વડોદરાઃ ગેરકાયદે ડોગ બિસ્કીટ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ, માણસના ખાદ્ય પદાર્થનું FSSAIમાંથી લાયસન્સ લઈને બનાવતા હતા ડોગ બિસ્કીટ
વડોદરાના વાડી વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનમાં ગેરકાયદે ડોગ બિસ્કીટ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ થયો છે, લાયસન્સ રદ થયા બાદ પણ આ કામગીરી ચાલતી હતી.
Published : October 27, 2026 at 3:41 PM IST
વડોદરાઃ વાડી વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનમાં ચાલતી ડોગ બિસ્કિટ બનાવતી ફેક્ટરી સામે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સ્થાનિક નાગરિકની ફરિયાદના આધારે કરાયેલી તપાસમાં એક્સપાયરી ડેટવાળા પેટ ફૂડનો જથ્થો, બિસ્કિટના પેકેટ પર મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એક્સપાયરી ડેટનો અભાવ તેમજ વેજિટેરિયન સિમ્બોલના ઉપયોગ જેવી બાબતો સામે આવી છે. લાયસન્સ રદ થયા બાદ પણ કામગીરી ચાલુ હોવાના મુદ્દે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
વાડી વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનમાં પાલતુ શ્વાન માટેના ખાદ્ય પદાર્થો એટલે કે ડોગ બિસ્કિટ બનાવતી ફેક્ટરી ચાલતી હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. સ્થાનિક નાગરિક તરફથી મળેલી ફરિયાદના આધારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે એકમ પર આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન વિવિધ ગેરરીતિઓ સામે આવતાં વિભાગે કાર્યવાહી કરી હતી. એકમમાંથી મળી આવેલા મુદત પૂરી થઈ ગયેલા પેટ ફૂડના જથ્થાનો નિકાલ કરવાની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
સ્થાનિક નાગરિકની ફરિયાદ બાદ કાર્યવાહી
વડોદરાના અધિક આરોગ્ય અમલદાર ડૉ. મુકેશ વૈદ્યના જણાવ્યા અનુસાર, વાડી વિસ્તારમાં પેટ ફૂડ બનાવતી ફેક્ટરી અંગે સ્થાનિક નાગરિકોની ફરિયાદ મળ્યા બાદ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરોની ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. ટીમે સ્થળ પર તપાસ કરતાં ઉત્પાદન અને પેટ ફૂડના જથ્થાને લગતી વિવિધ ક્ષતિઓ ધ્યાન પર આવી હતી. ખાસ કરીને એકમમાંથી એક્સપાયરી ડેટવાળો પેટ ફૂડનો જથ્થો મળી આવતાં તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
પેકેટ પર એક્સપાયરી ડેટનો ઉલ્લેખ નહીં
તપાસ દરમિયાન ડોગ બિસ્કિટના પેકેટ પર મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ અને એક્સપાયરી ડેટનો ઉલ્લેખ ન હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત પેકેટ પર વેજિટેરિયન સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાની બાબત તપાસમાં સામે આવી હતી. પેકેજિંગ પર જરૂરી વિગતોનો અભાવ ગ્રાહકોમાં ઉત્પાદન અંગે ગેરસમજ ઊભી કરી શકે છે. જોકે પેકેજિંગ સંબંધિત કયા ચોક્કસ નિયમોનો ભંગ થયો છે તે અંગેની અંતિમ સ્થિતિ લાગુ પડતા નિયમો અને સત્તાવાર તપાસના આધારે નક્કી થવાની રહેશે.
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે તપાસ દરમિયાન મળી આવેલા એક્સપાયરી ડેટવાળા પેટ ફૂડના જથ્થાના નિકાલની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સાથે જ એકમમાં જોવા મળેલી ક્ષતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને ફેક્ટરીનું લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરીને રદ કરવામાં આવ્યું હોવાનું અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. એકમને કામગીરી સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ડૉ. મુકેશ વૈદ્યએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે પાલતુ પ્રાણીઓ માટેનું પેટ ફૂડ FSSAIની કેટેગરીમાં આવતું ન હોવાથી તેના ઉત્પાદન માટે FSSAIનું લાયસન્સ લેવાની આવશ્યકતા હોતી નથી. તેમ છતાં સંબંધિત ફેક્ટરી સંચાલકોએ FSSAIનું લાયસન્સ મેળવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી ગેરરીતિઓને પગલે તંત્ર દ્વારા આ લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરીને રદ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ સમગ્ર મામલે સૌથી મહત્ત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે લાયસન્સ રદ થયા બાદ પણ એકમમાં કામગીરી કેવી રીતે ચાલુ રહી? જો ફેક્ટરીને કામગીરી બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, તો તેનું પાલન થયું હતું કે નહીં તેની તપાસ જરૂરી બની છે. વાડી વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનમાં ચાલતી ડોગ બિસ્કિટ ફેક્ટરી સામેની કાર્યવાહી બાદ પેટ ફૂડના ઉત્પાદન, પેકેજિંગ અને સંગ્રહની પ્રક્રિયા ચર્ચામાં આવી છે. ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે એકમને કામગીરી સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને એક્સપાયરી ડેટવાળા પેટ ફૂડના નિકાલની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હવે લાયસન્સ રદ થયા બાદ પણ કામગીરી ચાલુ હોવાના મુદ્દે તંત્ર દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવે છે અને નિયમોના પાલનની કેવી રીતે ખાતરી કરવામાં આવે છે તેના પર નજર રહેશે.
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