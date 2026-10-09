ગાંધીનગરમાં પતિ-પ્રેમિકાએ કરી પત્નીની હત્યા, લાઈબ્રેરીમાં શરૂ થયેલા પ્રેમ સંબંધમાં 4 બાળકો માતા વિહોણા બન્યા
આ બનાવમાં પોલીસે પતિ અને તેની પ્રેમિકાની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : October 9, 2026 at 5:17 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં ‘પત્ની, પતિ ઔર વો’ના કિસ્સામાં પતિએ પોતાની પ્રેમિકા સાથે મળીને પત્નીની ગળું દબાવી હત્યા કરી હોવાનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. લાઇબ્રેરીમાં અભ્યાસ દરમિયાન અન્ય યુવતી સાથે પ્રેમસંબંધ બંધાયા બાદ પતિ-પત્ની વચ્ચે વિવાદ થતો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. આ સંબંધમાં પત્ની અડચણરૂપ બનતી હોવાથી પતિએ પ્રેમિકા સાથે મળીને તેની હત્યા કરી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ બનાવમાં પોલીસે પતિ અને તેની પ્રેમિકાની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, અમદાવાદ જિલ્લાના વિરમગામ તાલુકાના શિયાળગામમાં રહેતા મેરુભાઈ વાસણીયાની પિતરાઈ બહેન સંગીતાબેનનાં લગ્ન વર્ષ 2012માં ઓગણ ગામના રોહિત રમેશભાઈ ઠાકોર સાથે થયાં હતાં. લગ્નજીવન દરમિયાન તેમને ચાર સંતાનોમાં ત્રણ દીકરી અને એક દીકરો છે. સૌથી મોટી દીકરીની ઉંમર 10 વર્ષ છે, જ્યારે સૌથી નાના દીકરાની ઉંમર માત્ર ત્રણ વર્ષની છે.
ફરિયાદ મુજબ, રોહિત ગાંધીનગરના સેક્ટર-2માં આવેલી મોગલ લાઇબ્રેરીમાં અભ્યાસ માટે જતો હતો. ત્યાં દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા તાલુકાના ગઢડા ગામની વર્ષા પારગી પણ અભ્યાસ માટે આવતી હતી. આ દરમિયાન બંને વચ્ચે પ્રેમસંબંધ બંધાયો હતો. બાદમાં બંનેએ સાથે રહેવાનું નક્કી કર્યું હતું અને ગાંધીનગરના સેક્ટર-4/એમાં પ્લોટ નંબર 1021/2 ખાતે રહેતાં હતાં.
દરમિયાન સંગીતાબેન ગાંધીનગર આવ્યાં ત્યારે પતિના મોબાઇલ ફોનમાં વર્ષા સાથેની વાતચીત અંગે જાણ થતાં પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. આ બાબતે રોહિતે તેની પ્રેમિકાને જાણ કરી હતી. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે, સંગીતાને રસ્તામાંથી દૂર કરવાનું નક્કી કરી બંનેએ ભેગા મળીને હાથરૂમાલ વડે ગળે ટૂંપો આપી તેની હત્યા કરી હતી.
હોસ્પિટલમાં મૃત જાહેર કરાતાં શંકા ગઈ
તા.8 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ વહેલી સવારે સંગીતાને દવા વધુ પડતી લેવાઈ ગઈ હોવાનું જણાવી તેના પરિવારજનોને ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પરિવારજનો હોસ્પિટલ પહોંચ્યા ત્યારે સંગીતાને તબીબોએ મૃત જાહેર કરી હોવાનું જણાવાયું હતું. મૃતદેહના ગળા પર ફાંસો આપ્યો હોય તેવું નિશાન દેખાતાં પરિવારજનોએ પૂછપરછ કરી હતી. તે સમયે પતિએ પ્રેમિકા સાથે મળીને હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
સંગીતાની માતા કૈલાસબેન પુત્રીના મૃત્યુથી આઘાતમાં હોવાથી તેમના કહેવાથી મેરુભાઈએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે રોહિત ઠાકોર અને તેની પ્રેમિકા વર્ષા પારગી વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી બંનેની ધરપકડ કરી તપાસ શરૂ કરી છે. ચાર સંતાનોની માતાની હત્યાના આ બનાવે પંથકમાં ચકચાર મચાવી છે.
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