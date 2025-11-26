કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં કુદરતના સફાઈ કામદાર ‘ઝરખ’; 2005થી વસ્તી વધી, આજે ટુરીસ્ટ માટે લ્હાવા સમાન
Published : November 26, 2025 at 4:07 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાનું રાષ્ટ્રીય કાળિયાર ઉદ્યાન રજવાડા સમયનું જંગલ છે. ત્યારે જંગલમાં કાળિયાર સાથે વરુ શિયાળ જેવા શિકારી પ્રાણીઓની સાથે 2005 થી ઝરખ (Hyana) પણ વસે છે તેની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. ઝરખને કુદરતના સફાઈ કામદાર કહેવાય છે.
ભાવનગર જિલ્લાના છેવાડે આવેલો કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં કાળિયારની સાથે કેટલાક શિકારી પ્રાણીઓ પણ છે તે પૈકીનું ઝરખ એટલે કે હાઈના પણ જોવા મળે છે. કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં છેલ્લા 20 વર્ષમાં ઝરખની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. જો કે ઝરખ જંગલના સફાઈ કામદાર પણ કહેવામાં આવે છે. ઝરખને લઈને વન વિભાગ દ્વારા ખાસ તકેદારી રખાય છે. ઝરખને મનુષ્ય સામસામે આવી જાય તો શું થાય તે પણ રસપ્રદ છે.
કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં ઝરખની વસ્તી:
ભાવનગર જિલ્લાના છેવાડે અધેલાઈ નજીક આવેલું કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન રજવાડા સમયથી છે ત્યારે અહીંયા કાળિયારની વસ્તીની સાથે શિકારી પ્રાણી શિયાળ, વરુ જેવા પ્રાણીઓ પણ વસવાટ કરે છે. પરંતુ આ પ્રાણીઓની સાથે ઝરખની પણ વસ્તી છે. કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના એસીએફ નિલેશ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને ભાલ વિસ્તારમાં જોઈએ તો ઝરખની 35 જેટલી વસ્તી છે. આ ઝરખ છે તે કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં અત્યારે આઠથી દસ છે અને બચ્ચાઓ સાથે છે. ટુરિસ્ટો નીકળતા હોય અને જ્યારે આવે છે છે ત્યારે તેને સવાર સાંજ ઝરખ જોવા મળે છે.
જંગલના સફાઈ કામદાર ઝરખ:
ઝરખને લઈને રાષ્ટ્રીય કાળીયાર ઉદ્યાનના એસીએફ નિલેશ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, ઝરખ છે એ કુદરતના સફાઈ કામદાર છે, જે વરુ દ્વારા કાળિયારનું મારણ કરવામાં આવતું હોય છે અને ત્યારબાદ તેના વધેલા હાડકા અને જે મળે છે તેને ઝરખ દ્વારા સફાઈ કરવામાં આવે છે. પર્યાવરણની જે કડીઓ છે તેમાં ઝરખનો પણ મહત્વનો ભાગ છે. આ ઝરખ કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં ગયા વર્ષે બે બચ્ચાઓ આપ્યા હતા અને આ વર્ષે પણ વધુ બે બચ્ચાઓ આપ્યા છે, આમ તેની વસ્તી સારી છે.
મનુષ્ય સામે આવે તો ઝરખની પ્રતિક્રિયા:
ઝરખ શિકારી પ્રાણી છે પરંતુ ઝરખ પોતે ભાગ્યે જ શિકાર કરતો હોય છે ત્યારે કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના એસીએફ નિલેશ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરના કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં ઝરખની વસ્તી 2005 થી શરૂ થઈ છે. ઝરખ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં તેના ડેનો છે. વન વિભાગ દ્વારા તેનું ખાસ મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવે છે. જો કે ઝરખ પોતાના ડેનો બદલતા રહે છે. વન વિભાગ દ્વારા ઝરખને પગલે શિકારની ઘટના બને નહીં તેની પણ નજર રાખવામાં આવે છે. ઝરખ મનુષ્યની સામે આવે તો ક્યારેય હુમલો કરતું નથી.
