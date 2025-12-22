ગુજરાતમાં i-Hub સ્ટાર્ટઅપ્સે 1400 નોકરીઓનું સર્જન કર્યું, વેલ્યૂએશન 3500 કરોડ રૂપિયાને પાર
i-Hub ખાતે કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ્સે રાજ્યભરમાં લગભગ 1,400 કુશળ નોકરીઓનું સર્જન કર્યું
અમદાવાદ: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા થોડા સમય પહેલા SSIP હેઠળ સ્થાપિત ગુજરાત સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન હબ (i-Hub)ના અત્યાધુનિક કોમ્પલેક્સનું અમદાવાદ ખાતે ઉદ્ધાટન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત ઉદ્યોગ સાહસિકતાના અગ્રણી કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેણે સતત ચોથી વખત સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. i-Hub ખાતે કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ્સે રાજ્યભરમાં લગભગ 1,400 કુશળ નોકરીઓનું સર્જન કર્યું છે, જ્યારે તેનું સંયુક્ત બજાર મૂલ્યાંકન આશરે રૂ. 3,500 કરોડને વટાવી ગયું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગુજરાતમાં લગભગ 16,700 સ્ટાર્ટઅપ્સ કાર્યરત છે.
ગુજરાતમાં ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન આપતા મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "સ્ટાર્ટઅપ્સમાં યુવાનોને પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા અને અન્ય લોકો માટે રોજગારનો સ્ત્રોત બનવા માટે સક્ષમ બનાવવાની શક્તિ છે. ગુજરાતે એક એવી ઇકોસિસ્ટમ બનાવી છે જેમાં WEStart અને સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી (SSIP) જેવા કાર્યક્રમો મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકોને સશક્ત બનાવે છે." યુવાનોમાં નવીનતા માટે મજબૂત પાયો બનાવવા માટે, મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકારે 2022થી 2027 સુધીના પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે SSIP 2.0 નીતિની જાહેરાત કરી છે. આ નીતિ હેઠળ, શાળા સ્તરથી લઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને તેમની સર્જનાત્મકતા અને નવીનતાને પોષવા માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન, પ્રોત્સાહન અને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.
પાંચ વર્ષ માટે 300 કરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવાઇ
SSIP 2.0 હેઠળ પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે કુલ 300 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેમાં વાર્ષિક 60 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ છે. આમાંથી, ટેકનિકલ શિક્ષણ માટે 30 કરોડ રૂપિયા, i-Hub માટે 12 કરોડ રૂપિયા, ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે 10 કરોડ રૂપિયા અને શાળાઓ માટે 8 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ નીતિ હેઠળ, રાજ્યમાં 339 સંસ્થાઓ દ્વારા 5,684 નવીનતાઓને PoC/પ્રોટોટાઇપ બનાવવા અને 2,296 IPR ફાઇલ કરવા માટે સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું, અને PoC/ફંડ સપોર્ટ હેઠળ રૂ. 32.38 કરોડથી વધુની સહાય પૂરી પાડવામાં આવી છે. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં, SSIP 2.0 હેઠળ રાજ્ય સરકાર તરફથી 1,543 સ્ટાર્ટઅપ્સને નાણાકીય સહાય મળી છે.
નવું આઇ-હબ કેમ્પસ આશરે 1.5 લાખ ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલું છે અને એક સમયે લગભગ 500 સ્ટાર્ટઅપ્સને સમાવી શકે છે. અત્યાર સુધીમાં, આઇ-હબે લગભગ 620 સ્ટાર્ટઅપ્સને સીધી સહાય પૂરી પાડી છે. વધુમાં, સ્ટાર્ટઅપ સૃજન સીડ સપોર્ટ સ્કીમ હેઠળ, 402 સ્ટાર્ટઅપ્સને 23 કરોડ રૂપિયાથી વધુની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી છે.
"મેં મારી કારકિર્દી ફ્રીલાન્સર તરીકે શરૂ કરી હતી. જ્યારે અમે કંપની સ્થાપિત કરવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે આઇ-હબે અમને કંપનીની રચના અને સ્કેલિંગથી લઈને પાલન અને કાનૂની સહાય સુધીના દરેક તબક્કે માર્ગદર્શન આપ્યું. કેન્દ્રએ અમને અમારી બ્રાન્ડ ઓળખ બનાવવામાં પણ મદદ કરી અને પ્રદર્શનોમાં ભાગ લેવાની તકો પૂરી પાડી. આજે, અમારી કંપની 37 લોકોને રોજગારી આપે છે. અમને ગુજરાત સરકાર તરફથી કુલ 15 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ મળી છે, અને આ સહાયે એક સફળ ઉદ્યોગસાહસિક તરીકેની મારી સફરમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.",મનન બટેરીવાલા, કીપસેક ઓટોમેશનના સ્થાપક
SSIP નીતિ હેઠળ સ્થાપિત, ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન હબ (i-Hub) આજે રાજ્યના નવીનતા ઇકોસિસ્ટમના કેન્દ્રિય સ્તંભ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. 5 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ, i-Hub ના નવા અત્યાધુનિક કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. i-Hub એ રાજ્યની સૌથી મોટી સુવિધા છે જે નવીનતા અને ઉદ્યોગસાહસિકતા માટે સમર્પિત છે, જે સિંગલ-વિન્ડો સપોર્ટ સિસ્ટમ દ્વારા કાનૂની, નાણાકીય, તકનીકી અને ઓપરેશનલ માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. આ સુવિધા પ્રારંભિક તબક્કાના નવીનતાઓ અને સ્ટાર્ટઅપ્સને વિચારોને સફળ સાહસોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં સહાય કરે છે.
i-Hub સ્ટાર્ટઅપ્સે 1400 લોકોને રોજગારી આપી
i-Hub ખાતે કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ્સે રાજ્યભરમાં લગભગ 1,400 કુશળ નોકરીઓનું સર્જન કર્યું છે, જ્યારે તેમનું સંયુક્ત બજાર મૂલ્યાંકન આશરે રૂ. 3,569 કરોડ સુધી પહોંચ્યું છે. i-Hub દ્વારા, સ્ટાર્ટઅપ્સે વિવિધ વેન્ચર ફંડ્સમાંથી રૂ. 416 કરોડથી વધુ ખાનગી ભંડોળ મેળવ્યું છે. વધુમાં, i-Hub એ હબ-એન્ડ-સ્પોક મોડેલ દ્વારા 20થી વધુ જિલ્લાઓમાં તેનો આઉટરીચ વિસ્તાર્યો છે અને 4 લાખથી વધુ યુવાનોમાં સ્ટાર્ટઅપ્સ અને નવીનતા વિશે જાગૃતિ લાવી છે.
સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શરૂ કરાયેલ WEstart પહેલ હેઠળ, 196 મહિલા-નેતૃત્વ હેઠળના સ્ટાર્ટઅપ્સને સહાય પૂરી પાડવામાં આવી છે, જે કુલ સમર્થિત સ્ટાર્ટઅપ્સના લગભગ 30 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. રાજ્યમાં સ્ટાર્ટઅપ અને ઇકોસિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે, આગામી વર્ષમાં વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને મહેસાણામાં ચાર નવા કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ મજબૂત સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત સુધીના વિઝનમાં પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપશે.
