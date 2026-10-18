સુરેન્દ્રનગરઃ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટની મંજૂરી સામે આક્રોશ, સોલડીમાં અનશન ઉતર્યા ગ્રામજનો
સોલડી ગામમાં બાયોમેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટની મંજૂરી સામે ગ્રામજનો અનિશ્ચિતકાળના અનશન પર ઉતર્યા છે.
Published : October 18, 2026 at 9:51 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના સોલડી ગામે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટને મંજૂરી આપવામાં આવતા ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા બે વર્ષથી ગ્રામજનો આ પ્લાન્ટ ન બનાવવા દેવામાં આવે તેવી માગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. અનેક રજુઆતો બાદ પણ આ પ્લાન્ટને મંજૂરી આપી દેવાનતા સ્થાનિકોએ હવે અનશનનું હથિયાર ઉગામ્યું છે.
સોલડીના ગ્રામજનોની અનિશ્ચિતકાળની ભૂખ હડતાળ
સોલડી ગામના સરપંચ સહિતના આગેવાનોએ ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી છે. તેમની સાથે મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો પણ સમર્થનમાં જોડાયા છે. ગ્રામજનોની સ્પષ્ટ માંગ છે કે, જ્યાં સુધી પ્લાન્ટ રદ કરવાનો લેખિત પરિપત્ર ન આપવામાં આવે, ત્યાં સુધી અન્ન અને જળનો ત્યાગ યથાવત રહેશે.
પ્લાન્ટની મંજૂરી રદ ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખીશું અનશનઃ દીપક પટેલ
સોલડી ગામના સરપંચ દીપક પટેલનું કહેવું છે કે, ધારાસભ્ય, મંત્રીઓ, મુખ્યમંત્રી સહિતના સ્થાનિક આગેવાનોને અનેક વખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાં પણ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ નિકાલ માટેની કંપની સ્થાપિત કરવા માટેની પરમિશન આપી દેવામાં આવી છે, આ પ્લાન્ટથી જમીન અને આસપાસના પશુધનને નુકસાન પહોંચશે. દીપક પટેલે એવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, જ્યાં સુધી આ પ્લાન્ટની મંજૂરી રદ થયાનો લેખિત પરિપત્ર નહીં મળે, ત્યાં સુધી અમે લોકો આ અનશન ચાલુ જ રાખીશું.
ખેતીલાયક જમીનને નુકસાન થવાનો દાવો
સોલડી ગામના લોકોનું કહેવું છેકે, જો આ મેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટ બનશે, તો આજુબાજુના 20થી વધુ ગામોની ખેતીલાયક જમીનો બંજર બની જશે. સોલડી, જીવા, ચુલી, ગોપાલગઢ, જસાપર, નારીચાણા, બાયસાબગઢ સહિત 20થી વધુ ગામોની જમીનોને સીધી અસર થશે. આ વિસ્તાર જિલ્લાનો સૌથી મોટો બાગાયત પાક ધરાવતો વિસ્તાર છે, બાગાયત પાકને પણ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
આ ઉપરાંત જ્યાં પ્લાન્ટ બની રહ્યો છે, તેની નજીકમાં જ ગુરુકુળ શાળાઓ આવેલી છે. જેમાં 10 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. મેડિકલ વેસ્ટમાંથી નીકળતા ઝેરી કચરા અને પ્રદૂષણને કારણે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય સામે ગંભીર જોખમ ઉભું થશે.
ETV BHARAT સાથે વાત કરતા ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે, બે વર્ષથી અમે TDO, કલેક્ટરથી માંડીને ધારાસભ્ય અને મુખ્યમંત્રી સુધી અમે લેખિતમાં રજુઆત કરી છે, પરંતુ અમારી એક પણ રજૂઆત સાંભળવામાં નથી આવી અને પ્લાન્ટને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. આ નિર્ણય ગામના ભવિષ્ય સાથે ચેડા સમાન છે. હાલ સોલડી ગામમાં તંગદિલીનો માહોલ છે અને આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનવાની શક્યતા છે.
ગ્રામજનોએ ચીમકી આપી છે કે, જો તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે નિર્ણય પાછો નહીં ખેંચવામાં આવે, તો આગામી દિવસોમાં 20 ગામના ખેડૂતોને સાથે રાખીને મોટું આંદોલન કરવામાં આવશે.
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