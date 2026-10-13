સુરતઃ NRIની કરોડોની જમીન પર ગેરકાયદે કબજો કરીને કર્યું શેરડીનું વાવેતર, 3 શખ્સોની ધરપકડ
સુરતના ઘલા ગામમાં વિદેશમાં રહેતા જમીન માલિકોની ફરિયાદના આધારે કામરેજ પોલીસે 3 આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
Published : October 13, 2026 at 10:36 PM IST
સુરતઃ કામરેજ તાલુકાના ઘલા ગામે વિદેશમાં સ્થાયી થયેલા જમીન માલિકોની કિંમતી જમીન ઉપર ગેરકાયદે કબ્જો જમાવનારા સામે કામરેજ પોલીસે સપાટો બોલાવ્યો છે. સુરત કલેક્ટર કચેરીમાંથી ગુનો રજીસ્ટર થવાના હુકમ બાદ કામરેજ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ઘલા ગામે આવેલા બ્લોક નંબર 667 અને બ્લોક નંબર 827 વાળી અંદાજે 26 વીંઘા જમીન વર્ષ 2008થી વિદેશમાં રહેતા મૂળ માલિકોની માલિકીની ચાલી આવે છે. આ જમીન પર સંબંધી દ્વારા જ માલિકોની કોઈપણ જાતની પરવાનગી કે સંમતિ વગર ગેરકાયદેસર કબ્જો કરવામાં આવ્યો હતો. એટલું જ નહીં, આ જમીન પર શેરડીનું પાક વાવેતર કરી તેનું આર્થિક વળતર પણ આરોપીઓ દ્વારા ખુદ મેળવવામાં આવતું હતું. જમીન માલિકો દ્વારા અવારનવાર કબ્જો પરત માંગવા છતાં આરોપીઓ કબ્જો ખાલી કરતા ન હતા. જેથી વિદેશ રહેતા મૂળ માલિકોએ તેમના પાવર ઓફ એટર્ની ધારક ફરીયાદી મોહસીનખાન ઈબ્રાહીમ પઠાણ મારફતે સુરત કલેક્ટર કચેરીમાં 'લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ-2020' હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
સુરત કલેક્ટર કચેરીમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલી ફરિયાદ બાદ કામરેજ પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને આરોપીઓને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા કામરેજના ઘલા ગામના મોહમદ ઉમરખાન ઐયુબખાન પઠાણ, હમઝાખાન પઠાણ, હુઝૈફા ઐયુબખાન પઠાણને પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ ઝડપી લીધા હતા.
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસના Dy.SP આર.આર. સરવૈયાના જણાવ્યા અનુસાર, ઘલા ગામમાં જમીનનો ગેરકાયદે કબજો કરી લેવાના બે કેસ નોંધાયેલા છે. મૂળ જમીન માલિકના પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડરે ત્રણ આરોપી વિરૂદ્ધ ફરિયાદ આપી હતી. આરોપીઓએ જમીન પર ગેરકાયદે કબજો જમાવી લીધો હતો તેની ફરિયાદ કલેક્ટર કચેરીમાં કરી હતી. તપાસના અંતે આરોપીઓએ ગુનો કર્યો હોવાનું ધ્યાને આવતા લેન્ડ ગ્રેબિંગ કમિટીએ ગુનો દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી હતી.
Dy.SP આર.આર. સરવૈયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપી હુઝૈફા ઐયુબખાન પઠાણ અન્ય ગુનામાં બે વીઘા જમીન પર ગેરકાયદે કબજો કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ આરોપી સામે પણ કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
હાલ કામરેજ પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સુરત જિલ્લામાં જમીન માફિયાઓ અને ગેરકાયદે કબજેદારો સામે પોલીસની આ લાલઆંખથી ગુનેગારોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે.
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