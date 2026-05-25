ETV Bharat / state

નવસારીમાં નદી કિનારે ફેંકાયા સેંકડો સડેલા ઈંડા, 25 ગામોના લોકોના આરોગ્ય પર મંડરાયો ખતરો

રાત્રિના અંધારામાં કોઈ અજાણ્યા વાહન મારફતે અહીં સડેલા ઈંડાનો જથ્થો લાવી ફેંકવામાં આવ્યો હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે.

નવસારીમાં નદી કિનારે ફેંકાયા સેંકડો સડેલા ઈંડા
નવસારીમાં નદી કિનારે ફેંકાયા સેંકડો સડેલા ઈંડા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા નજીક આવેલા વાઘરેજ ટાઇટલ ડેમ પાસે કાવેરી અને ખરેરા નદીના પટ વિસ્તારમાં મોટી માત્રામાં સડેલા ઈંડા ફેંકાયાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. નદી કિનારે ફેલાયેલી અસહ્ય દુર્ગંધને કારણે આસપાસના ગ્રામજનો ભારે પરેશાન બન્યા છે. સાથે સાથે આરોગ્ય અને પર્યાવરણને લઈને પણ ગંભીર ચિંતા ઉભી થઈ છે.

સ્થાનિક લોકોના આક્ષેપ મુજબ રાત્રિના અંધારામાં કોઈ અજાણ્યા વાહન મારફતે અહીં સડેલા ઈંડાનો જથ્થો લાવી ફેંકવામાં આવ્યો હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. નદીના પટમાં મોટી સંખ્યામાં સડેલા ઈંડા પડ્યા હોવાના કારણે આસપાસનો વિસ્તાર દુર્ગંધથી પ્રદૂષિત બન્યો છે અને ત્યાંથી પસાર થવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે.

નવસારીમાં નદી કિનારે ફેંકાયા સેંકડો સડેલા ઈંડા (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, કાવેરી અને ખરેરા નદીના પાણીનો ઉપયોગ આસપાસના અંદાજે 25 જેટલા ગામોના લોકો કરે છે. આવી સ્થિતિમાં જો સમયસર સફાઈ કામગીરી અને પાણીની તપાસ હાથ ધરવામાં નહીં આવે તો પાણી પ્રદૂષિત થવાની સાથે ચેપજન્ય રોગચાળો ફાટી નીકળવાની ભીતિ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

સ્થાનિક લોકોમાં ઘટનાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ જવાબદાર અજાણ્યા તત્વોને શોધી તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. સાથે જ નદી અને પર્યાવરણને થયેલા નુકસાન અંગે પણ લોકોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે.

સમગ્ર મુદ્દે ઊંડાચ ગામના તાલુકા પંચાયતના સભ્ય સેજલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, નદી કિનારે સડેલા ઈંડા ફેંકી જવાની ઘટના મને સ્થાનિ ગ્રામજનોએ જણાવી હતી. જેથી પર્યાવરણની સુરક્ષા લોકોના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા અને નદી પ્રદૂષિત ન થાય તે હેતુથી વહીવટી તંત્રને રજૂઆત સાથે આ કૃત્ય કરનાર સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરશું.

હાલ સમગ્ર મામલે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે જો આવી બેદરકારી સામે કડક પગલાં નહીં લેવાય તો ભવિષ્યમાં વધુ ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.

નવસારીમાં નદી કિનારે ફેંકાયા સેંકડો સડેલા ઈંડા
નવસારીમાં નદી કિનારે ફેંકાયા સેંકડો સડેલા ઈંડા (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે પીએસસી કેસલીના મેડિકલ ઓફિસર દિવ્યા પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ કરતા અમે ઊંડાણમાં જઈને સ્થળ તપાસ કરી છે. સાથે જે સડેલા ઈંડા હતા તેનો નિકાલ કરવા માટે સરપંચને મૌખિક સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે. સાથે આસપાસના તમામ વિસ્તારોમાં સર્વે કરી લોકોને ફેંકવામાં આવેલા સડેલા ઈંડાના કારણે કોઈ મેડિકલ ઇસ્યુ તો નથી તેની તમામ જાણકારી મેળવી લીધી છે. હાલ એવી કોઈ પણ મેડિકલને લઈને ફરિયાદ આવી નથી. સાથે અમે સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે અને આ ઘટનાની જાણ અમે અમારા ઉપલા અધિકારીને પણ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. નીલમ હોટલ હત્યાકાંડનો મુખ્ય આરોપી ‘સંજય’ બનીને 12 વર્ષ જીવતો હતો, આખરે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પકડ્યો
  2. સુરેન્દ્રનગરમાં ખનીજ માફિયાઓ પર મેગા એક્શન, એક વર્ષમાં 2200 ગેરકાયદેસર ખાણો બંધ

TAGGED:

NAVSARI NEWS
ROTTEN EGGS IN NAVSARI RIVER
નવસારીમાં નદીમાં સડેલા ઈંડા
ROTTEN EGGS THROWN IN RIVER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.