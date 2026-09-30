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વાપીમાં પતિએ પત્નીની કરી હત્યા: ચાર વર્ષથી અલગ રહેતા હતા દંપતી

પતિ-પત્ની વચ્ચે લગ્નજીવનમાં લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો

પતિ-પત્ની વચ્ચે લગ્નજીવનમાં લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો
પતિ-પત્ની વચ્ચે લગ્નજીવનમાં લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 3:59 PM IST

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વાપી: વાપીના છરવાડા વિસ્તારમાં આવેલી સાય સંસ્કાર રેસિડેન્સીમાં મંગળવારે ચકચાર મચાવતી હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક પતિએ પોતાની પત્ની પર જીવલેણ હુમલો કરતાં પત્નીનું મોત થયું હોવાની માહિતી સામે આવી છે. ઘટનાને પગલે ડુંગરા પોલીસ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. પોલીસે આરોપી પતિને ઝડપી લઈ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે.

ચાર વર્ષથી અલગ રહેતા હતા દંપતી

મળતી માહિતી મુજબ, છરવાડા વિસ્તારમાં આવેલી સાય સંસ્કાર રેસિડેન્સીમાં રહેતી સીમા ચૌધરીના લગ્ન ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના રહેવાસી પરેશ કટારિયા સાથે થયા હતા. જોકે, લગ્નજીવનમાં લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. બંને વચ્ચેના સંબંધોમાં તણાવ વધતા પતિ-પત્ની છેલ્લા આશરે ચાર વર્ષથી અલગ રહેતા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ભરણપોષણ સહિતના કેસ ચાલી રહ્યા હતા

પતિ-પત્ની વચ્ચેના પારિવારિક વિવાદને પગલે કાનૂની કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સીમા ચૌધરી દ્વારા પરેશ કટારિયા વિરુદ્ધ ભરણપોષણ સહિતના કાયદાકીય કેસ કરવામાં આવ્યા હતા. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આ વિવાદ વચ્ચે મંગળવારે બંને વચ્ચે ફરી કોઈ મુદ્દે તકરાર થઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, હત્યાનું ચોક્કસ કારણ પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

પત્ની પર જીવલેણ હુમલો

મળતી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આરોપી પતિ પરેશ કટારિયાએ પત્ની સીમા પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર ઈજાઓ થતાં સીમાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં રેસિડેન્સી વિસ્તારમાં લોકોના ટોળા એકત્ર થયા હતા અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.

ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ દોડી આવી

ઘટનાની માહિતી મળતાં જ ડુંગરા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સાય સંસ્કાર રેસિડેન્સી ખાતે પહોંચી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળને સુરક્ષિત કરી જરૂરી પુરાવા એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સાથે જ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ પણ સ્થળે પહોંચ્યા

હત્યાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને ડીવાયએસપી બી.એમ. દવે સહિતના પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કરી સ્થાનિક પોલીસ પાસેથી પ્રાથમિક વિગતો મેળવી હતી. પોલીસ દ્વારા ઘટનાના દરેક પાસાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આરોપી પતિ પોલીસની કસ્ટડીમાં

પોલીસે સમગ્ર મામલે ઝડપી કાર્યવાહી કરતાં આરોપી પતિ પરેશ કટારિયાને ઝડપી લીધો છે. આરોપીની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે અને હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પોલીસ તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે. ઘટનાને લઈને પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

પારિવારિક વિવાદની દિશામાં તપાસ

ચાર વર્ષથી અલગ રહેતા દંપતી વચ્ચે ભરણપોષણ સહિતના કાનૂની કેસ ચાલી રહ્યા હોવાથી પોલીસ આ તમામ બાબતોને પણ તપાસનો ભાગ બનાવી રહી છે. અગાઉ બંને વચ્ચે કયા પ્રકારના વિવાદો હતા, ઘટનાના દિવસે બંને વચ્ચે શું વાતચીત થઈ હતી અને હુમલા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું હતું તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

પોલીસ તપાસ બાદ હકીકત સ્પષ્ટ થશે

હાલમાં પોલીસ દ્વારા આરોપી પતિની પૂછપરછ અને ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પુરાવાઓના આધારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હત્યા પાછળનો ચોક્કસ હેતુ, ઘટનાક્રમ અને અન્ય સંભવિત કારણો અંગે પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે. આ મામલે ડુંગરા પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

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પતિએ પત્નીની હત્યા કરી
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HUSBAND KILLED WIFE
MARRIAGE DISPUTE
પતિએ પત્નીની હત્યા કરી

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