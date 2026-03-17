સુરતના રાંદેરમાં પતિએ પત્નીની જાહેરમાં હત્યા કરી, આરોપી પતિની ધરપકડ

મૂળ બિહારના વતની એવા સરફરાઝ ખાન અને પૂજાકુમારી વચ્ચે બે વર્ષ પહેલા પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 8:46 PM IST

સુરત: સુરત શહેરમાં ફરી એકવાર 'સંબંધોની હત્યા'નો સનસનીખેજ બનાવ સામે આવ્યો છે. રાંદેર વિસ્તારમાં પત્નીના ચારિત્ર્ય પર શંકા રાખી ઉશ્કેરાયેલા પતિએ ભરબપોરે પત્નીની કરપીણ હત્યા કરી નાખી હતી. બે વર્ષ પૂર્વે જેની સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા, તે જ પત્નીનું લોહી રેડી પતિએ લગ્નજીવનનો કરુણ અંત આણ્યો છે. રાંદેર પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી પતિની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.

મળતી વિગતો મુજબ, મૂળ બિહારના વતની એવા સરફરાઝ ખાન અને પૂજાકુમારી વચ્ચે બે વર્ષ પહેલા પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો. આ પ્રેમ લગ્નમાં પરિણમ્યા બાદ બંને સુખી જીવનની આશા સાથે સુરત આવી વસ્યા હતા અને કેટરિંગમાં મજૂરી કામ કરી ગુજરાન ચલાવતા હતા. જોકે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી સરફરાઝ તેની પત્ની પર શંકા કરતો હતો. પૂજા તેના એક માનેલા ભાઈ સાથે ફોન પર વાત કરતી હોય તે સરફરાઝને પસંદ નહોતું, જેના કારણે દંપતી વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા.

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, રવિવારે પૂજા તેના મિત્ર સાથે ક્યાંક નીકળી ગઈ હતી. આ વાતથી લાલચોળ થયેલો સરફરાઝ તેને આખી રાત શોધતો રહ્યો હતો. સોમવારે બપોરે જ્યારે પૂજા રાંદેરના રામનગર વોકવે પાસે પવિત્રા રેસીડેન્સી નજીક તેના મિત્ર સાથે જોવા મળી, ત્યારે સરફરાઝે ઉશ્કેરાઈ જઈ તેની પત્નીની હત્યા કરી દીધી હતી.

જાહેરમાં થયેલા હુમલાને પગલે લોકોના ટોળા એકઠા થઈ ગયા હતા. લોહીલુહાણ હાલતમાં પૂજાને તાત્કાલિક સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી, પરંતુ ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. 20 થી 25 વર્ષની વયના આ યુગલના કરુણ અંજામથી સિવિલ હોસ્પિટલ પરિસરમાં ભારે આક્રંદ જોવા મળ્યો હતો.

બનાવની ગંભીરતાને જોતા રાંદેર પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે એફએસએલ (FSL)ની મદદથી પુરાવા એકત્ર કર્યા છે અને આરોપી પતિ સરફરાઝ ખાનની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મૃતક પૂજાના માતા-પિતા હાલ વતનમાં હોય, પોલીસ તેમનો સંપર્ક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

