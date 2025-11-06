વલસાડમાં કેફી પદાર્થ બનાવતું ગેરકાયદે કારખાનું ઝડપાયું, 22 કરોડનું ડ્રગ જપ્ત, DRIની મોટી કાર્યવાહી
વલસાડ જિલ્લામાં DRI દ્વારા કૃત્રિમ નશીલા પદાર્થોના ઉત્પાદન પર મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : November 6, 2025 at 11:07 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 11:38 AM IST
વલસાડ: ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લામાં આવેલા ગુજરાત સ્ટેટ હાઇવે-701 નજીકના વિસ્તારમાં ધમધમતી એક ગેરકાયદે ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. આ ફેક્ટરીમાં નાર્કોટિક ડ્રગ્ઝ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટાન્સ એક્ટ, 1985 હેઠળ પ્રતિબંધિત દવા “અલ્પ્રાઝોલમ”નું ઉત્પાદન થતું હતું.
ચારની ધરપકડ
DRI (ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવેન્યૂ ઈન્ટેલિજન્સ) દ્વારા ‘ઓપરેશન વ્હાઇટ કૉલ્ડ્રોન’ નામના ગુપ્ત મિશન હેઠળ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કુલ રૂ. 22 કરોડનું અલ્પ્રાઝોલમ (સાયકોટ્રોપિક ડ્રગ) જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે મુખ્ય સૂત્રધાર, નાણાં પુરવઠાકર્તા, ઉત્પાદક અને એક સહયોગી એમ ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
કારખાનામાં દરોડો
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ નેટવર્ક અન્ય રાજ્યોમાં ફેલાયેલું હતું અને ગુજરાતથી લઈને તેલંગાણા સુધી સપ્લાય ચેઇન કાર્યરત હતી. DRIને પ્રાપ્ત થયેલી ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે આ કારખાનાની ઘણા દિવસોથી દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી હતી. ત્યારબાદ 4 નવેમ્બરના રોજ અધિકારીઓએ અચાનક દરોડો પાડ્યો હતો.
દરોડા દરમિયાન ફેક્ટરીની અંદર ચાલી રહેલી ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન પ્રક્રિયા સામે આવી ગઈ. અધિકારીઓને સ્થળ પરથી મોટી માત્રામાં તૈયાર તેમજ અર્ધતૈયાર દવા અને રાસાયણિક પદાર્થો મળી આવ્યા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ કાચા માલમાં મુખ્ય નશીલા રસાયણોનો સમાવેશ થાય છે, જે બાદમાં અલ્પ્રાઝોલમ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવતાં હતાં.
કારખાનામાંથી જપ્ત કરાયેલ સામગ્રી
- 9.55 કિલોગ્રામ તૈયાર અલ્પ્રાઝોલમ પાઉડર
- 104.15 કિલોગ્રામ અર્ધતૈયાર સ્થિતિમાં અલ્પ્રાઝોલમ
- 431 કિલોગ્રામ કાચો માલ અને રસાયણિક મિશ્રણ
તેલંગાણામાં નશીલી તાડી માટે થતો હતો સપ્લાય
પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીઓએ કબૂલ્યું કે આ અલ્પ્રાઝોલમનો સપ્લાય તેલંગાણા રાજ્યમાં કરવાનું આયોજન હતું. ત્યાં તેને સ્થાનિક સ્તરે બનાવાતી તાડીમાં મિક્સ કરીને વધુ નશીલી બનાવવામાં આવતી હતી. આ માધ્યમથી મોટી સંખ્યામાં લોકો સુધી ડ્રગ સપ્લાય થતો હતો, જેના કારણે DRIએ આ નેટવર્કને બહુ રાજ્યીય ડ્રગ રેકેટ ગણાવ્યો છે.
અલ્પ્રાઝોલમ: ખતરનાક સાઇકોટ્રોપિક પદાર્થ
અલ્પ્રાઝોલમ એક સાઇકોટ્રોપિક ડ્રગ છે જે માનસિક શાંતિ માટેની દવા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, પરંતુ તેનું ગેરકાયદે ઉત્પાદન અને સેવન ગંભીર વ્યસનનું કારણ બની શકે છે. તે માનસિક તેમજ શારીરિક રીતે ખતરનાક અસર કરે છે. દેશભરમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આવી દવાઓના દુરુપયોગના કેસોમાં વધારો નોંધાયો છે.
વલસાડમાં હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહીથી ગુજરાત સહિતના અનેક રાજ્યોમાં ફેલાયેલા ગેરકાયદેસર નશીલા પદાર્થોના નેટવર્ક પર મોટો પ્રહાર થયો છે. DRIની ટીમે જોખમી નશીલા તત્વોના ઉત્પાદન અને વિતરણને અટકાવીને સુરક્ષાના ભાગરૂપે મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે.