થાનગઢમાં ગેરકાયદેસર ખનનનો પર્દાફાશ: છ આરોપી ઝડપાયા, 120 મેટ્રિક ટન કોલસો જપ્ત

ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી દ્વારા થાનગઢ તાલુકાના ખાખરાળી ગામમાં દરોડા પાડી ગેરકાયદેસર ખનન કરતા 15 કુવા ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.

થાનગઢમાં ગેરકાયદેસર ખનન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 3:05 PM IST

1 Min Read
સુરેન્દ્રનગર : ફરી એકવાર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા પ્રાંતમાં ગેરકાયદેસર ખનન થતું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ચોટીલાના નાયબ કલેકટર એચ. ટી. મકવાણા તથા થાનગઢના મામલતદારની સંયુક્ત ટીમે થાનગઢ તાલુકાના ખાખરાળી ગામમાં આકસ્મિક રેડ પાડી હતી, જેમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખનનનો મોટો પર્દાફાશ થયો છે.

કોલસાનું ગેરકાયદેસર ખનન : ચોટીલાના નાયબ કલેકટર અને થાનગઢના મામલતદારની સંયુક્ત ટીમની રેડ દરમિયાન સરકારી સર્વે નંબર 356 તેમજ ખાનગી સર્વે નંબર 357, 358 અને 359 વાળી જમીનમાં ગેરકાયદેસર રીતે કોલસાનું ખોદકામ થતું હોવાનું ઝડપાઈ આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન કુલ 15 કુવાઓમાંથી ગેરકાયદેસર ખનન ચાલતું હતું, જ્યાંથી મોટી માત્રામાં ખનીજ સંપત્તિ ઝડપી પાડવામાં આવી.

થાનગઢમાં ગેરકાયદેસર ખનનનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

120 મેટ્રિક ટન કોલસો જપ્ત : તંત્રએ રેડ દરમિયાન 120 મેટ્રિક ટન કોલસો, 15 ચરખી અને 15 બકેટ સહિત કુલ રૂ. 10.80 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ સમગ્ર મુદ્દામાલને મામલતદાર કચેરી, થાનગઢ ખાતે ખસેડી સીઝ કરવામાં આવ્યો છે.

ખનન કાર્યમાં સંડોવાયેલા છ આરોપી : ગેરકાયદેસર ખનન કાર્યમાં સંડોવાયેલા છ આરોપીઓ સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં ખાખરાળીના રહેવાસી જીવણભાઈ હામાભાઈ ભરવાડ, જાગાભાઈ રાહાભાઈ ભરવાડ, અમરશીભાઈ સવજીભાઈ, ગોરધનભાઈ સવશીભાઈ તથા થાનગઢના સુનિલભાઈ મનુભાઈ ભરવાડ અને મનુભાઈ ભરવાડનો સમાવેશ થાય છે.

થાનગઢમાં ગેરકાયદેસર ખનનનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થળ પર જ રહેતા હતા મજૂરો : દરોડા દરમિયાન આસપાસના વિસ્તારમાં કુલ 7 કોલોની અને 79 ઝૂંપડાઓ જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં મોટાભાગે મધ્યપ્રદેશ અને દાહોદ જિલ્લાના પરપ્રાંતીય મજૂરો રહેતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ મજૂરોને આવી જોખમી અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ન કરવા સમજાવીને જગ્યા પરથી રવાના કરવામાં આવ્યા હતા.

