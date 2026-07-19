સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા અને થાનગઢ પંથકમાં મોડી રાત્રે ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું સર્પ્રાઇઝ ચેકિંગ, ગેરકાયદે ખનન કરતા તત્વો સામે લાલ આંખ
સરકારી વીડ અને તળાવમાંથી થતું ગેરકાયદેસર ખનન પકડાયું, બે લોડર મશીન અને ત્રણ ટ્રેક્ટર કબ્જે લેવાયા
Published : July 19, 2026 at 6:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા અને થાનગઢ પંથકમાં સરકારી જમીન પર થતી ખનિજ ચોરી રોકવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ચોટીલાના નાયબ કલેક્ટર અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ એચ.ટી. મકવાણા અને તેમની ટીમ દ્વારા આખી રાત હાથ ધરવામાં આવેલા પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ગેરકાયદેસર ખનન કરતા ઇસમો અને વાહનોને રંગેહાથ ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, નાયબ કલેક્ટરની ટીમ જ્યારે પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે ચોટીલા તાલુકાના નાવા ગામના કાળી ધાર વિસ્તારમાં આવેલા તળાવમાંથી ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપાયું હતું. અહીંથી એક લોડર મશીન અને એક ટ્રેક્ટર મળી કુલ રૂપિયા 21 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ ગેરકાયદેસર ખનન પ્રવૃત્તિમાં નાવા ગામના સરપંચ લાભુભાઇ દેવાભાઇ અઘારા સંડોવાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે વાહનોના માલિક તરીકે કનુભાઇ ખીમાભાઇ વાઘરોડીયા અને દેવાભાઇ ગાંડાભાઇ અઘારાના નામ ખુલ્યા છે.
"સરકારી જમીન અને ખનિજ સંપત્તિનું રક્ષણ કરવું પ્રશાસનની પ્રાથમિક ફરજ છે. ખનિજ ચોરી કરનારા કોઈ પણ વગદાર વ્યક્તિને છોડવામાં આવશે નહીં અને આગામી દિવસોમાં પણ મોડી રાત્રે કે વહેલી સવારે અચાનક ચેકિંગની આ કામગીરી સતત ચાલુ રહેશે." - હરેશ મકવાણા, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, સુરેન્દ્રનગર
આ ઉપરાંત, થાનગઢ તાલુકાના ગુગલીયાણા ગામના સરકારી વીડ વિસ્તારમાં પણ તંત્ર દ્વારા સમાંતર રેડ કરવામાં આવી હતી. ત્યાંથી પણ ગેરકાયદેસર ખનન કરતા એક લોડર મશીન અને બે ટ્રેક્ટર મળી કુલ રૂપિયા 27 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા ખનન કરનાર કાનાભાઇ બાથાભાઇ રાઠોડ અને ડ્રાઇવર રામાભાઇ ભોપભાઇ રાઠોડ (બંને રહે. ખાખરાળી, થાનગઢ) સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ બંને રેડ દરમિયાન પકડાયેલો કુલ રૂપિયા 48,00,000 (અંકે રૂપિયા અડતાલીસ લાખ પુરા) નો મુદ્દામાલ ચોટીલા મામલતદાર કચેરી ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. સંબંધિત વાહન માલિકો અને ખનન પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા ઇસમો સામે ખનિજ નિયમોના ભંગ બદલ દંડાત્મક વસૂલાતની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ રહી છે. આ ઉપરાંત, સરકારી જમીન પર અતિક્રમણ બદલ લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ કાનૂની પગલાં, ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ હેઠળ તડીપારની કાર્યવાહી અને ભવિષ્યમાં આવા ગુના ન આચરવા માટે જામીન મેળવવાની તજવીજ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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