મનોજ કુમાર દાસ હવે રાજ્યના નવા મુખ્ય સચિવ, જાણો કોણ છે...

ગુજરાતના મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી 31 ઓક્ટોબરના રોજ સેવાનિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. હાલ મનોજકુમાર દાસને ગુજરાતના નવા મુખ્ય સચિવ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

October 28, 2025

October 28, 2025

ગાંધીનગર : ગુજરાત રાજ્યને મનોજ કુમાર દાસ એટલે કે એમ. કે. દાસ નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે મળ્યા છે. આગામી 31, ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ સેવા નિવૃત થનાર પંકજ જોશીના સ્થાને એમ. કે. દાસ હવે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ તરીકે ભૂમિકા ભજવશે.

મનોજ કુમાર દાસ ઉર્ફે એમ. કે. દાસ

રાજ્યના નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે જાહેર થયેલ IAS મનોજ કુમાર દાસ, જે 1990ની બેચના ગુજરાત કેડરના સનદી અધિકારી છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી રાજ્યના વિકાસમાં એમ. કે. દાસે વિવિધ જિલ્લામાં અને વિવિધ પદ ઉપર મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. મૂળ બિહારના એમ. કે. દાસ 59 વર્ષના છે. વર્ષ 1966માં બિહારના દરભંગા ખાતે જન્મેલા એમ. કે. દાસે કમ્પ્યુટર સાયન્સ અને એન્જિનિયરિંગમાં B. Tech. (ઓનર્સ) ડિગ્રી મેળવી છે. તેઓ IIT ખડગપુરથી સ્નાતક છે.

IAS એમ. કે. દાસની કારકિર્દી

હાલમાં એમ. કે. દાસ રાજ્ય સરકારમાં ગૃહ વિભાગના એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ અગાઉ IAS એમ. કે. દાસ સુરત અને વડોદરા શહેરમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. પોરબંદર, પાલનપુર અને સુરત જેવા રાજ્યના મહત્વના જિલ્લામાં કલેકટર તરીકે ફરજ બજાવવાની સાથે જ તેઓ મહેસુલ વિભાગમાં કામ કરી ચૂક્યા છે.

IAS એમ. કે. દાસ ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશનમાં જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જૂનાગઢના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં ચેરમેન તરીકે કાર્યભાર સંભાળી ચૂક્યા છે. રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયથી જઈ પાછા ફરનાર એક માત્ર અધિકારી એમ. કે. દાસ છે. હવે 1 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી રાજ્યના મુખ્ય સચિવ તરીકે તેઓ ફરજ બજાવશે, અને તેમનો કાર્યકાળ 20 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી રહેશે.

  • ACS : ગુજરાત સરકાર મહેસુલ વિભાગ
  • મુખ્ય સચિવ : નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગ
  • જિલ્લા કલેક્ટર : પોરબંદર, પાલનપુર, સુરત
  • મ્યુનિસિપલ કમિશનર : સુરત અને વડોદરા
  • ડે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર : અમદાવાદ
  • જિલ્લા વિકાસ અધિકારી : જૂનાગઢ
  • અધ્યક્ષ : ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GIIC)
  • જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર : ગુજરાત રાજ્ય પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન (GSPC)

