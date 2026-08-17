ચોટીલામાં ગેરકાયદેસર ચાલતા ફટાકડાના ગોડાઉન પર દરોડા, 10 લાખનો મુદ્દામાલ સીઝ
ચોટીલામાં નાયબ કલેક્ટર એચ. ટી. મકવાણા અને મામલતદારની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા ફટાકડાના ગોડાઉન પર આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
Published : August 17, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 12:09 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલામાં નાયબ કલેક્ટર એચ. ટી. મકવાણા અને મામલતદારની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા ફટાકડાના ગોડાઉન પર આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ તપાસ દરમિયાન ગોડાઉનમાં ફટાકડાનો ગેરકાયદેસર સંગ્રહ, રહેણાંક વિસ્તારામં જોખમી પ્રવૃતિ અને સુરક્ષાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું હોવાનું જણાઇ આવ્યું હતું. તંત્રએ ગંભીર અનિયમિતતાઓને ધ્યાને લઇને અંદાજે 10.6 લાખની કિંમતના ફટાકડાનો જથ્થો જપ્ત કરી ગોડાઉનને સીલ કરવાની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગેરકાયદેસર ફટાકડાના ગોડાઉન પર દરોડા
ચોટીલામાં ફટાકડાના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ તથા વેચાણ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવાના ભાગરૂપે નાયબ કલેક્ટર અને સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ચોટીલા એચ.ટી. મકવાણા તથા મામલતદાર, ચોટીલાની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા ચોટીલા શહેરના શાસ્ત્રીનગર વિસ્તારમાં ફટાકડાના ગોડાઉન પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન ગોડાઉનના સંચાલક દેવાંગ નવીનચંદ્ર શાહ (રહે. શાસ્ત્રીનગર) ચોટીલા પાસેથી ફટાકડાના સંગ્રહ તથા વેચાણ અંગેનું લાયસન્સ અને આધાર-પુરાવાઓ રજૂ કરવા જણાવવામાં આવતા તેમના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ લાયસન્સ હંગામી ફટાકડા લાયસન્સ હોવાનું તથા તે માત્ર તા. 31/03/2026 સુધી જ માન્ય હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું. આમ, તપાસ સમયે માન્ય લાયસન્સ વિના ફટાકડાનો સંગ્રહ તથા વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. વધુમાં, ફટાકડાનો રહેણાંક વિસ્તારમાં સંગ્રહ તથા વેચાણ, ગોડાઉનમાં જરૂરી સલામતીની જોગવાઈઓનું પાલન ન થવું તેમજ ગોડાઉનમાં જરૂરી બે દરવાજાની વ્યવસ્થા ન હોવી સહિતની ગંભીર ક્ષતિઓ ધ્યાને આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન Explosives Rules, 2008ની નિયમ 82, 83, 85 અને 86ની વિવિધ જોગવાઈઓનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હોવાનું તેમજ ફટાકડાના સંગ્રહ, વેચાણ, ગોડાઉનની રચના, સલામતી તથા લાયસન્સ સંબંધિત જોગવાઈઓનો ભંગ થયેલ હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું આ ઉપરાંત Explosives Act તથા તે હેઠળના લાગુ પડતા નિયમો અને સલામતી સંબંધિત જોગવાઈઓનો ભંગ થયેલ હોવાનું જણાતા નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
તપાસી દરમિયાન PESO (Petroleum and Explosives Safety Organisation) દ્વારા ફટાકડાના સંગ્રહ, વેચાણ, અધિકૃત ફટાકડાની યાદી, સલામતી તથા લાયસન્સ સંબંધિત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકાઓ અને લાગુ સૂચનાઓનું પણ પાલન કરવામાં આવ્યું ન હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું. PESO દ્વારા અધિકૃત ફટાકડાની યાદી તથા ફટાકડાના સંગ્રહ અને વેચાણ માટેની સલામતી જોગવાઈઓને ધ્યાને લઈ જરૂરી તપાસણી કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન Joint Series પ્રકારના આશરે 40 બોક્સ ફટાકડા પણ મળી આવ્યા હતા. આવા ફટાકડાઓ અંગે માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટના વર્ષ 2018ના આદેશ તથા PESO દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી લાગુ સૂચનાઓને ધ્યાને લઈ તપાસણી કરવામાં આવી હતી અને લાગુ કાયદા-નિયમો મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
ઉપરોક્ત ગંભીર ગેરરીતિઓને ધ્યાનમાં લઈ ગોડાઉનમાં રહેલ ફટાકડાનો કુલ રૂ. 10,06,404/- (અંકે રૂપિયા દસ લાખ છ હજાર ચારસો ચારનો મુદ્દામાલ સીઝ કરી ગોડાઉનને સીલ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ ઉપરાંત Joint Series પ્રકારના આશરે 40 બોક્સ ફટાકડા પણ મળી આવતા, સુપ્રીમ કોર્ટના વર્ષ 2018ના આદેશ, PESOની લાગુ માર્ગદર્શિકાઓ તથા Explosives Rules, 2008ની જોગવાઈઓના સંદર્ભમાં નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
ચોટીલા સબ-ડિવિઝનલ વહીવટી તંત્ર દ્વારા ફટાકડાના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ, વેચાણ, લાયસન્સની શરતોના ભંગ તથા સલામતીના નિયમોના ઉલ્લંઘન સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. નાગરિકોની સલામતીને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી ફટાકડાના સંગ્રહ અને વેચાણમાં લાગુ કાયદા-નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ઉક્ત ગોડાઉન સંચાલક દેવાંગ નવીનચંદ્ર શાહ સામે Explosives Act, Explosives Rules, 2008, PESOની લાગુ માર્ગદર્શિકાઓ તથા અન્ય લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક લોકોની રજૂઆત મળ્યા બાદ ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી - હરેશ મકવાણા, ડેપ્યુટી કલેકટર
ડેપ્યુટી કલેકટર હરેશ મકવાણા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, સ્થાનિક લોકોની રજૂઆત મળ્યા બાદ ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ચેકિંગ દરમિયાન ત્યાં ચાલતા ફટાકડાના સ્ટોલ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના લાયસન્સ અને અન્ય પુરાવા ન હોવાના કારણે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને આ અંગે સૂચના આપી અને સીલ કરવા અંગેની તજવીજ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
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