વાળા ખાતે સલામત રીતે પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. પોલીસે આ ઘટનામાં મકબુલ ખંભાતી, અનીશ બેલીમ, આકિબ બેલીમ, અફરોઝ ખંભાતી,નઇમ કચરા, મુનાવર બેલીમ, ગુલ્લુ બેલીમ, સાજીદ બેલીમ, એઝાઝ બેલીમ અને દાઉદ મેમણની ધરપકડ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ILLEGAL SLAUGHTERHOUSE
JUNAGADH POLICE
JUNAGADH ANIMALS RESCUED
ILLEGAL SLAUGHTERHOUSE IN JUNAGADH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.