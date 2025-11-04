ઈચ્છાપોર ગ્રામ પંચાયત કૌભાંડ: ૨૦૧૪ના ₹૨૮.૮૫ લાખના આર્થિક ગબનમાં માજી સરપંચ-ઉપસરપંચની ધરપકડ
પંચાયતના તત્કાલીન માજી સરપંચ, ઉપ સરપંચ અને મહિલા તલાટી કમ મંત્રીએ મળીને કુલ રૂ. 28.84 લાખથી વધુની સરકારી રકમની ઉચાપત કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
સુરત: વર્ષ 2014માં થયેલા ઈચ્છાપોર ગ્રામ પંચાયતના આર્થિક કૌભાંડમાં આખરે કાયદાનો સકંજો કસાયો છે. ગ્રામ પંચાયતના તત્કાલીન માજી સરપંચ, ઉપ સરપંચ અને મહિલા તલાટી કમ મંત્રીએ મળીને કુલ રૂ. 28.84 લાખથી વધુની સરકારી રકમની ઉચાપત કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ કેસમાં કોર્ટનો સ્ટે હટી જતાં, ઈચ્છાપોર પોલીસે માજી સરપંચ અને ઉપ સરપંચની પણ ધરપકડ કરી છે.
સરકારી નાણાંની ઉચાપત અને ખોટા બિલો બનાવવાનું કૌભાંડ
વર્ષ 2014માં ઈચ્છાપોર ગ્રામ પંચાયતમાં તત્કાલીન માજી સરપંચ અનુરાગ મનુભાઈ પટેલ, ઉપ સરપંચ મનોજ ભગુભાઈ પટેલ, અને તલાટી કમ મંત્રી નિમિતાબેન પટેલની ત્રિપુટીએ આ કૌભાંડ આચર્યું હતું.
વેરાની રકમની ઉચાપત: આ ત્રણેયે પદનો દુરુપયોગ કરીને ગ્રામ પંચાયતના ઘરવેરા સહિત અન્ય વેરાની આવક બેંકમાં જમા કરવાના બદલે પોતાની પાસે રાખી લીધી હતી.
ખોટા બિલો: જુદી જુદી પેઢીઓના નામે ખોટા અને બોગસ બિલના વાઉચર તૈયાર કરીને રોકડમેળમાં રૂ. 1,40,050ના ખર્ચા દર્શાવ્યા હતા.
વાઉચર વિના ખર્ચા: પંચાયતની આવકના રૂ. 12,03,000ની રકમ વાઉચર વિના જ રોજમેળમાં બતાવીને સરકારી નાણાંની ઉચાપત કરી હતી.
ટ્રાન્સપોર્ટના બોગસ બિલ: ટ્રાન્સપોર્ટના નામે ખોટા બિલ રૂ. 7,92,500ના રોજમેળમાં દર્શાવ્યા હતા.
આ તમામ ગેરરીતિઓના કારણે કુલ રૂ. 28,85,790ની મોટી રકમની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટનો સ્ટે હટતા બે મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ
આ પ્રકરણમાં ગેરરીતિની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે અગાઉ તલાટી કમ મંત્રી નિમિતાબેન પટેલની ધરપકડ કરી હતી. જોકે, માજી સરપંચ અનુરાગ પટેલ અને ઉપ સરપંચ મનોજ પટેલ સામેની કાર્યવાહી માટે કોર્ટે સ્ટે આપ્યો હતો.
કોર્ટે આપેલો સ્ટે હટી જતાં અને તેની મુદત પૂરી થતાં, ઈચ્છાપોર પોલીસ મથકના પીઆઇ એ. સી. ગોહીલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને માજી સરપંચ અનુરાગ પટેલ તેમજ માજી ઉપ સરપંચ મનોજ પટેલની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસે વધુ તપાસ માટે માજી સરપંચ અનુરાગ પટેલના એક દિવસના રિમાન્ડ પણ મેળવ્યા છે. પોલીસે હવે આ ત્રણેય આરોપીઓએ કયા હેતુથી ઉચાપત કરી, તેમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ, અને ઉચાપત કરાયેલી રકમ ક્યાં રોકવામાં આવી છે તે દિશામાં ઊંડી તપાસ હાથ ધરી છે.
