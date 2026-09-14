FIR થઇ એટલે ધરપકડ થાય જ એવું નહીં, પોલીસ ધરપકડ કરે ત્યારે ગભરાશો નહીં, જાણો તમારા કાયદાકીય અધિકારો
તમારી સામે FIR થઇ છે તો તમારી ધરપકડ કરવામાં આવે જ એવું નથી.
Published : September 14, 2026 at 3:34 PM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: તમારી સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ એટલે કે FIR થાય તો તમે અને તમારો પરિવાર તણાવપૂર્ણ સ્થિતિમાં મુકાઇ જતાં હોવ છો. પરંતુ તમારી સામે FIR થઇ છે તો તમારી ધરપકડ કરવામાં આવે જ એવું નથી. જો ગુનાની ગંભીરતા હોય અને જો ધરપકડ થાય તો તેનો અર્થ એવો નથી કે વ્યક્તિ પોતાના તમામ કાયદાકીય અધિકારો ગુમાવી દે છે. ભારતીય બંધારણ, ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા-2023 અને સુપ્રીમ કોર્ટના મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓ ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને અનેક કાયદાકીય સુરક્ષા આપે છે.
આપને જણાવી દઇએ કે 1 જુલાઈ 2024થી ફોજદારી પ્રક્રિયામાં મોટો ફેરફાર થયો અને ફોજદારી પ્રક્રિયા સંહિતાના સ્થાને ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા એટલે કે બી.એન.એસ.એસ. અમલમાં આવી. તેમાં ધરપકડના કારણોની જાણ કરવી, પરિવારને માહિતી આપવી, વકીલ સાથે મળવાની તક, તબીબી તપાસ અને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા અંગે મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે.
FIR થઈ એટલે તરત ધરપકડ થાય એવું નથી
સૌથી પહેલાં એ સમજવું જરૂરી છે કે કોઈ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ પ્રથમ માહિતી અહેવાલ નોંધાય એટલે તેની તરત ધરપકડ કરવી જ પડે એવું નથી. પોલીસ પાસે ધરપકડ કરવાની સત્તા હોવી અને દરેક કેસમાં ધરપકડ કરવી જરૂરી હોવી—બંને અલગ બાબતો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના જોગીન્દર કુમાર વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના કેસમાં પણ મનસ્વી અથવા નિયમિત રીતે ધરપકડ કરવાના વલણ સામે સાવચેતી દર્શાવવામાં આવી હતી. જ્યારે અરણેશ કુમાર વિરુદ્ધ બિહાર સરકારના કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ખાસ કરીને સાત વર્ષ સુધીની સજાવાળા ગુનાઓમાં ધરપકડને યાંત્રિક રીતે ન કરવા અને ધરપકડ શા માટે જરૂરી છે તેની તપાસ કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો. એટલે પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (FIR)માં નામ હોવું અને તરત જ ધરપકડ થવી એક જ બાબત નથી.
ધરપકડનું કારણ જાણવાનો અધિકાર
ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 47 મુજબ ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને તેની ધરપકડના કારણોની જાણ કરવી જરૂરી છે. જો ગુનો જામીનપાત્ર હોય તો વ્યક્તિને જામીન મેળવવાના અધિકાર અંગે પણ જાણ કરવી જરૂરી છે. એટલે ધરપકડ સમયે વ્યક્તિને કયા ગુનામાં અને કયા આધાર પર તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તે જાણવાનો અધિકાર છે.
વકીલ સાથે મળવાનો અધિકાર
ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 38 હેઠળ ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને પૂછપરછ દરમિયાન પોતાની પસંદગીના વકીલને મળવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એવો નથી કે વકીલ સમગ્ર પૂછપરછ દરમિયાન સતત હાજર રહી શકે, પરંતુ ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને પોતાના વકીલ સાથે મળવાની કાયદાકીય સુરક્ષા આપવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ડી.કે. બસુ વિરુદ્ધ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં પણ ધરપકડ અને કસ્ટડી દરમિયાન પોલીસ દ્વારા અનુસરવાની વિવિધ સુરક્ષાત્મક પ્રક્રિયાઓ નક્કી કરવામાં આવી હતી.
પરિવાર કે મિત્રને ધરપકડની જાણ કરવી જરૂરી
ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 48 હેઠળ ધરપકડ કરનાર પોલીસ અધિકારીની જવાબદારી છે કે ધરપકડ અને વ્યક્તિને ક્યાં રાખવામાં આવી છે તેની માહિતી તેના સગા, મિત્ર અથવા વ્યક્તિ દ્વારા જણાવવામાં આવેલી અન્ય વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવામાં આવે. આ જોગવાઈ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે પરિવારને વ્યક્તિ ક્યાં છે તેની જાણ ન હોય તો વકીલની મદદ લેવી, જામીનની કાર્યવાહી કરવી અથવા અન્ય કાયદાકીય ઉપાય કરવો મુશ્કેલ બની શકે છે.
24 કલાકથી વધુ કસ્ટડીમાં રાખી શકાય?
ભારતીય બંધારણની કલમ 22(2) મુજબ ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને અનાવશ્યક વિલંબ વિના મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવી જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે મેજિસ્ટ્રેટની મંજૂરી વિના ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને 24 કલાકથી વધુ સમય સુધી કસ્ટડીમાં રાખી શકાતી નથી. મુસાફરી માટે જરૂરી સમય અંગે કાયદામાં અલગ જોગવાઈ છે. એટલે પોલીસ કોઈ વ્યક્તિને પોતાની મરજીથી અનિશ્ચિત સમય સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખી શકતી નથી.
કસ્ટડીમાં મારપીટ થાય તો શું કરવું?
ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 56 મુજબ કસ્ટડીમાં રહેલા આરોપીના આરોગ્ય અને સલામતીની યોગ્ય કાળજી લેવી પોલીસની ફરજ છે. કલમ 53માં ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિની તબીબી તપાસ અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જો કસ્ટડી દરમિયાન વ્યક્તિને ઈજા થઈ હોય અથવા મારપીટનો આક્ષેપ હોય તો તબીબી તપાસ કરાવવી અને ઈજાઓનું યોગ્ય દસ્તાવેજીકરણ કરાવવું મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ડી.કે. બસુ કેસમાં પણ કસ્ટડીમાં વ્યક્તિના અધિકારો અને તબીબી સુરક્ષાને લઈને મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી હતી.
પોલીસ પૂછપરછમાં દરેક સવાલનો જવાબ આપવો પડે?
ભારતીય બંધારણની કલમ 20(3) અહીં ખૂબ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. કોઈ વ્યક્તિને પોતાના વિરુદ્ધ સાક્ષી બનવા માટે બળજબરી કરી શકાય નહીં. નંદિની સત્યપથી વિરુદ્ધ પી.એલ. દાણીના કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના વિરુદ્ધ સાક્ષી ન આપવા અને મૌન રહેવાના અધિકાર અંગે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંતો આપ્યા હતા. જોકે તેનો અર્થ એવો નથી કે આરોપી વ્યક્તિ તપાસમાં કાયદેસર રીતે જરૂરી દરેક બાબતમાં સહકાર આપવાનો ઇનકાર કરી શકે. કયા સવાલનો જવાબ આપવો અને કયા પુરાવા અથવા દસ્તાવેજ અંગે શું કાયદો લાગુ પડે છે તે કેસના તથ્યો પર આધારિત હોય છે.
મહિલાની રાત્રિના સમયે ધરપકડ અંગે ખાસ જોગવાઈ
ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 43ની પેટા કલમ 5 મુજબ સામાન્ય રીતે સૂર્યાસ્ત બાદ અને સૂર્યોદય પહેલાં મહિલાની ધરપકડ ન કરવાની જોગવાઈ છે. જોકે અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં મહિલા પોલીસ અધિકારીએ લેખિત અહેવાલ તૈયાર કરીને સંબંધિત પ્રથમ વર્ગના મેજિસ્ટ્રેટની પૂર્વ મંજૂરી મેળવવાની પ્રક્રિયા કાયદામાં નક્કી કરવામાં આવી છે. આથી મહિલાની રાત્રિના સમયે ધરપકડ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે એવું કહેવું યોગ્ય નથી.
ધરપકડ સમયે બળપ્રયોગ અને હાથકડી અંગે શું નિયમ છે?
ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 43 ધરપકડ કરવાની પ્રક્રિયા અંગે જોગવાઈ કરે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ધરપકડનો વિરોધ કરે અથવા ભાગવાનો પ્રયાસ કરે ત્યારે કાયદા મુજબ જરૂરી પરિસ્થિતિમાં બળનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. પરંતુ ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિ પર જરૂરી કરતાં વધારે નિયંત્રણ લાદી શકાય નહીં. હાથકડી અંગે પણ સંહિતામાં ચોક્કસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. વારંવાર ગુનો કરનાર, કસ્ટડીમાંથી ભાગી ગયેલી વ્યક્તિ અને કેટલાક ગંભીર ગુનાઓના આરોપીઓના કિસ્સામાં ગુનાની પ્રકૃતિ અને પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હાથકડીનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. એટલે દરેક ધરપકડમાં આપમેળે હાથકડી લગાવી શકાય એવું નથી.
જામીનનો અધિકાર
જામીનપાત્ર અને બિનજામીનપાત્ર ગુનામાં કાયદાકીય સ્થિતિ અલગ છે. ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 478 જામીનપાત્ર ગુનાઓમાં જામીન અંગેની જોગવાઈ કરે છે, જ્યારે કલમ 480 બિનજામીનપાત્ર ગુનાઓમાં જામીન અંગેની જોગવાઈ સાથે સંબંધિત છે. ધરપકડનો ભય હોય તો યોગ્ય કેસમાં ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 482 હેઠળ આગોતરા જામીન માટે કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકાય છે.
પૈસા ન હોય તો વકીલ કેવી રીતે મળશે?
આર્થિક રીતે નબળી વ્યક્તિને કાયદાકીય મદદથી વંચિત ન રાખવા માટે ભારતીય બંધારણની કલમ 39એ મહત્વપૂર્ણ છે. પાત્ર વ્યક્તિ કાયદાકીય સેવા સત્તામંડળ મારફતે મફત કાયદાકીય સહાય મેળવી શકે છે. એટલે વકીલ રાખવાના પૈસા ન હોય તો પણ કાયદાકીય મદદ મેળવવાનો રસ્તો ઉપલબ્ધ છે.
એડવોકેટ હાર્દિક બ્રહ્મભટ્ટે શું કહ્યું?
આ સમગ્ર મુદ્દે એડવોકેટ હાર્દિક બ્રહ્મભટ્ટે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ પાસે ધરપકડ કરવાની સત્તા હોવી અને દરેક કેસમાં ધરપકડ કરવી જરૂરી હોવી—બંને અલગ બાબતો છે. ધરપકડ કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે અને ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને પણ બંધારણ તથા કાયદા હેઠળ આપવામાં આવેલા અધિકારોનું રક્ષણ મળે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરવામાં આવે ત્યારે વ્યક્તિએ ગભરાઈને પોલીસ સાથે શારીરિક વિરોધ કરવાને બદલે સૌપ્રથમ ધરપકડનું કારણ જાણવું જોઈએ. પરિવારના સભ્ય અથવા વિશ્વાસુ વ્યક્તિને જાણ કરાવવી જોઈએ અને પોતાના વકીલનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.જો કસ્ટડી દરમિયાન કોઈ ઈજા થઈ હોય તો તબીબી તપાસ કરાવી તેનું યોગ્ય દસ્તાવેજીકરણ કરાવવું પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે.
એડવોકેટ હાર્દિક બ્રહ્મભટ્ટના જણાવ્યા પ્રમાણે, ધરપકડ બાદ વ્યક્તિને કાયદા મુજબ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે કસ્ટડી દરમિયાન થયેલી કોઈ ગંભીર ફરિયાદ અથવા કાયદાકીય ઉલ્લંઘનની બાબત મેજિસ્ટ્રેટના ધ્યાન પર મૂકી શકાય છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના ચાર મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદા
ડી.કે. બસુ કેસ: ધરપકડ અને કસ્ટડી દરમિયાન ધરપકડની નોંધ, પોલીસ અધિકારીની ઓળખ, પરિવારને જાણ અને તબીબી સુરક્ષા સહિતની મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક પ્રક્રિયાઓ.
જોગીન્દર કુમાર કેસ: પોલીસ પાસે ધરપકડ કરવાની સત્તા છે એટલે દરેક કેસમાં ધરપકડ કરવી જરૂરી નથી. નિયમિત રીતે ધરપકડ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
અરણેશ કુમાર કેસ: ખાસ કરીને સાત વર્ષ સુધીની સજાવાળા ગુનાઓમાં ધરપકડ યાંત્રિક રીતે ન કરવી અને ધરપકડની જરૂરિયાતનું કાયદાકીય મૂલ્યાંકન કરવું.
નંદિની સત્યપથી કેસ: વ્યક્તિને પોતાના વિરુદ્ધ સાક્ષી બનવા માટે બળજબરી ન કરી શકાય અને પોતાના વિરુદ્ધ પુરાવા આપવા સામે બંધારણીય સુરક્ષા મળે છે.
ધરપકડ થાય ત્યારે આ 10 વાતો યાદ રાખો
- FIR એટલે આપમેળે ધરપકડ નહીં.
- ધરપકડનું કારણ જાણવાનો અધિકાર છે.
- જામીનપાત્ર ગુનામાં જામીનના અધિકાર અંગે જાણ કરવી જરૂરી છે.
- પરિવાર અથવા મિત્રને ધરપકડની જાણ કરવાની જોગવાઈ છે.
- પોતાના વકીલ સાથે મળવાનો અધિકાર છે.
- અનાવશ્યક બળપ્રયોગ અથવા નિયંત્રણ કરી શકાય નહીં.
- કસ્ટડીમાં આરોગ્ય અને સલામતીની કાળજી લેવી પોલીસની ફરજ છે.
- મહિલાની રાત્રિના સમયે ધરપકડ માટે વિશેષ કાયદાકીય પ્રક્રિયા છે.
- ધરપકડ બાદ વ્યક્તિને કાયદા મુજબ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા છે.
- પોતાના વિરુદ્ધ બળજબરીથી સાક્ષી આપવા માટે મજબૂર કરી શકાય નહીં.
તાત્કાલિક યોગ્ય કાયદાકીય સલાહ લેવી સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ
ધરપકડ કોઈ વ્યક્તિને ગુનેગાર સાબિત કરતી નથી. ધરપકડ તપાસની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે અને વ્યક્તિ દોષિત છે કે નિર્દોષ તેનો અંતિમ નિર્ણય કોર્ટ કરે છે.ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા અને સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓનો મૂળ હેતુ એ છે કે એક તરફ પોલીસને કાયદેસરની તપાસ માટે જરૂરી સત્તા મળે અને બીજી તરફ વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા તથા મૂળભૂત અધિકારોનું પણ રક્ષણ થાય.જોકે દરેક કેસમાં કાયદાકીય સ્થિતિ એકસરખી હોતી નથી. નાર્કોટિક્સ સંબંધિત કાયદો, નાણાંની ગેરરીતિ અટકાવવાનો કાયદો અથવા આતંકવાદ વિરોધી કાયદા જેવા વિશેષ કાયદાઓમાં ધરપકડ અને જામીનને લઈને વધારાની જોગવાઈઓ હોઈ શકે છે.આથી કોઈ ચોક્કસ કેસમાં ધરપકડ થાય અથવા ધરપકડનો ભય હોય તો તાત્કાલિક યોગ્ય કાયદાકીય સલાહ લેવી સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
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