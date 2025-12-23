'સેવા કરતા મેવો મળ્યો" સાણંદમાં દારૂ ભરેલી આઇસર પલટી ગઈ, બોટલો લેવા લોકોએ પડાપડી કરી
સાણંદમાં મુનિ આશ્રમ પાસે દારૂ ભરેલી આઇસર ગાડી પલટી મારી જતા રસ્તા પર દારૂની બોટલો રસ્તા પર વેરાઈ ગઈ હતી.
અમદાવાદ : સાણંદમાં આજે સવારે એક અજીબ બનાવ બન્યો હતો. સાણંદના મુનિ આશ્રમ પાસે એક આઈસર ગાડી પલટી મારી ગઈ હતી. અકસ્માત બનતા જ આસપાસના લોકો મદદ અર્થે દોડી આવ્યા હતા. જોકે, પલટી ગયેલી ગાડીમાં દારૂનો જથ્થો ભરેલો હોવાનું માલુમ પડતા લોકોને સેવા કરતા મેવો મળ્યા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
દારૂ ભરેલી આઇસર પલટી ગઈ : અમદાવાદ નજીક સાણંદના મુની આશ્રમ વિસ્તાર પાસે આજે સવારે એક અકસ્માત સર્જાયો હતો. અહીંથી પસાર થઈ રહેલી એક આઈસર ટ્રક પલટી ખાઈ ગઈ હતી. અકસ્માતગ્રસ્ત થયેલી ટ્રક હકીકતમાં દારૂની મોટી ખેપ મારવા ઉપયોગ થઈ રહી હતી. દારૂનો જથ્થો ભરેલી આઇસર ટ્રક પલટી ખાઈ જતા રસ્તા પર પડેલી દારૂની બોટલ લેવા લોકોએ પડાપડી કરી હતી.
દારૂની બોટલો લેવા પડાપડી થઈ : ગાડી પલટી મારતા જ દારૂની બોટલો રસ્તા પર વેરાઈ ગઈ હતી. ઘટનાના સમાચાર ફેલાતા જ આસપાસના વિસ્તારના લોકો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા હતા. આ દરમિયાન દારૂની બોટલો લેવા લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. કેટલાક લોકો દારૂની બોટલો તો કેટલાક તો આખા પેકેટ લઈને ભાગતા નજરે પડ્યા હતા. જોકે, ટૂંક સમયમાં જ પોલીસે આવી તાત્કાલિક સ્થિતિ કાબૂમાં લીધી હતી.
ગાડી મૂકીને ટ્રકચાલક ફરાર : પોલીસને જાણ થતાં જ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને સ્થિતિ કાબૂમાં લીધી હતી. અકસ્માતગ્રસ્ત ગાડીમાંથી મળી આવેલો દારૂ લાખો રૂપિયાનો જથ્થો હોવાનું અનુમાન છે. આ ઘટના બાદ ટ્રકચાલક ગાડી મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસે ગુનો નોંધી ચાલકની શોધખોળ શરૂ કરી છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં આવા બનાવો સતત બની રહ્યા છે.
