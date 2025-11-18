દ્વારકામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતો સીરિયન નાગરિક ઝડપાયો, મદદ કરનાર સ્કૂલ સંચાલકની પણ અટકાયત
Published : November 18, 2025 at 3:33 PM IST
દ્વારકા: દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા શહેરમાં ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતો એક સીરિયન નાગરિક ઝડપાયા બાદ સમગ્ર જિલ્લામાં ચર્ચાનો માહોલ છે. પોલીસની ટીમે ધરપકડ કરેલા આ વ્યક્તિની ઓળખ અલી કામેલ મહેબોબ તરીકે કરવામાં આવી છે, જે મૂળ સીરિયાનો રહીશ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. અલી કામેલ ભારતમાં 2019માં સ્ટુડન્ટ વિઝા પર આવ્યો હતો, પરંતુ તેનો વિઝા બે વર્ષ પહેલા જ પૂર્ણ થઈ ગયો હોવા છતાં તે દેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતો રહ્યો હતો.
સ્કૂલ સંચાલક મદદ કરતો
પુછપરછ દરમ્યાન ખુલ્યું કે, અલી ખંભાળિયા નજીકના ધરમપુર વિસ્તારમાં છુપાઈને રહેતો હતો. તેને સ્થાનિક સ્તરે રહેવાસ અને મદદ કરવામાં પ્રેસિડેન્ટ સ્કૂલના સંચાલક માહી કંઝારીયાનો મોટો સહકાર હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, અલી અને માહી વચ્ચેની ઓળખ ટીન્ડર એપ દ્વારા થઈ હતી, ત્યારબાદ બંને સતત સંપર્કમાં રહ્યાં હોવાથી અલીને શહેરમાં સરળતાથી રહેવાની તક મળી હતી. પોલીસે આ મામલે ગંભીરતા દાખવીને બંનેને કસ્ટડીમાં લીધા છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, વિદેશી નાગરિકનો ગેરકાયદેસર વસવાટ સીધી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે જોડાયેલ બાબત છે, તેથી ફોરેનર્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. સાથે જ અલી ભારત આવ્યો ત્યારથી અત્યાર સુધીની તેની ગતિવિધિઓ, સંપર્કો અને સંભવિત નેટવર્ક અંગે પણ પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. કેસની વધુ તપાસ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) ને સોંપવામાં આવી છે. SOG ટીમ તમામ ડિજિટલ ડેટા, રહેવાના સ્થળો અને તેના સંપર્કમાં રહેલા લોકોની તપાસ કરી રહી છે.
2019માં સ્ટુડન્ટ વિઝા પર ભારત આવ્યો હતો
દ્વારકા જિલ્લાના એસ.પી જયરાજસિંહ વાળાએ જણાવ્યું કે, હાઈ એલર્ટ દરમિયાન પોલીસની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી, અમારી SOG ટીમને પણ બાતમી મળી હતી કે કોઈ વિદેશી નાગરિક વસવાટ કરી રહ્યો છે. જે સંદર્ભે અમારી ટીમે તપાસ કરીને ચેક કરતા સીરિયન નાગરિક અલી કામેલ અલી, જે સીરિયાનો રહેવાસી છે, તે પ્રેસિડેન્ટ સ્કૂલના સંચાલક માહી ઉર્ફે મહિપતભાઈ સાથેથી મળી આવ્યો છે. તેઓની પૂછપરછ દરમિયાન તે સીરિયન નાગરિક છે અને 2019માં વિઝા લઈને અહીં અભ્યાસ કરવા મારવાડી સ્કૂલમાં આવેલો. તેનો અભ્યાસ 2023માં પૂર્ણ થયો, ત્યાર બાદ તેણે વિઝા માટે પ્રયાસ કર્યો પણ વીઝા મળ્યા નહોતા. તે દરમિયાન તેણે રાજસ્થાનની પણ વધુ અભ્યાસ માટે મુલાકાત લીધી હતી. પરંતુ વિઝા ન મળવાના કારણે ત્યાં તેને અભ્યાસ માટે મનાઈ કરવામાં આવેલી અને દેશ છોડીને સીરિયા જવા માટે કહેવાયું હતું. પરંતુ તે સીરિયા ગયો નહોતો અને ગુજરાતમાં આવીને પોતે ટિન્ડર એપ છે, તેમાં LGBT પ્રવૃત્તિમાં ઓતપ્રોત હોઈ મહીપતભાઈના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. અને પોતાનો અભ્યાસ રાજકોટમાં ચાલતો ન હોવાથી જામ ખંભાળિયાની અંદર પ્રેસિડેન્ટ સ્કૂલમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી રહેતો અને અવારનવાર રાજકોટ જતો હોવાનું જણાય છે. તેની વિરુદ્ધ ફોરેનર્સ એક્ટ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને બંનેની અટકાયત કરાઈ છે.
સીરિયન નાગરિક અને સ્કૂલ સંચાલક વચ્ચે LGBT પ્રકારના સંબંધો
S.Pએ આગળ કહ્યું, પ્રાથમિક તપાસમાં એવું જાણવા મળે છે કે તે અભ્યાસ માટે જ આવ્યો હતો. પરંતુ બીજું કોઈ આશ્રય સ્થાન ન હોવાથી અને માહી સાથે LGBT પ્રકારના સંબંધો માહીએ તેને આશ્રય આપ્યો હતો અને નાનું મોટું કામ કરી સ્કૂલમાં મદદ કરતો હોવાથી તેને થોડા પૈસા અપાતા હતા. બીજું કોઈ તેની પાસે આશ્રય સ્થાન ન હોવાથી આની સાથે રહેતો હોવાનું જણાઈ આવ્યું છે, અમે તેનું પૂછપરછ કરીશું, તેનું બેંક એકાઉન્ટ અને અન્ય વસ્તુની ફોરેન્સિક પણ કરાવીશું.
