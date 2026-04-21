‘દમ હોય તો 27 બેઠકો બચાવી બતાવો’, સુરત મનપા ચૂંટણીમાં સી.આર. પાટીલનો ‘આપ’ ને ખુલ્લો પડકાર

પાંડેસરામાં આયોજિત ‘ચાય પે ચર્ચા’ કાર્યક્રમમાં પાટીલે ‘આપ’ ને ખુલ્લી ચેલેન્જ ફેંકી રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે.

સી.આર. પાટીલ - કેન્દ્રીય મંત્રી (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 21, 2026 at 3:59 PM IST

સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય માહોલ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ભાજપના ગઢ ગણાતા સુરતમાં કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે પ્રચારના શ્રીગણેશ કરતા વિપક્ષી દળો, ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટી (આપ) અને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. પાંડેસરામાં આયોજિત ‘ચાય પે ચર્ચા’ કાર્યક્રમમાં પાટીલે ‘આપ’ ને ખુલ્લી ચેલેન્જ ફેંકી રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે.

વોર્ડ નંબર 23, 24, 28 અને 29ના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કરતા પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, ગત ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ મેળવેલી 27 બેઠકો કોઈ જનમત નહીં પણ માત્ર એક ‘સંજોગ’ હતો.

તેમણે પડકાર ફેંકતા કહ્યું કે "જો તમારામાં (આપ) દમ હોય અને કામ કર્યું હોય, તો આ વખતે આ 27 બેઠકો જાળવીને બતાવો. જનતા હવે તમારી કાર્યપદ્ધતિથી કંટાળી ગઈ છે અને ગત વખતે ‘આપ’ ને મત આપનારા લોકો આજે પસ્તાઈ રહ્યા છે."

પાંડેસરામાં આયોજિત ‘ચાય પે ચર્ચા’ કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસ વિશે બોલતા પાટીલે કટાક્ષ કર્યો હતો કે સુરત શહેર 2021 થી જ ‘કોંગ્રેસમુક્ત’ બની ગયું છે. આ વખતે પણ કોંગ્રેસ પોતાનું ખાતું ખોલાવવા માટે ફાંફા મારશે. જનતાએ પાયા વિહોણા દાવાઓ કરતી કોંગ્રેસને નકારી દીધી છે અને આ ચૂંટણીમાં પણ સ્થિતિ બદલાવાની નથી.

પાંડેસરામાં આયોજિત ‘ચાય પે ચર્ચા’ કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

અંતે પાટીલે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં પંચાયતથી લઈને મહાનગરપાલિકા સુધી ભાજપનો જે વિજય રથ ચાલી રહ્યો છે, તે સુરતમાં પણ અવિરત રહેશે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, વિપક્ષો પાસે કોઈ વિઝન નથી અને સુરત ફરી એકવાર સો ટકા ‘ભાજપમય’ બનશે.

પાંડેસરામાં આયોજિત ‘ચાય પે ચર્ચા’ કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

