ખાંભાના ખડાઘાર ગામે જંગલી કાળા સસલાના શિકારનો ભંડાફોડ, વન વિભાગે એક શિકારીને ઝડપી પાડ્યો
ખાંભા તાલુકાના ખડાઘાર ગામના રહેવાસી અરવિંદભાઈ ભગવાનભાઈ ચૌહાણના ઘરે વન વિભાગની ટીમે દરોડા જેવી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
Published : June 15, 2026 at 6:18 PM IST
અમરેલી: ગીર પંથકમાં વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે વન વિભાગ સતત સતર્ક કામગીરી કરી રહ્યું છે. તેવામાં ખાંભા તાલુકાના ખડાઘાર ગામેથી જંગલી કાળા સસલાના શિકારનો એક મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. વન વિભાગને મળેલી બાતમીના આધારે કરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન એક વ્યક્તિના ઘરેથી જંગલી સસલાના અવશેષો મળી આવતા વન વિભાગે આરોપી સામે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ-1972 હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
વન વિભાગ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ખાંભા તાલુકાના ખડાઘાર ગામના રહેવાસી અરવિંદભાઈ ભગવાનભાઈ ચૌહાણના ઘરે વન વિભાગની ટીમે દરોડા જેવી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન ઘરમાં રાખેલા ફ્રીજમાંથી જંગલી કાળા સસલાના માંસ અને અવશેષો મળી આવ્યા હતા. આ અંગે પૂછપરછ કરતાં આરોપીએ સસલાના શિકારની કબૂલાત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ખાંભા વન વિભાગે આરોપી સામે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ-1972ની વિવિધ જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ઉપરાંત આરોપી પાસેથી રૂ. 30,000ની એડવાન્સ રિકવરી પણ વસૂલ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
વન વિભાગ દ્વારા કબજે કરાયેલા સસલાના માંસ અને અન્ય અવશેષોના નમૂનાઓ વધુ વૈજ્ઞાનિક તપાસ માટે જસાધાર સ્થિત એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે. નમૂનાઓના રિપોર્ટના આધારે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
આ સમગ્ર મામલે ખાંભાના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર નિકુલ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, "વન વિભાગને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે અમારી ટીમ તાત્કાલિક ખડાઘાર ગામે પહોંચી હતી. તપાસ દરમિયાન સસલાનું માંસ અને અન્ય સામગ્રી કબજે કરવામાં આવી છે. કબજે કરાયેલા નમૂનાઓને એનિમલ કેર સેન્ટર જસાધાર ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે અને આરોપી સામે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે."
વન વિભાગની આ કામગીરીને વન્યજીવ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ સફળતા માનવામાં આવી રહી છે. ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વન્યજીવોના ગેરકાયદે શિકારને અટકાવવા માટે વિભાગ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ અને ગુપ્ત બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. વન અધિકારીઓએ લોકોને પણ વન્યજીવોના સંરક્ષણમાં સહભાગી બનવા અને શિકાર જેવી ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ અંગે તાત્કાલિક જાણ કરવા અપીલ કરી છે.