સિંહ દર્શન દરમિયાન યુવકના મોત મામલે વન વિભાગની તપાસ તેજ, પાંચથી વધુ લોકોના નિવેદન નોંધાયા
અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા રેન્જમાં અંટાળીયા ગામ નજીક ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન દરમિયાન સિંહના હુમલામાં એક યુવકના મોત મામલે વન વિભાગે તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : July 13, 2026 at 2:20 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા રેન્જમાં અંટાળીયા ગામ નજીક ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન દરમિયાન સિંહના હુમલામાં એક યુવકના મોત મામલે વન વિભાગે તપાસ હાથ ધરી છે. વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વન વિભાગે અત્યાર સુધી પાંચથી વધુ લોકોના નિવેદનો નોંધ્યા છે.
સિંહ પજવણી અને ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શનના ગંભીર કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા બન્ને આરોપીઓના રિમાન્ડ દરમિયાન મહત્ત્વની માહિતી સામે આવી છે. તપાસના ભાગરૂપે વન વિભાગે અનેક લોકોના નિવેદનો નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
વન વિભાગે આ કેસમાં મૃતક અહેમદ ઉર્ફે સોહિલ મેમણ, રેહાન ખાન પઠાણ (રહે. અમરેલી) અને યશરાજસિંહ વાજા (રહે. સાવરકુંડલા) સામે વાઇલ્ડ લાઇફ (પ્રોટેક્શન) એક્ટ, 1972ની વિવિધ જોગવાઇઓ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. જીવિત આરોપી રેહાનખાન પઠાણ અને યશરાજસિંહ વાજાની ધરપકડ કરીને કોર્ટમાંથી રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા હતા. બન્ને આરોપીના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા તેમને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે ઘટનાના સમયે મૃતક અહેમદ ઉર્ફે સોહિલ મેમણે પોતાના મોબાઇલ ફોન દ્વારા ત્રણ લોકોને વીડિયો કોલ કરીને સિંહ દર્શન કરાવ્યા હતા. આ માહિતીના આધારે વન વિભાગે વીડિયો કોલ પ્રાપ્ત કરનારા તમામ લોકોનો સંપર્ક કરીને તેમના નિવેદનો નોંધ્યા છે. વીડિયો કોલની વિગતો, મોબાઇલ ડેટા અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
વન વિભાગે સાવરકુંડલા વિભાગના આઉટસોર્સ ટ્રેકર્સના પણ નિવેદનો નોંધ્યા છે. ઘટનાના સમયગાળા દરમિયાન સિંહોની હિલચાલ, સ્થળની પરિસ્થિતિ તેમજ અન્ય મહત્વની બાબતો અંગે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.
RFO વત્સલ પંડ્યાના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં સિંહ દર્શન અને સિંહ પજવણી મામલે અલગ-અલગ પાંચ જેટલા લોકોના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન મળેલા ટેક્નિકલ પુરાવા, મોબાઇલ ફોનના FSL રિપોર્ટ, વીડિયો કોલની વિગતો તથા સાક્ષીઓના નિવેદનોના આધારે વન વિભાગ કેસને વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યું છે.
વન વિભાગના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન, વન્યજીવોને ઉશ્કેરવા અને તેમની કુદરતી પ્રવૃત્તિમાં દખલ કરનારા કોઈપણ વ્યક્તિને કાયદો છોડશે નહીં. કેસમાં જરૂરી તમામ પુરાવા એકત્રિત કરીને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે અને તપાસ હજુ પણ આગળ વધી રહી છે.
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