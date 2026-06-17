મંત્રીના બોર્ડવાળી થાર સાથે ગેરકાયદે લાયન શોનો પર્દાફાશ! વન વિભાગના દરોડા દરમિયાન વાહનો મૂકીને ભાગ્યા શખ્સો
ગ્રામજનોએ માંગ કરી છે કે રાજકીય ઓળખાણ કે હોદ્દાને ધ્યાનમાં લીધા વિના સમગ્ર મામલે પારદર્શક અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
Published : June 17, 2026 at 4:28 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે સિંહ દર્શન (લાયન શો)નો વધુ એક ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. વેરાવળ તાલુકાના મંડોર ગામની સીમમાં ગીર (પશ્ચિમ) વન વિભાગે મોડી રાત્રે ચોક્કસ બાતમીના આધારે દરોડો પાડી ગેરકાયદે લાયન શોનું રેકેટ ઝડપી પાડ્યું હતું. જોકે વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચતા જ ત્યાં હાજર તમામ લોકો અંધારાનો લાભ લઈને વાહનો મૂકીને ફરાર થઈ ગયા હતા. સ્થળ પરથી એક નંબર પ્લેટ વગરની મહિન્દ્રા થાર કાર અને એક મોપેડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
સૌથી વધુ ચર્ચાનું કારણ બનેલી થાર કારના આગળના કાચ પર "મંત્રી, મોરબી શહેર ભાજપ" લખેલું બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યું હતું. આ બોર્ડને કારણે સમગ્ર ઘટનાએ રાજકીય રંગ ધારણ કર્યો છે અને લોકોમાં અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. જોકે, હાલ સુધી એ સ્પષ્ટ થયું નથી કે આ બોર્ડ સત્તાવાર હતું કે માત્ર પ્રભાવ પાડવા માટે લગાવવામાં આવ્યું હતું. વન વિભાગે આ મુદ્દે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી.
વન વિભાગને મળેલી માહિતી મુજબ કેટલાક તત્વો દ્વારા પ્રવાસીઓ પાસેથી રૂપિયા વસૂલી પ્રતિબંધિત સમય દરમિયાન સિંહ દર્શન કરાવવામાં આવતું હતું. દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી કોઈ વ્યક્તિ ઝડપાયો ન હતો, પરંતુ જપ્ત કરાયેલા વાહનોના આધારે સમગ્ર રેકેટ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. ચેસિસ નંબર અને એન્જિન નંબરના આધારે વાહનના માલિકની ઓળખ કરવા માટે આરટીઓની મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિક ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ ગીરની સીમમાં આવા ગેરકાયદે લાયન શોના બનાવો વારંવાર બનતા રહે છે, જેના કારણે સિંહોની કુદરતી જીવનશૈલી ખોરવાય છે અને ખેડૂતોને પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.
ગ્રામજનોએ માંગ કરી છે કે રાજકીય ઓળખાણ કે હોદ્દાને ધ્યાનમાં લીધા વિના સમગ્ર મામલે પારદર્શક અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર પણ ચર્ચા તેજ બની છે. લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે જો સામાન્ય નાગરિકો માટે વન્યજીવ સંરક્ષણના નિયમો કડક હોય, તો રાજકીય ઓળખાણ ધરાવતા લોકો સામે પણ સમાન કાયદાકીય કાર્યવાહી થશે કે નહીં.
ઉલ્લેખનીય છે કે જપ્ત કરાયેલી થારમાંથી વિદેશી દારૂ મળ્યાની ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે, પરંતુ આ બાબતે હજુ સુધી વન વિભાગ અથવા પોલીસ દ્વારા કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. બીજી તરફ, સમગ્ર મામલે વન વિભાગના જવાબદાર અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કોઈ અધિકારી તરફથી સત્તાવાર પ્રતિસાદ મળ્યો ન હોવાથી અનેક સવાલો હજુ પણ અન ઉત્તરિત રહ્યા છે.