અરવલ્લી પર્વતમાળા પર સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા મામલે 'ઈડર ગઢ બચાવો' સમિતિએ વિરોધ નોંધાવતા આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી
સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો વિરોધ કર્યો છે તેમજ કોઈપણ ભોગે આ ધરોહરને બચાવવા આંદોલનની પણ ચીમકી આપી છે.
Published : December 23, 2025 at 9:56 PM IST
સાબરકાંઠા: સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તાજેતરમાં આપવામાં આવેલા એક ચૂકાદા બાદ માત્ર આ ચાર રાજ્યો જ નહીં પરંતુ દેશભરમાં તેને બચાવવા માટે કેમ્પેન શરૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અરવલ્લી હિલ્સ અંતર્ગત 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવનારી જગ્યાને ડુંગર કે પહાડની ગણનામાંથી છૂટ અપાઈ છે ત્યારે સાબરકાંઠાના 'ઇડર ગઢ બચાવો' સમિતિએ આજે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો વિરોધ કર્યો છે તેમજ કોઈપણ ભોગે આ ધરોહરને બચાવવા આંદોલનની પણ ચીમકી આપી છે.
સમગ્ર ભારતમાં સૌથી અર્વાચીન હારમાળા તરીકે અરવલ્લીની હારમાળા ગણાય છે. ગુજરાત અને પાકિસ્તાન સરહદથી રાજસ્થાન, હરિયાણા, દિલ્હી સુધી આ પર્વતમાળા ફેલાયેલી છે. અરવલ્લી પરવતની હારમાળા સૌથી વધુ ઉત્તર ગુજરાત સહિત રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આવેલી છે, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અરવલ્લી હિલ તરીકે અપાયેલો ચુકાદો સાબરકાંઠાના ઇડર વિસ્તારના લોકો માટે વિરોધાભાસનો સૂર બની ચૂક્યો છે.
ડુંગર કેટલાય લોકો માટે રહેઠાણનું મુખ્ય સ્ત્રોત છે. સાથોસાથ સામાજિક આર્થિક તેમજ ધાર્મિક રીતે પણ તેનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવનારા વિસ્તારને હિલમાં ન ગણવાના પગલે આવનારા સમયમાં જો ખનન થાય તો આદિવાસી તેમજ વનવાસી વિસ્તારના લોકો માટે આ ચુકાદો વિરોધાભાસનો બની શકે તેમ હોવાના ડરથી આજે ‘ઇડર ગઢ બચાવો સમિતિ’ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદામાં ફેરફાર કરી તાત્કાલિક ધોરણે ચુકાદો રદ કરવાની પણ માંગ કરી છે.
એક તરફ વનવાસી સમાજ આદિવાસી સમાજ સહિત જંગલમાં વસવાટ કરનારા લોકો માટે પહાડ સહિત નાના મોટા ડુંગર ઉપર આધ્યાત્મિક આસ્થાઓ ટકેલી છે. આજે પણ લોકો તેમની વિવિધ પ્રકારની માનતાઓ પૂરી કરવા 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવનારી જગ્યાઓ ઉપર નિયમિત રીતે આસ્થાના ઉત્સવ મનાવતા હોય છે. તેવા સમય સંજોગે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલો આ ચુકાદો સ્થાનિકોને કોઈપણ પ્રકારે માન્ય નથી, જેના પગલે આજે ઇડર વિસ્તારમાં કેટલાક લોકોએ તેનો વિરોધ કર્યો છે. સાથોસાથ આવનારા સમયમાં આ ચુકાદા મામલે ફેરવિચારણા કરવાની પણ રજૂઆત કરી છે. ‘ઈડર ગઢ બચાવો સમિતિ’એ ઈડરના સ્થાનિકો સહિત અન્ય લોકોને પણ જાગૃત થવા આ હવન કર્યું છે. આવનારા સમયમાં સમગ્ર વિરોધ આંદોલનમાં ફેરવાય તેમ છે.
ચાર રાજ્યો સુધી વિસ્તરેલી છે અરવલ્લીની પર્વતમાળા
અરવલ્લીની પર્વતમાળાની લંબાઈ 670 કિલોમીટરથી લઈને 800 કિલોમીટર સુધીની છે. એક રિપોર્ટ મુજબ આ પર્વતમાળા 250 કરોડ વર્ષથી પણ વધુ જૂની છે. તે દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલી છે અને તેનું સૌથી ઉંચો પર્વત માઉન્ટ આબુનું ગુરુ શિખર છે. જેની ઉંચાઈ 1722 મીટર છે. ગુજરાતમાં 4 જિલ્લાઓમાં અરવલ્લીની પર્વતમાળા વિસ્તરેલી છે. જેમાં અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને મહેસાણાનો સમાવેશ થાય છે.
શું છે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો જે બાદ વિવાદ શરૂ થયો?
નવેમ્બર-ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રીય સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તાવિત અરવલ્લી પર્વતમાળાની નવી કાનૂની વ્યાખ્યાને મંજૂરી આપી હતી. આ વ્યાખ્યા મુજબ, ફક્ત જમીનની સપાટીથી ઓછામાં ઓછી 100 મીટર ઉંચી ટેકરીઓને જ અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણવામાં આવશે. કોર્ટના જણાવ્યા મુજબ, પાંચ રાજ્યોમાં ફેલાયેલી અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે રાજ્યોના અલગ અલગ નિયમો હતા. આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી.
કેન્દ્ર સરકારે શું ખુલાસો કર્યો?
કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે રવિવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, અરવલ્લી પર્વતમાળા ચાર ભારતીય રાજ્યો: દિલ્હી, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને ગુજરાત સુધી ફેલાયેલી છે. અરવલ્લી પ્રદેશ 39 જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલો છે. અરવલ્લી પ્રદેશ અંગે કાનૂની પ્રક્રિયા નવી નથી; 1985 થી અરજીઓ ચાલુ છે. આ અરજીઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અરવલ્લી પ્રદેશમાં ખાણકામ પર કડક અને સ્પષ્ટ નિયમો લાગુ કરવાનો છે, જે સ્થિતિને સરકાર સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચારેય રાજ્યોને અરવલ્લી પર્વતમાળાની એક સમાન વ્યાખ્યા સ્થાપિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જેથી અલગ અલગ અર્થઘટનના આધારે ઉલ્લંઘનો અટકાવવામાં આવે. આ માટે, સરકારે સ્પષ્ટ અને વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા સ્થાપિત કરી છે.
મંત્રીએ કહ્યું, તેમણે 100-મીટર સલામતી ક્ષેત્રની આસપાસની મૂંઝવણને પણ સંબોધિત કરી. કેટલાક લોકો ખોટો પ્રચાર કરી રહ્યા છે કે 100 મીટર એટલે કે ટેકરીની ટોચથી નીચે સુધી ખોદકામની મંજૂરી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. 100 મીટરની સુરક્ષા મર્યાદા ટેકરીના તળિયેથી વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે, એટલે કે, ટેકરીના પાયાથી 100 મીટર સુધીનો સમગ્ર વિસ્તાર સુરક્ષિત રહેશે. ત્યાં કોઈ ખોદકામ કે પ્રવૃત્તિ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ભૂપેન્દ્ર યાદવે સમજાવ્યું કે, જો બે અરવલ્લી ટેકરીઓ વચ્ચે માત્ર 500 મીટરનું અંતર હશે, તો તે સમગ્ર વિસ્તાર અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણાશે. આનો અર્થ એ થયો કે માત્ર ટેકરીઓ જ નહીં પરંતુ તેમની વચ્ચેની જમીન પણ સુરક્ષિત રહેશે. આ વ્યાખ્યા લાગુ થયા પછી, અરવલ્લી વિસ્તારનો 90 ટકાથી વધુ ભાગ સંરક્ષિત ક્ષેત્રમાં સમાવવામાં આવ્યો છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીના અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે. સરકાર છેલ્લા બે વર્ષથી ગ્રીન અરવલ્લી પહેલ ચલાવી રહી છે. અમે ગ્રીન અરવલ્લી માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. ભૂપેન્દ્ર યાદવે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ વિકાસને રોકવાનો નથી, પરંતુ કુદરતી વારસો, પર્યાવરણીય સંતુલન અને ભાવિ પેઢીઓનું રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અને વૈજ્ઞાનિક ધોરણો પર આધારિત આ વ્યાખ્યા હવે મૂંઝવણના તમામ અવકાશને દૂર કરે છે. આનાથી ગેરકાયદેસર ખાણકામ પર અંકુશ આવશે જ, પરંતુ અરવલ્લીને નુકસાન પહોંચાડતી પ્રવૃત્તિઓ પર પણ કડક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
