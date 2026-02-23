ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સંદીપ સાંગલે, કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે કર્યો પરિપત્ર
IAS હરિત શુક્લાના બદલે સંદીપ સાંગલેને જવાબદારી સોંપાઈ છે.
ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સંદીપ સાંગલે, કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે કર્યો પરિપત્ર (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 23, 2026 at 9:44 PM IST
ગાંધીનગર: કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે IAS અધિકારી સંદીપ સાંગલે ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકાર નિમ્યા છે. IAS હરિત શુક્લાના બદલે સંદીપ સાંગલેને જવાબદારી સોંપાઈ છે. ગુજરાતમાં જૂન 2024માં પી. ભારતીની જગ્યાએ રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી તરીકે IAS હરિત શુક્લાની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
IAS સંદીપ સાગલે 2007ની કેડરના IAS અધિકારી
IAS સંદીપ સાગલે 2007ની કેડરના IAS અધિકારી છે. તેમનો જન્મ 16 નવેમ્બર 1972નો થયો હતો. તેમણે ગાંધીનગર, નર્મદા, ભરૂચ, બનાસકાંઠા, ખેડા, અમરેલી, જૂનાગઢ જિલ્લાઓમાં વિવિધ પદો પર જવાબદારીઓ નિભાવી છે.
