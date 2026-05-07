ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પત્નીને શોધવા કરી હેબિયસ કૉર્પસ અરજી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?

અમદાવાદમાં રહેતા એક યુવકે પોતાની પત્ની અને 07 મહિનાના બાળકને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાની માંગ સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ અરજી દાખલ કરી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 2:29 PM IST

Updated : May 7, 2026 at 2:59 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં રહેતા એક યુવકે પોતાની પત્ની અને 07 મહિનાના બાળકને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાની માંગ સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ અરજી દાખલ કરી છે. આ મામલો હવે માત્ર એક પરિવારના વિખૂટા પડવાનો નથી રહ્યો, પરંતુ તેમાં ગેરકાયદેસર ઈમિગ્રેશન, માનવ તસ્કરી, બંધારણીય અધિકારો, બાળકના હિત અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિકતા સંબંધિત અનેક ગંભીર કાનૂની મુદ્દાઓ જોડાતા કેસ વધુ સંવેદનશીલ બન્યો છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી પોલીસ અધિકારી મારફતે જવાબ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં જણાવાયું હતું કે, અરજદારની પત્ની મૂળ બાંગ્લાદેશની નાગરિક છે. ભરુચ જિલ્લામાં નોંધાયેલા FIRની તપાસ દરમિયાન ખુલાસો થયો હતો કે એક આરોપી દ્વારા અન્ય મહિલાઓ સાથે યુવતીને પણ ગેરકાયદેસર રીતે ભારત લાવવામાં આવી હતી.

તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, મહિલાઓને સરહદ પાર કરાવી ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં પ્રવેશ અપાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેઓને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં રાખવામાં આવતી હતી. જોકે અરજદારની પત્ની આરોપીના ચુંગલમાંથી ભાગી નીકળવામાં સફળ રહી હતી. ત્યારબાદ અમદાવાદમાં રહેતા અરજદાર યુવક સાથે તેનો સંપર્ક થયો હતો. બંને વચ્ચે મિત્રતા અને બાદમાં પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો. બંનેએ પરસ્પર સંમતિથી લગ્ન કર્યા હતા અને ત્યારબાદ 07 મહિનાના બાળકનો જન્મ થયો હતો. પરંતુ યુવતીની ઓળખ અને ગેરકાયદેસર પ્રવેશ મામલે તપાસ શરૂ થતાં આખો મામલો કાનૂની વિવાદમાં ફેરવાઈ ગયો હતો.

રાજ્ય સરકાર તરફથી કોર્ટમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, મહિલાની હિલચાલ ઉપર ફોરેનર્સ એક્ટ, પાસપોર્ટ એક્ટ તથા ઈમિગ્રન્ટ સંબંધિત કાયદાઓ હેઠળ કાયદેસર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેથી યુવતી અને બાળકને સરકારના સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવાની કાર્યવાહી કાયદેસર છે અને તેને ગેરકાયદેસર કસ્ટડી ગણાવી શકાય નહીં.

સરકારી પક્ષે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે, હાલ તપાસ ચાલી રહી હોવાથી યુવતીની મુક્ત હિલચાલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને કાનૂની પ્રક્રિયા બંને માટે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો બની શકે છે. તેથી તેની ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના મત અનુસાર બંધારણના આર્ટિકલ 21 હેઠળના જીવન અને સ્વતંત્રતાના અધિકારોનો અહીં ભંગ થતો નથી કારણ કે કાર્યવાહી કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે.

આ તરફ અરજદારના એડવોકેટ ડૉ. ઓમ કોટવાલે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, આ કેસમાં માત્ર ગેરકાયદેસર ઈમિગ્રેશનનો મુદ્દો જોવો યોગ્ય નથી. પરંતુ એક પરિવાર, પતિ-પત્નીનો સંબંધ અને ખાસ કરીને 07 મહિનાના બાળકના માનવતાવાદી હિતને પણ ધ્યાનમાં લેવો જરૂરી છે. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે બાળક પોતાની માતા સાથે સંરક્ષણ ગૃહમાં રહેવા મજબૂર છે અને પરિવારથી અલગ પરિસ્થિતિમાં ઉછરી રહ્યો છે. બાળકના સ્વાસ્થ્ય, માનસિક વિકાસ અને પરિવારિક વાતાવરણનો મુદ્દો પણ એટલો જ મહત્વનો છે.

એડવોકેટ ડૉ. ઓમ કોટવાલે રાજ્ય સરકારના જવાબ સામે રિજોઇન્ડર દાખલ કરવા માટે સમય માગ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં માત્ર કાનૂની પાસું નહીં પરંતુ માનવતાનો મુદ્દો પણ એટલો જ મહત્વનો છે. એક નાનું બાળક અને પરિવાર સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નોને સંવેદનશીલ રીતે જોવાની જરૂર છે. હાઈકોર્ટે મામલાને વેકેશન બાદ વધુ સુનાવણી માટે મુલતવી રાખ્યો છે. ત્યાં સુધી યુવતી અને બાળકની હિલચાલ ઉપરનો પ્રતિબંધ યથાવત રહેશે. જોકે કોર્ટ દ્વારા પરિવારજનોને અગાઉની જેમ મળવાની મંજૂરી ચાલુ રાખવામાં આવી છે. હાલમાં યુવતી અને બાળક બંને સરકારના સંરક્ષણ ગૃહમાં છે. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. એક વિદેશી નાગરિકે ભારતીય નાગરિક સાથે લગ્ન કર્યા બાદ તેના અધિકારો શું બની શકે, બાળકની કાનૂની સ્થિતિ શું રહેશે અને માનવ અધિકારના મુદ્દાઓને કોર્ટ કેવી રીતે જોવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.

