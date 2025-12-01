ઈડર APMCમાં મગફળીના સારા ભાવથી ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી છવાઈ, 300થી વધુ વાહનોની કતાર લાગી
આ વર્ષે માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીનો ભાવ ગુણવત્તા પ્રમાણે 1200થી 1785 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી મળી રહ્યો છે, જેને સારો ભાવ માનવામાં આવે છે.
Published : December 1, 2025 at 6:57 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર એપીએમસીમાં મગફળીના સારા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ભારે ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હિંમતનગર એપીએમસી બાદ હવે ઈડર એપીએમસીમાં પણ મગફળીના ભાવમાં ખાસ ઉછાળો નોંધાયો છે. આ વર્ષે માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીનો ભાવ ગુણવત્તા પ્રમાણે 1200થી 1785 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી મળી રહ્યો છે, જેને સારો ભાવ માનવામાં આવે છે. પલળેલી અથવા ડાઘીવાળી મગફળીમાં ભલે 100થી 300 રૂપિયાનો ઘટાડો થતો હોય, છતાં ખેડૂતોને મળતા સરેરાશ સારા દર તેમને વર્ષભરની મહેનતનું સુંદર ફળ આપી રહ્યા છે.
મગફળીના યોગ્ય ભાવથી ખેડૂતો પ્રસન્ન
ગુણવત્તા ચકાસણી, તોલણી પ્રક્રિયા અને હરાજીના તબક્કામાં વેપારીઓ તરફથી યોગ્ય ભાવ મળતા ખેડૂતો પ્રસન્ન છે. ખેડૂતોના કહેવા પ્રમાણે, આ વર્ષે પાકની ગુણવત્તા સારી હોવાથી માર્કેટયાર્ડમાં ભાવમાં સતત સ્થિરતા અને વૃદ્ધિ જોવા મળી રહી છે. સારા ભાવોની ચર્ચા સમગ્ર જિલ્લામાં ફેલાતા ઈડર તેમજ વડાલી તાલુકાના ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં મગફળી લઈને એપીએમસીમાં પહોંચવા લાગ્યા છે.
રોજ 300 વાહનો મગફળી વેચવા આવે છે
ઈડર એપીએમસીમાં છેલ્લા દિવસોમાં ખેડૂતોનો ઘસારો એટલો વધ્યો છે કે રોજે રોજ 300થી વધુ વાહનો – ટ્રેક્ટર, જીપ ડાલા, ટ્રક તથા ઊંટ ગાડી સહિત – મગફળી વેચવા માટે માર્કેટયાર્ડમાં પહોંચે છે. વહેલી સવારે જ કતારો લાગી જતાં ખેડૂતોને પોતાના જુથ અનુસાર લાઈનનું પાલન કરી હરાજીમાં ભાગ લેવો પડે છે. સારા ભાવની આશાએ ખેડૂતો જુદા જુદા ગામોથી પાક લઈને આવી રહ્યા છે, જેના લીધે આખું માર્કેટયાર્ડ ખેડૂતોની અવરજવરથી ગૂંજી ઉઠ્યું છે.
ખેડૂતોને મગફળીને 1200થી 1750 સુધીના ભાવ મળ્યા
તો ભાણપુર ગામના ખેડૂત દિનેશ પટેલ કહે છે, ઈડર માર્કેટની અંદર વરસાદથી પલળેલી મગફળીના ભાવ ડાઉન જતા હતા, પરંતુ ધીરે ધીરે ક્વોલિટી સારી આવતી ગઈ, વેપારીઓ પણ ભાવ સારો આપી રહ્યા છે. ખેડૂતો પણ ખુશ છે. ભાવ ઊંચા જતા બધાને સંતોષ કારક ભાવ મલી રહ્યો છે. 1200થી લઈને 1750 સુધીના ભાવ મળી રહ્યા છે અને સારામાં સારી મગફળીની આવક થઈ રહી છે. હિંમતનગર કરતા પણ ઈડરની અંદર સારા ભાવ પડી રહ્યા છે. પહેલા અમે હિંમતનગર જતા પણ હવે ઈડરમાં ખેડૂતોને વધુ પ્રોત્સાહન આપતા અમે અહીં પાછા આવ્યા છીએ.
હરાજીના પાટિયામાં વેપારીઓ દ્વારા બોલાતા સારા ભાવો ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી લાવી દે છે. સ્ટોરેજની મર્યાદાઓ, પરિવહનની મુશ્કેલીઓ અને પાકને સાચવવાની ચિંતા વચ્ચે જ્યારે બજારમાં સારો ભાવ મળે ત્યારે ખેડૂતોને તેમના પરિશ્રમનું મૂલ્ય મળતું અનુભવાય છે. ઈડર એપીએમસીમાં મગફળીના વધેલા દરને કારણે ખેડૂતોમાં ઉત્સાહ વ્યાપી રહ્યો છે, અને આવતા દિવસોમાં પણ ખેડૂતો આ જ રીતે મોટી સંખ્યામાં મગફળી વેચવા આવશે તેવી શક્યતા છે. કુલ મળીને, ઈડર એપીએમસીમાં મગફળીની હરાજી ખરીચું દ્રશ્ય સર્જી રહી છે અને સારા ભાવોથી ખેડૂતોના ચહેરે સાચી ખુશી છવાઈ ગઈ છે.
વેપારી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કહ્યું કે, ઈડર માર્કેટ યાર્ડમાં આજે 8-10 હજાર ગુણી મગફળીની આવક છે. ક્વોલિટી મુજબ આજે 1200થી લઈને 1780 સુધીના ભાવ પડ્યા છે. આજે ઈડર-હિંમગનગર બધા પીઠામાં ક્વોલિટી મુજબ સારા ભાવ મળી રહ્યા છે. સારી ક્વોલિટી આવી રહી છે એના ભાવ 1450થી 1480 આજે પણ મળી રહ્યા છે, આજે ડિમાન્ડ પણ સારી છે. પલળેલો માલ આવે છે તે માલ પણ 1100-1200 જેવી રેન્જમાં જાય છે. તેમાં પણ ક્વોલિટીમાં કે દાણાનો કલર સારો છે તો એ પણ 1450 ઉપરના ભાવ જાય છે. આજે 1200થી લઈને 1785 સુધીના ભાવ પડ્યા છે.
