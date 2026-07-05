ભાટ સર્કલ પર આઇકોનિક બ્રિજનું CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરના વાહનચાલકોને મોટી રાહત
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદ-ગાંધીનગર કોરિડોરના સર્વાંગી વિકાસને નવી ગતિ આપતા ગાંધીનગર-એરપોર્ટ રોડ પર નવનિર્મિત 'કેબલ સ્ટેડ ફ્લાયઓવર બ્રિજ'ને વાહનવ્યવહાર માટે ખુલ્લો મૂક્યો છે.
Published : July 5, 2026 at 1:46 PM IST
ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદ-ગાંધીનગર કોરિડોરના સર્વાંગી વિકાસને નવી ગતિ આપતા ગાંધીનગર-એરપોર્ટ રોડ પર નવનિર્મિત 'કેબલ સ્ટેડ ફ્લાયઓવર બ્રિજ'ને વાહનવ્યવહાર માટે ખુલ્લો મૂક્યો છે. રાજ્યના શહેરી વિસ્તારના આ સૌપ્રથમ કેબલ સ્ટેડ બ્રિજનું નિર્માણ માર્ગ-મકાન વિભાગ અને ઔડા (AUDA) ની 50-50 ટકા ભાગીદારીથી ₹175 કરોડના ખર્ચે કરવામાં આવ્યું છે. 1.48 કિલોમીટર લાંબા આ બ્રિજના કારણે ભાટ સર્કલ પર થતા કાયમી ટ્રાફિક જામમાંથી વાહનચાલકોને મોટી રાહત મળશે.
પાટનગર ગાંધીનગરને અમદાવાદ એરપોર્ટ સાથે જોડતા માર્ગ પર ભાટ ચાર રસ્તા પરનો નવિન કેબલ સ્ટેડ ફ્લાય ઓવર બ્રિજ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રવિવાર તા.05/07/2026થી વાહન વ્યવહાર માટે ખૂલ્લો મૂક્યો છે.
રાજ્ય સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા મદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ ઔડા દ્વારા પચાસ-પચાસ ટકાની ભાગીદારીથી આ નવિન ફ્લાય ઓવર બ્રિજનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.
ગાંધીનગર-કોબા-એરોડ્રોમ રોડ પર ભાટ સર્કલ ખાતે નવનિર્મિત 'કેબલ સ્ટેડ ફ્લાયઓવર'નું લોકાર્પણ કર્યું.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 5, 2026
₹175 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલો 1.4 કિમી લાંબો આ બ્રીજ ગુજરાતનો શહેરી વિસ્તારનો પ્રથમ કેબલ સ્ટેડ બ્રીજ છે, જે મુસાફરીને વધુ ઝડપી અને સુરક્ષિત બનાવશે.
આ સાથે જ, નર્મદા મેઈન કેનાલ પર… pic.twitter.com/SXh8kXhAEH
રાજ્યનો સૌ પ્રથમ કેબલ સ્ટેડ ફ્લાય ઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ
રૂ.175 કરોડના અંદાજીત ખર્ચે નિર્માણ થયેલો 1.48 કિલોમીટરની લંબાઈ ધરાવતો આ કેબલ સ્ટેડ ફ્લાય ઓવર બ્રિજ રાજ્યના શહેરી વિસ્તારનો સૌ પ્રથમ કેબલ સ્ટેડ ફ્લાય ઓવર બ્રિજ છે.
મુખ્યમંત્રીએ આ બ્રિજના લોકાર્પણ સાથે ગાંધીનગર-અમદાવાદ કોરિડોર પર કોબા સર્કલથી ભાટે સર્કલ વચ્ચે નર્મદા મુખ્ય કેનાલના હાલના 6 લેન બ્રિજનું ટ્વેલ્વ લેનમાં રૂપાંતર કરવાની કામગીરીનું પણ ખાતમૂર્હત કર્યુ હતું.
ટ્રાફિક જામના કારણે બોટલનેકની સર્જાતી સ્થિતિના નિવારણ માટે કોબા સર્કલથી ભાટ સર્કલ વચ્ચેના હાલના બ્રિજની બંન્ને બાજુ ત્રણ-ત્રણ લેનના નવા બ્રિજના નિર્માણ માટે રૂ. 48 કરોડનો પ્રોજેક્ટ રાજ્ય સરકારે હાથ ધરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આના પરિણામે સમગ્ર કોરિડોરમાં સતત છ લેનની ક્ષમતા જળવાઈ રહેશે અને ભવિષ્યના વધતા વાહન વ્યવહારને પણ સરળતાથી સંભાળી શકાશે.
ગાંધીનગર-એરપોર્ટ રોડ પર ટ્રાફિક જામમાંથી મુક્તિ મળશે
ગાંધીનગર-કોબા-એરપોર્ટ રોડ અને એસ.પી. રિંગરોડ પર મળીને દરરોજ અંદાજે કુલ આશરે 1.93 લાખથી વધુ વાહનોની અવર-જવર રહે છે. ગાંધીનગર-એરપોર્ટ રોડ પર આવેલું ભાટ સર્કલ મુખ્ય જંકશન હોવાના કારણે ત્યાં વારંવાર ટ્રાફિક જામની સમસ્યા ઉભી થાય છે અને વાહન ચાલકોના સમય, ઈંધણ અને નાણાંનો વ્યય થાય છે.
હવે, આ નવા કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ કાર્યરત થવાથી એસ.પી. રિંગ રોડનો ટ્રાફિક બ્રિજની નીચેથી તેમજ અમદાવાદ-ગાંધીનગર તરફનો ટ્રાફિક બ્રિજ ઉપરથી એમ બે અલગ-અલગ સ્તરે સરળતાથી અવર-જવર કરી શકશે અને લોકોને ટ્રાફિક જામની સમસ્યામાંથી મૂક્તિ મળશે.
એટલું જ નહિ, એસ.પી. રિંગરોડ, બરોડા અને સુરત તરફ જતા વાહન ટ્રાફિકની સુગમતા માટે ત્રણ-ત્રણ એમ કુલ 6 લેન અલાયદા સર્વિસ રોડ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ નવનિર્મિત કેબલ રોડ બ્રિજનું લોકાર્પણ કર્યુ તે અવસરે સાંસદ હસમુખ પટેલ, ગાંધીનગરના ધારાસભ્ય રિટાબેન પટેલ અને અલ્પેશ ઠાકોર, ગાંધીનગરના મેયર મીરાં બહેન પટેલ, શહેર ભાજપા પ્રમુખ આશિષ દવે અને સંગઠન પદાધિકારીઓ તથા માર્ગમકાન સચિવ પ્રભાત પટેલિયા અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: