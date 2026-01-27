ETV Bharat / state

પંચમહાલ: શહેરામાં પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સેંકડો દબાણો તોડી પડાયા

ટ્રાફિકની વધી રહેલી સમસ્યાને ધ્યાને રાખી દબાણો હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ

ટ્રાફિકની વધી રહેલી સમસ્યાને ધ્યાને રાખી દબાણો હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 5:41 PM IST

પંચમહાલ: મંગળવારે જીલ્લાના શહેરામાં પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે બસ સ્ટેશન વિસ્તારથી અણિયાદ ચોકડી સુધીના સ્થાયી તથા અસ્થાયી દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા દબાણકારોને નોટીસ આપવામા આવી હતી, જેના અનુસંધાને કેટલાક દબાણકારોએ સ્વૈચ્છાએ દબાણ દૂર કર્યુ હતું તો ક્યાંક તંત્ર દ્વારા કામગીરી હાથે ધરવામાં આવી હતી. જેમા પતરાના શેડ્સ, પાકા ઓટલા, દિવાલો તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

શહેરામાં હાઈવેની બંને બાજુ દિન-પ્રતિદિન વધતા દબાણોને કારણે વાહનચાલકો અને રાહદારીઓને અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડી રહી હતી. પાકા ઓટલા, પતરાના શેડ સહિતના અનેક દબાણો ઊભા થવાથી અવારનવાર ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાતી હતી.

બે દિવસ ચાલશે પ્રક્રિયા: પ્રાંત અધિકારી (ETV Bharat Gujarat)

આને ધ્યાનમાં લઈને પ્રશાસન દ્વારા બસ સ્ટેશન, સિંધી ચોકડી, અણીયાદ ચોકડી અને માર્કેટિંગ યાર્ડ સુધી હાઈવેની બંને બાજુના દબાણો દૂર કરવામા આવ્યા હતા. પ્રાંત અધિકારી, જી.એસ.આર.ડી.સી.ના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, પાલિકાની ટીમ, કલ્યાણ કંપનીના મેનેજર અને પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી કરાઈ હતી.

શહેરામાં તંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી
શહેરામાં તંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)

દબાણ હટાવાની કામગીરી બે દિવસ ચાલશે- પ્રાંત અધિકારી

આ વિશે વાત કરતા પ્રાંત અધિકારી ફાલ્ગુન પંચાલે જણાવ્યું કે, 'શહેરા નગર પાલિકા વિસ્તારમાં ગોધરાથી લુણાવાડા તરફ જતા જીએસઆરડીસીનો જે મુખ્ય હાલોલ –શામળાજી હાઈવે માર્ગ છે. જેની આસપાસ સેવાસદનથી અણિયાદ ચોકડી સુધીની અંદર લારી ગલ્લા અને વાહનોના પાર્કિગના લીધે તેમજ દુકાનદારો દ્વારા બનાવામા આવેલા કાચા શેડને લીધે રસ્તો ટૂંકો થઈ ગયો હતો અને ટ્રાફિકની ખૂબ થઈ રહી હતી. આથી જીએસઆરડીસીનુ સંકલન કરીને ત્રણ વખત નોટીસ આપવામા આવી હતી પરંતુ દબાણો હટાવામા ન આવ્યા. તેથી જીઆરડીસીના અધિકારી સાથે રહીને પાલિકાની ટીમ ,પોલીસના બંદોબસ્ત સાથે બંદોબસ્ત દબાણો હટાવાઈ રહ્યા છે. બે દિવસ આ કામગીરી પુરી કરીને ટ્રાફિક નિયમનની વ્યવસ્થાપન કરીશુ.'

