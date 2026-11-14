પ્રધાનમંત્રી મોદીના કાફલામાં શામેલ IAFના હેલિકોપ્ટરમાં આવી ટેકનિકલ સમસ્યા, મૈસૂરમાં જ રોકાયું
ટેકનિકલ કર્મચારી સ્થળ પર પહોંચી ગયા છે અને હેલિકોપ્ટરના સમારકામમાં કામ કરી રહ્યા છે.
Published : November 14, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 6:32 PM IST
મૈસુર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાફલાનો ભાગ રહેલું એક હેલિકોપ્ટર તકનીકી ખામીને કારણે મૈસુરમાં રોકાઈ ગયું. ભારતીય વાયુસેનાનું આ હેલિકોપ્ટર હાલમાં લલિતા મહલના પરિસરમાં છે. શુક્રવારે બપોરે 3:20 વાગ્યે, વડાપ્રધાનના હેલિકોપ્ટરની સાથે રહેવા માટે બે હેલિકોપ્ટર લલિતા મહલ હેલિપેડ પર પહોંચ્યા હતા.
વડાપ્રધાનનું હેલિકોપ્ટર ઉતરાણ કર્યા બાદ ત્રણેય હેલિકોપ્ટરોએ ઉડાન ભરવાની હતી. જોકે, બે હેલિકોપ્ટર રવાના થઈ શક્યા, પરંતુ એક હેલિકોપ્ટર તકનીકી ખામીને કારણે ત્યાં જ રોકાઈ ગયું. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ ETV ભારત સાથે ફોન પર વાત કરતા જણાવ્યું કે, ઉડાન ભરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન એક તકનીકી સમસ્યા સર્જાઈ હતી, જેના કારણે હેલિકોપ્ટરને લલિતા મહલ હેલિપેડ પર જ રોકી રાખવું પડ્યું. અધિકારીએ વધુમાં કહ્યું કે, ખામી સુધારી લેવામાં આવ્યા બાદ હેલિકોપ્ટર ત્યાંથી રવાના થઈ જશે.
આ રિપોર્ટ મુજબ, તકનીકી નિષ્ણાતો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને રીપેરિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે. તકનીકી સમસ્યાને ઉકેલવા અને હેલિકોપ્ટરને આગળની મુસાફરી માટે તૈયાર કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. દરમિયાન, સ્થાનિક મૈસુર પોલીસે હેલિપેડની આસપાસના વિસ્તારને ઘેરી લીધો છે અને ત્યાં રોકાયેલા હેલિકોપ્ટરની સુરક્ષા સંભાળી રહી છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે, મૈસુર સિટી કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓને પણ ત્યાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
આ અહેવાલ લખાયો ત્યાં સુધી, હેલિકોપ્ટર લલિતા મહલ નજીક આવેલા 'જયાચામરાજા વાડિયાર હેલિપેડ' પર જ હતું. આ ઘટના મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હિલચાલ સાથે જોડાયેલી સુરક્ષા વ્યવસ્થા અત્યંત સંવેદનશીલ હોય છે, અને આ હેલિકોપ્ટર તેમના કાફલાનો એક અભિન્ન ભાગ હતું. જોકે, તકનીકી ખામીના પ્રકાર વિશે કે હેલિકોપ્ટર ક્યારે ફરી મુસાફરી શરૂ કરશે તે અંગે સંબંધિત સત્તાવાળાઓ તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
વડાપ્રધાન મોદીએ શુક્રવાર, 13 નવેમ્બરના રોજ કર્ણાટકની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે બેંગલુરુ અને મૈસુરમાં ₹15,600 કરોડથી વધુના માળખાકીય અને વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. શુક્રવારે સવારે, વડાપ્રધાન મોદીએ 'પ્રશાંતિ કુટીરમ' જે 'સ્વામી વિવેકાનંદ યોગ અનુસંધાન સંસ્થાન' (S-VYASA) નું રહેણાંક મુખ્ય મથક છે તેના સુવર્ણ જયંતિ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. બપોરના સમયે, પ્રધાનમંત્રીએ તવારેકેરેથી IIM બેંગલુરુ મેટ્રો સ્ટેશન સુધીની મેટ્રો ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું અને તેમાં મુસાફરી પણ કરી. ત્યારબાદ, બેંગલુરુમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ અનેક વિકાસ યોજનાઓનો શિલાન્યાસ કર્યો, અન્ય કેટલીક યોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને તેને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરી.
તે જ દિવસે, પ્રધાનમંત્રી મૈસુર ગયા, જ્યાં તેમણે 'કોસ્મોસ-મૈસુર પ્લેનેટોરિયમ' (તારામંડળ)નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પછી, તેમણે ગુજરાતની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા અંબાજી મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કરી. અંબાજી મંદિર એ 51 પવિત્ર 'શક્તિપીઠો' પૈકીનું એક છે.
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