'દારૂ તો વેચાશે જ', બુટલેગરની ધમકી વચ્ચે જેતપુરમાં દારૂના અડ્ડા પર મહિલાઓની 'જનતા રેડ'

જેતપુરમાં 15 દિવસમાં બીજી વાર મહિલાઓએ કાયદો હાથમાં લેતા દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કરી

જેતપુરમાં દારૂના અડ્ડા પર મહિલાઓની 'જનતા રેડ'
જેતપુરમાં દારૂના અડ્ડા પર મહિલાઓની 'જનતા રેડ'
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 1, 2026 at 5:39 PM IST

1 Min Read
રાજકોટ: જેતપુરમાં ખાખીની નિષ્ક્રિયતા સામે નારીશક્તિનો હૂંકાર બહાર આવ્યો છે. 15 દિવસમાં બીજી વાર મહિલાઓએ કાયદો હાથમાં લેતા દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કરી હતી.

જેતપુરમાં દારૂના અડ્ડા પર 'જનતા રેડ'

જેતપુરના ધોરાજી રોડ પર આવેલા ચામુંડા નગર વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ દેશી દારૂનું છેલ્લા કેટલાક સમયથી વેચાણ થતું હતું. દારૂના આ દૂષણથી કંટાળી સ્થાનિક મહિલાઓ મેદાનામાં આવી હતી અને 'જનતા રેડ' કરી હતી. 15 દિવસમાં બીજી વખત મહિલાઓેએ જનતા રેડ કરતા પોલીસની કામગીરી સામે સવાલ ઉભા થયા છે. 15 દિવસ પહેલા પણ મહિલાઓએ દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કરી હતી. જોકે, પોલીસ દ્વારા કોઇ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં ના આવતા બુટલેગરોને જાણે મોકળુ મેદાન મળી ગયું હોય તેમ ફરીથી દારૂનું વેચાણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.

જેતપુરમાં દારૂના અડ્ડા પર મહિલાઓની 'જનતા રેડ'

ખુલ્લેઆમ દારૂનું વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાથી સ્થાનિક મહિલાઓ કંટાળી ગઇ હતી અને પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરતા જનતા રેડ કરી હતી.

"અમારી શેરીમાં ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચાય છે. પોલીસ આવે છે, કોથળીઓ લઇ જાય છે પણ અડ્ડાઓ બંધ થતા નથી. સોમવારે સવારે દારૂ ભરેલા કોથળા અહીં આવ્યા હતા, અમે જ્યારે તેને રોક્યા ત્યારે બુટલેગરોએ ધમકાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે, 'દારૂ તો વેચાશે જ,તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો.', સ્થાનિક મહિલા

અન્ય એક મહિલાએ દારૂની હાટડીઓ સામે રોષ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, દારૂના અડ્ડાઓને કારણે અમારી દીકરીઓનું રસ્તા પરથી પસાર થવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. દારૂડિયાઓ ગાળો બોલે છે અને અસભ્ય વર્તન કરે છે. સ્થાનિક પોલીસ કઇ કરતી જ નથી.

જેતપુરમાં મહિલાઓએ દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કરી હતી
જેતપુરમાં મહિલાઓએ દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કરી હતી

મહિલાઓએ દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કર્યા બાદ પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને દારૂનું વેચાણ કરતી મહિલાની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.

