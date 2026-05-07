બગસરામાં ઘરકંકાસનો કરૂણ અંત, પતિએ પત્નીની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી કરી હત્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 4:50 PM IST

અમરેલી: અમરેલીના બગસરામાં ઘરકંકાસનો કરૂણ અંત આવ્યો છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો એટલો ઉગ્ર બન્યો કે પતિએ આવેશમાં આવી જઇ પત્ની પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલી પત્નીનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને આરોપીની ધરપકડ કરી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું.

બગસરાના માર્કેટિંગ યાર્ડ પાછળ રહેતા વિજય ભાઈ ઉર્ફે ગની અમરશીભાઈ પરમાર અને તેમની પત્ની વિલાસબેન ઉર્ફે હિનાબેન પરમાર વચ્ચે કોઈ ઘરેલુ બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. સાંજના સમયે શરૂ થયેલી આ બોલાચાલી ધીમે ધીમે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી હિંસામાં પરિણમી હતી. ગુસ્સે ભરાયેલા વિજય પરમારે ઘરમાં રહેલા ત્રિકમ અને કુહાડી જેવા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે પત્ની પર હુમલો કર્યો હતો. શરીરના ભાગોમાં ગંભીર ઘા લાગતા વિલાસબેન લોહીલુહાણ હાલતમાં ઢળી પડ્યા હતા અને તેમનું સ્થળ પર જ મોત થયું હતું.

બનાવની જાણ થતાં જ બગસરા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહનો કબ્જો મેળવી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. બીજી તરફ બનાવ બાદ ભાગી છૂટવાનો પ્રયાસ કરે તે પહેલાં જ પોલીસે આરોપી પતિ વિજય પરમારને ઝડપી પાડી અટકાયત કરી હતી.

પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલી વિગત મુજબ બગસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એ-પાર્ટ ગુનો રજીસ્ટર નંબર ૧૧૧૯૩૦૦૯૨૬૦૧૧૭/૨૦૨૬ હેઠળ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) કલમ ૧૦૩(૧), ૮૫ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મુજબ ગુનો નોંધાયો છે. ફરિયાદી તરીકે પિન્ટુભાઈ કાનજીભાઈ ખેતલિયા (ઉ.વ. ૩૮, મજૂરીકામ, રહે. બગસરા)એ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

આ સમગ્ર બનાવ અંગે અમરેલી ઇન્ચાર્જ એસ.પી. જયવીર ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, "આરોપીને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને બનાવના તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે."

ઉલ્લેખનીય છે કે અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા 48 કલાકમાં હત્યાની આ બીજી ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. અગાઉ રાજુલા તાલુકાના નીંગાળા નજીક પ્રેમસંબંધના મામલે યુવકે પ્રેમિકાની માતા પર કાર ચડાવી હત્યા કરી હોવાની ઘટના સામે આવી હતી.

