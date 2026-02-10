આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર યોજનાનો આર્થિક લાભ લેવા આ તારીખ છેલ્લી, બિલ અપલોડ કરો જાણો ફટાફટ
ભાવનગર બાગાયત વિભાગ દ્વારા તારીખ જાહેર કરાઈ છે. અંતિમ આર્થિક લાભ માટે ખેડૂતોએ આઈ પોર્ટલ ઉપર આ કામગીરી કરવી જરૂરી છે.
Published : February 10, 2026 at 2:36 PM IST
ભાવનગર : જિલ્લામાં બાગાયત વિભાગમાં આઇ ખેડુત પોર્ટલ ઉપર વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે અરજી કરનાર ખેડૂતોને છેલ્લા તબક્કાની પ્રક્રિયા કરવાની છે, તેના માટે બાગાયત વિભાગ દ્વારા તારીખ જાહેર કરાઈ છે. અંતિમ આર્થિક લાભ માટે ખેડૂતોએ આઈ પોર્ટલ ઉપર આ કામગીરી કરવી જરૂરી છે.
ભાવનગર જિલ્લામાં સરકારની વિવિધ યોજનાઓમાં અરજી કર્યા બાદ હવે નાણાકીય લાભ લેવા માટે અંતિમ તબક્કો પાર કરવો જરૂરી છે. જિલ્લામાં કેટલા ખેડૂતોએ લાભ લીધો છે અને કેવા પ્રકારની કેટલી યોજનાઓ છે. અને કઈ તારીખ સુધીમાં ખેડૂતોએ અંતિમ તબક્કો બીલનો પૂર્ણ કરવાનો છે.
બાગાયત વિભાગ અંતર્ગત યોજનાઓ
ભાવનગર શહેરમાં બાગાયત વિભાગ અંતર્ગત આવતી વિવિધ તમામ યોજનાઓને પગલે બાગાયત વિભાગ દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. બાગાયત અધિકારી એમ. બી વાઘમસીએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે આંબા, જામફળ, લીંબુનું વાવેતર કર્યું હોય તેવા ખેડૂતો તેમજ ટ્રેક્ટર અને તેની સાથે સાધનો લીધા હોય તેવા ખેડૂતો અને જે કોઈ ખેડૂતોએ અન્ય યોજનાઓને પગલે આઈ પોર્ટલ ઉપર મંજૂરી મેળવી હોય તેવા ખેડૂતોને અનુરોધ કરવામાં આવે છે. જો કે 98 જેટલી બાગાયત વિભાગ અંતર્ગત યોજનાઓ ચાલી રહી છે.
આ તારીખ સુધીમાં કરો બિલ અપલોડ
બાગાયત અધિકારી એમ.બી. વાઘમસીએ જણાવ્યું હતું કે, "ખેડૂતોને 15/2/2026 સુધીમાં તેમના તમામ બિલોને અપલોડ કરવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવે છે. જો 15 તારીખ પહેલા ખેડૂતો પોતાના બિલ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર અપલોડ કરશે તો અમારા કચેરી દ્વારા તેનું વેરિફિકેશન કરવાથી આજ વર્ષમાં તેને યોજનાની નાણાકીય સહાય મળી જશે. જો કે 6000 જેટલી અરજીઓ આવી હતી. તેમાંથી 2200 જેટલા ખેડૂતોએ ઓનલાઇન એપ્લાય કરીને બિલ રજૂ કર્યા છે, ત્યારે હજુ 3600 જેટલા ખેડૂતોએ બિલ અપલોડ કર્યા નથી આથી અમારો અનુરોધ છે.
વિકલ્પમાં શું ખેડૂત માટે બિલને પગલે
જો કે ખેડૂતોને આઈ પોર્ટલ ઉપર બિલ અપલોડ કરતા મુશ્કેલી પડે તો તેના વિકલ્પને લઈને બાગાયત વિભાગના અધિકારી એમ. બી વાઘમસીએ જણાવ્યું હતું કે આઇ ખેડુત પોર્ટલના વિકલ્પ ના હોય તો અમારી ઓફિસે આવીને સમજી શકે છે અને તેમના ગામમાં પણ વીસી હોય છે, તેને મળીને પણ બિલ અપલોડ કરી શકે છે. જો ગામમાં જ વીસીને મળીને બિલ અપલોડ કરે તો અમારી કચેરી સુધી તેને ધક્કો થતો નથી.
આ પણ વાંચો...