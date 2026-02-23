ETV Bharat / state

ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સંદીપ સાંગલે, કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે કર્યો પરિપત્ર

IAS હરિત શુક્લાના બદલે સંદીપ સાંગલેને જવાબદારી સોંપાઈ છે.

ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સંદીપ સાંગલે, કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે કર્યો પરિપત્ર
ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સંદીપ સાંગલે, કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે કર્યો પરિપત્ર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 9:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે IAS અધિકારી સંદીપ સાંગલે ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકાર નિમ્યા છે. IAS હરિત શુક્લાના બદલે સંદીપ સાંગલેને જવાબદારી સોંપાઈ છે. ગુજરાતમાં જૂન 2024માં પી. ભારતીની જગ્યાએ રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી તરીકે IAS હરિત શુક્લાની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.

IAS સંદીપ સાગલે 2007ની કેડરના IAS અધિકારી

IAS સંદીપ સાગલે 2007ની કેડરના IAS અધિકારી છે. તેમનો જન્મ 16 નવેમ્બર 1972નો થયો હતો. તેમણે ગાંધીનગર, નર્મદા, ભરૂચ, બનાસકાંઠા, ખેડા, અમરેલી, જૂનાગઢ જિલ્લાઓમાં વિવિધ પદો પર જવાબદારીઓ નિભાવી છે.

ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સંદીપ સાંગલે
ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સંદીપ સાંગલે (માહિતી વિભાગ)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SANDEEP SANGALE
CHIEF ELECTORAL OFFICER
GUJARAT STATE
CENTRAL ELECTION COMMISSION
IAS SANDEEP SANGALE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.