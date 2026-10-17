દિવાળી ટાણે ખેડૂતો પર આર્થિક પ્રહાર: ઇફ્કોએ NPK ખાતરના ભાવમાં 500 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો, ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોમાં આક્રોશ
ભાવવધારો પાછો ન ખેંચાય તો ખેડૂતો અને સંઘની આંદોલનની ચિમકી
Published : October 17, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 8:44 PM IST
સુરત/સાબરકાંઠા: વરસાદની અનિયમિતતાને લીધે પહેલેથી જ ચિંતામાં મુકાયેલા રાજ્યના ખેડૂતો માટે વધુ એક માઠા સમાચાર આવ્યા છે. રવિ પાકની શરૂઆત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડીના ભરપૂર વાવેતર ટાણે જ રાસાયણિક ખાતર બનાવતી અગ્રણી સહકારી સંસ્થા ઇફકો દ્વારા ખાતરના ભાવોમાં ઇતિહાસનો સૌથી મોટો તોતિંગ વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. NPK (એનપીકે) ખાતરની એક થેલી પર સીધા જ ₹500નો વધારો કરવામાં આવતાં ખેડૂત આલમમાં ભારે રોષ અને ચિંતા ફેલાઈ ગઈ છે.
ઇફ્કો કંપનીના આ અણધાર્યા અને અધધ વધારાને કારણે અગાઉ જે એનપીકે ખાતરની થેલી ₹1950માં મળતી હતી, તે હવે વધીને સીધી ₹2450 પ્રતિ થેલી ઉપર પહોંચી ગઈ છે. એક થેલી પર 500 રૂપિયા વધુ ચૂકવવા પડતા અન્નદાતાઓની કમર તૂટી ગઈ છે અને ખેડૂતોનું ખેતી ખર્ચનું આખું બજેટ સંપૂર્ણપણે વેરવિખેર થઈ ગયું છે.
આ ગંભીર મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા ખેડૂત આગેવાન જયેશ દેલાડ જણાવ્યું હતું કે, "ખેડૂતોની પોતાની સહકારી રાસાયણિક ખાતર કંપની 'ઇફકો' દ્વારા ઇતિહાસમાં ક્યારેય ન થયો હોય તેટલો સૌથી મોટો વધારો એનપીકે ખાતરમાં કરવામાં આવ્યો છે. એક થેલી પર 500 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકી દેવાયો છે, જે 1950 રૂપિયાથી વધીને હવે 2450 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. એક તરફ ડાંગર, શેરડી, કેળા કે અન્ય બાગાયતી પાકોમાં ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળતા નથી, ઉત્પાદન ઓછું થયું છે અને નહેર પણ ત્રણ મહિના બંધ રાખવામાં આવે છે; ત્યારે બીજી તરફ જાવક બમણી અને આવક ઓછી થવાની સ્થિતિમાં આ મોટો આર્થિક બોજ ખેડૂતો પર પડી રહ્યો છે."
કુડસદ ગામના ખેડૂત ભાવિક પટેલે સરકાર અને તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "આજે સરકાર આવક બમણી કરવાના દાવા કરે છે તેની જગ્યાએ જાવક બમણી કરવા પર આવી ગઈ છે. ખાતર, પેસ્ટીસાઇડ્સ અને ખેતીના સાધનોના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. ખેડૂતોને પાકના પૂરતા ભાવ મળતા નથી અને દિવાળી જેવા તહેવાર ટાણે ખેડૂતોના ઘરે ઉત્સાહ રહેવાના બદલે આ મોંઘવારી માડી વસવા જેવી સ્થિતિ સર્જે છે. સરકાર જો ખેડૂતોને બચાવવા માંગતી હોય તો પહેલા પાકના ટેકાના ભાવ ડબલ કરે, કારણ કે આ તો ખેડૂતો પર પડેલા ઘા પર પાટું સમાન છે."
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી યુરિયા અને અન્ય ખાતરો પર સબસિડીના દાવા થતા હોવા છતાં, અચાનક થયેલા આ તોતિંગ ભાવવધારાને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે હાલાકી ઊભી થઈ છે. જો આ અણધાર્યા ભાવવધારા પાછળ યોગ્ય રાહત કે પગલાં નહીં ભરાય, તો આગામી દિવસોમાં ખેડૂત સંગોઠનો મેદાને ઉતરે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.
સાબરકાંઠાના ખેડૂતો ભારે આક્રોશમાં, આંદોલનની ચિમકી
બીજી તરફ સાબરકાંઠામાં પણ NPK ખાતરના ભાવવધારા સામે ખેડૂતો અને સંઘ દ્વારા આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. રવિ સિઝનની વાવણીની તૈયારીઓ વચ્ચે NPK ખાતરના ભાવમાં થયેલા તોતિંગ વધારાને લઈને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કિસાન સંઘ સહિતના ખેડૂતોએ ભાવ વધારા સામે વિરોધ નોંધાવી સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે.
જિલ્લામાં રવિ સિઝન દરમિયાન ઘઉં, બટાકા અને કઠોળ સહિતના વિવિધ પાકોનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર કરવામાં આવે છે. ત્યારે રવિ સિઝનની વાવણીની તૈયારીઓ વચ્ચે NPK ખાતરના ભાવમાં થયેલા તોતિંગ વધારાએ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. ખેતીમાં પાકના સારા ઉત્પાદન માટે અત્યંત ઉપયોગી એવા NPK ખાતરની એક બેગનો ભાવ 2,450 રૂપિયા સુધી પહોંચતા ખેડૂતો પર આર્થિક બોજ વધવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. એક તરફ ખેડૂતો કુદરતી આફતો, અનિયમિત વરસાદ અને પાકના પોષણક્ષમ ભાવ નહીં મળવા જેવી અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ ખાતરના ભાવમાં વધારો થતાં ખેતીનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે.
બિયારણ, જંતુનાશક દવાઓ, ડીઝલ, વીજળી, સિંચાઈ અને ખેતમજૂરી સહિતના ખર્ચમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ખાતરના ભાવમાં વધારો ખેડૂતોના બજેટને ખોરવી નાખે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ખેડૂતોને આશા હતી કે રવિ સિઝન દરમિયાન સરકાર દ્વારા ખેતી ખર્ચમાં રાહત મળે અને ખેડૂતોને આર્થિક મદદરૂપ થાય તેવા નિર્ણયો લેવામાં આવશે, પરંતુ ખાતરના ભાવ વધારાને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોના મતે, જો ખેતી પાછળનો ખર્ચ આ જ રીતે વધતો રહેશે અને સામે પાકના યોગ્ય ભાવ નહીં મળે, તો ખેતી કરવી વધુ મુશ્કેલ બનશે. પરિણામે નાના અને મધ્યમ ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ પર ગંભીર અસર પડી શકે છે.
તહેવારોના સમયમાં ખેડૂતોને રાહત મળવાની અપેક્ષા વચ્ચે ખાતરના ભાવ વધારાએ તેમની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. આ મુદ્દે કિસાન સંઘ સહિતના ખેડૂતોએ સરકાર સમક્ષ ભાવ વધારો તાત્કાલિક પરત ખેંચવાની માંગ ઉઠાવી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ખેતી દેશની અર્થવ્યવસ્થાનો આધાર છે, ત્યારે અન્નદાતાને રાહત આપવાને બદલે તેના ખર્ચમાં વધારો કરવો યોગ્ય નથી. જો સરકાર દ્વારા દિવાળી પહેલાં ભાવ વધારો પાછો ખેંચવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતરી ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરશે અને સરકાર સામે આંદોલન વધુ તેજ બનાવશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
અરવલ્લીના ખેડૂતો પણ નારાજ, સરકાર સામે સબસિડીની માંગ
અરવલ્લી જિલ્લામાં ખાતરના ભાવવધારાને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.ત્યારે વાદિયોલ ગામના ખેડૂતોના આક્ષેપ મુજબ,NPK ખાતરના ભાવમાં રૂ.500નો વધારો થતાં અગાઉ રૂ.1,950માં મળતું ખાતર હવે રૂ.2,450માં ખરીદવું પડી રહ્યું છે. એક તરફ ચોમાસામાં પાક નિષ્ફળ જતાં ખેડૂતો આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે,ત્યારે બીજી તરફ ખાતરના ભાવવધારાથી ખેતી મોંઘી બનવાની ચિંતા સતાવી રહી છે.ખેડૂતો દ્વારા ખાતરના ભાવમાં રૂ.500નો ઘટાડો કરવા અને ખાતર પર 50 ટકા સબસિડી આપવાની સરકાર સમક્ષ માંગ કરવામાં આવી છે.
અરવલ્લી જિલ્લાના ખાતરના ભાવ વધારાને લઈને વાદિયોલ ગામના ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, NPK ખાતરના ભાવમાં રૂ.500નો વધારો થતાં ભાવ રૂ.1,950થી વધીને રૂ.2,450 થયો છે. જેના કારણે ખેડૂતો પર આર્થિક બોજ વધ્યો છે. ચોમાસામાં પાક નિષ્ફળ જતાં પહેલેથી જ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતો માટે વધેલા ભાવ ચિંતાનો વિષય બન્યા છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરી ખાતરના ભાવમાં રૂ.500નો ઘટાડો કરે અને ખાતર પર 50 ટકા સબસિડી આપીને ખેડૂતોને રાહત આપે
વાદીયોલ ગામના ખેડૂત રમેશભાઈ પરમારે ખાતરના તોતિંગ ભાવવધારા સામે રોષ વ્યક્ત કરી સરકાર સમક્ષ ભાવવધારો પાછો ખેંચવાની માંગ કરી છે. અગાઉ 1930માં મળતું ખાતર હવે 2450માં મળતું હોવાથી ખેડૂતો પર આર્થિક બોજ વધ્યો છે. ઓછા વરસાદ, પાણીની અછત અને ખેતીના વધતા ખર્ચને કારણે ખેડૂતો પહેલેથી જ મુશ્કેલીમાં છે. ત્યારે સરકારે ખેડૂતોની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી ખાતરના ભાવવધારા પરત ખેંચી રાહત આપવી જોઈએ તેવી માંગ ઉઠી છે.
વાદિયોલ ગામના ખેડૂત ઝાલા જાલરસિંહજી નાથીએ ડીએપી ખાતરના વધતા ભાવ અને ચોમાસામાં પાક નિષ્ફળ જતાં ખેડૂતોને પડતી આર્થિક મુશ્કેલીઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. અગાઉ ડીએપી ખાતરનો ભાવ રૂ.1,950 હતો, જે વધીને રૂ.2,450 થયો છે. તેથી ખાતરના ભાવમાં રૂ.500નો ઘટાડો કરવામાં આવે અને ખેડૂતોને 50 ટકા સબસિડી આપવામાં આવે તેવી સરકાર સમક્ષ માંગ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર તાત્કાલિક યોગ્ય નિર્ણય લે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે.
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