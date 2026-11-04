કેન્સરગ્રસ્ત પત્નીને મળવા પતિની હેબિયસ કોર્પસ અરજી, ગુજરાત હાઇકોર્ટનો હુકમનો ઇનકાર
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુરતના એક પતિ દ્વારા પોતાની પત્નીને મળવા માટે હેબિયસ કોર્પસ અરજી કરવામાં આવી હતી.
Published : November 4, 2026 at 6:44 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુરતના એક પતિ દ્વારા પોતાની પત્નીને મળવા માટે હેબિયસ કોર્પસ અરજી કરવામાં આવી હતી. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, તેની પત્ની સ્ટેજ-3 કેન્સરથી પીડિત છે અને હાલમાં વડોદરામાં પોતાની દીકરી સાથે રહે છે. જોકે, હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે માત્ર પત્નીને મળવા માટે હાઈકોર્ટ કોઈ હુકમ કરી શકે નહીં. આખરે અરજદારે પોતાની અરજી પરત ખેંચી હતી.
કેન્સરગ્રસ્ત પત્નીને મળવા પતિએ કરી હતી અરજી
અરજદારના લગ્ન વર્ષ 2023માં થયા હતા અને બંને જૂન 2026 સુધી સુરતમાં સાથે રહેતા હતા. ત્યારબાદ તેની પત્ની ખાનગી કામ હોવાનું કહીને વડોદરા ગઈ હતી, પરંતુ પરત ફરી નહોતી. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, પત્ની સ્ટેજ-3 કેન્સરથી પીડિત છે અને તેની સારવાર ચાલુ છે. જો તેને યોગ્ય સારવાર નહીં મળે તો તેનું મૃત્યુ થઈ શકે છે. અરજદારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એક સગાએ ફોન કરીને પત્નીની તબિયત સારી ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ તે પત્નીને મળવા માટે વડોદરા ગયો હતો, પરંતુ તેને મળવા દેવામાં આવી નહોતી. અગાઉ પત્ની સાથે ફોન પર વાતચીત થતી હતી, પરંતુ હવે તેના ફોન પણ આવતા બંધ થઈ ગયા છે. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, તેની પત્ની હાલમાં તેના અગાઉના લગ્નથી થયેલી દીકરી સાથે રહે છે, જે અરજદારની પત્નીની જૈવિક દીકરી નથી.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ અર્જુનસિંહ ચૌહાણે હાઈકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, તેમણે નીચલી અદાલતમાં પોતાની પત્નીને શોધી કાઢવા માટે સર્ચ વોરંટની અરજી કરી હતી, પરંતુ તે અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી હતી. આ અંગે હાઈકોર્ટે અરજદારને પૂછ્યું હતું કે, જ્યારે તમને તમારી પત્ની ક્યાં રહે છે તેની જાણ છે, ત્યારે સર્ચ વોરંટ કેવી રીતે આપી શકાય? સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, પત્ની ક્યાં રહે છે તેની જાણ હોવાના સંજોગોમાં તેને શોધી કાઢવા માટે સર્ચ વોરંટનો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. માત્ર અરજદાર પોતાની પત્નીને મળી શકે તે માટે હાઈકોર્ટ કોઈ હુકમ કરી શકે નહીં. સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટના ધ્યાને આવ્યું હતું કે અરજદારની પત્ની મૂળ ક્રિશ્ચિયન ધર્મની હતી. જોકે, આ મુદ્દે કોઈ વિશેષ અવલોકન કર્યા વિના અરજદારે પોતાની અરજી પરત ખેંચી હતી.
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