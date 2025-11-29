ETV Bharat / state

IAS સુનયના તોમર આવતીકાલે નિવૃત્ત થશે, બે IAS અધિકારીઓને સોંપાયો વધારાનો ચાર્જ

IAS એ.એમ. શર્માની ગુજરાતના રાજ્યપાલના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી.

બે IAS અધિકારીઓને વધારાનો ચાર્જ સોંપાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 29, 2025 at 9:31 PM IST

1 Min Read
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સીનિયર IAS અધિકારી સુનયના તોમર આવતીકાલે 30મી નવેમ્બરે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે બે IAS અધિકારીઓને વધારાનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. તો 2008ની બેચના IAS એ.એમ. શર્માને ગુજરાતના રાજ્યપાલના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂંક આપવામાં આવી છે. તેમને 1 વર્ષના સમયગાળા માટે આ પોસ્ટ પર નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા બે IAS અધિકારીઓને વધારાનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. 1996ની બેચના IAS અધિકારી મુકેશ કુમારને શિક્ષણ વિભાગમાં (ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ) પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે વધારાનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. તેઓ IAS સુનયના તોમરની જગ્યાએ આ ચાર્જ સંભાળશે, જેઓ 30મી નવેમ્બરે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. IAS મુકેશ કુમાર હાલમાં શિક્ષણ વિભાગ (પ્રાઈમરી અને સેકન્ડરી શિક્ષણ)માં પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે ચાર્જ સંભાળી રહ્યા છે.

IAS એ.એમ. શર્માની ગુજરાતના ગવર્નરના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂંક
તો અન્ય IAS અધિકારી ધનંજય દ્વિવેદીને સામાન્ય વહીવટી વિભાગમાં પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે વધારાનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. IAS ધનંજય દ્વિવેદી 1998ની બેચના IAS અધિકારી છે અને તેઓ હાલમાં હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીનો ચાર્જ સંભાળી રહ્યા છે.

