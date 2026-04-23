ETV Bharat / state

નવસારીમાં ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટકોનો જથ્થો ઝડપાયો, જીલેટીન-ડેટોનેટર સહિતનો જથ્થો જપ્ત

નવસારીમાં સિમેન્ટના પતરા વડે બનેલી ઝૂંપડીમાંથી જીલેટીન સ્ટીક, તેના ટુકડાઓ, ચાર ડેટોનેટર અને બોબીન સહિતનો જોખમી જથ્થો કબજે લેવામાં આવ્યો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 8:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટકો ઝડપાતા પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. નવસારી SOG દ્વારા કરવામાં આવેલી મોટી કાર્યવાહી દરમિયાન વાંસદા તાલુકાના ખંભાળીયા ગામમાંથી જીવલેણ વિસ્ફોટક સામગ્રીનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, 22 તારીખે નવસારી SOGને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે, વાંસદાના ઉનાઈ રેલવે સ્ટેશન પાછળ આવેલા ખંભાળીયા ગામમાં ગેરકાયદેસર રીતે વિસ્ફોટકો સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યા છે. બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન સિમેન્ટના પતરા વડે બનેલી ઝૂંપડીમાંથી જીલેટીન સ્ટીક, તેના ટુકડાઓ, ચાર ડેટોનેટર અને બોબીન સહિતનો જોખમી જથ્થો કબજે લેવામાં આવ્યો હતો.

આ મામલે પોલીસે અજીતભાઈ સુમનભાઈ પટેલને ઝડપી પાડ્યા છે. સાથે જ ઝીણાભાઈ નાયકા અને અન્ય એક શખ્સને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા હતા અને તેમની શોધખોળ તેજ કરી હતી જેમાં ઝીણાભાઈ નાયકાને પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ વિસ્ફોટકો ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યા હતા.

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હરીશ ચાંદુએ જણાવ્યું હતું કે, પકડાયેલા આરોપીઓ વિસ્ફોટકોનો ઉપયોગ તળાવ અને નદીમાં બ્લાસ્ટિંગ કરીને માછલી પકડવા માટે કરતા હતા. જીલેટીન સ્ટીકના નાના ટુકડા કરીને પાણીમાં વિસ્ફોટ કરવામાં આવતા હતા, જે માનવજીવન માટે અત્યંત જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.

પકડાયેલા આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરતા પાંચ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જેથી અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સુધી પહોંચવામાં આવે.

પોલીસ દ્વારા જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે વિસ્ફોટકો જેવી હાઈલી સેન્સિટિવ સામગ્રીનો ગેરકાયદેસર સંગ્રહ કે ઉપયોગ કરવો ગંભીર ગુનો છે. આવા કૃત્યો લોકોના જીવનને જોખમમાં મૂકે છે. તેથી કોઈ પણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ એક્સપ્લોઝિવ એક્ટ, 1884 અને એક્સપ્લોઝિવ સબસ્ટન્સ એક્ટ, 1908 હેઠળ વાંસદા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધ્યો છે.

TAGGED:

ILLEGAL EXPLOSIVES SEIZED
NAVSARI SOG
GELATIN DETONATOR SEIZED
ILLEGAL EXPLOSIVES SEIZED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.