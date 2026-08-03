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પાતાપુરમાં માનવ-સિંહ સહઅસ્તિત્વનો અનોખો દૃશ્ય: સિંહ પરિવારની પાછળ નિર્ભયતાથી ચાલતા ખેડૂતનો વીડિયો વાયરલ

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા દોઢથી બે વર્ષથી આ સિંહ પરિવાર પાતાપુર ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં નિયમિત રીતે જોવા મળે છે.

પાતાપુરમાં માનવ-સિંહ સહઅસ્તિત્વનો અનોખો દૃશ્ય: સિંહ પરિવારની પાછળ નિર્ભયતાથી ચાલતા ખેડૂતનો વીડિયો વાયરલ
પાતાપુરમાં માનવ-સિંહ સહઅસ્તિત્વનો અનોખો દૃશ્ય: સિંહ પરિવારની પાછળ નિર્ભયતાથી ચાલતા ખેડૂતનો વીડિયો વાયરલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 5:17 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના પાતાપુર ગામમાં માનવ અને ગીરના સિંહો વચ્ચે વર્ષોથી જોવા મળતું સહઅસ્તિત્વ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યું છે. ગામમાં કેદ થયેલો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં આગળ બે સિંહણ અને એક સિંહબાળ શાંતિપૂર્વક રસ્તા પર આગળ વધી રહ્યા છે, જ્યારે તેમની પાછળ ગામના ખેડૂત મસરીભાઈ પોતાની વાડી તરફ નિર્ભયતાથી ચાલતા જોવા મળે છે. તેમના ખભા પર ખેતરમાં દવા છાંટવાનો પંપ અને હાથમાં પાણી ભરેલી ડોલ છે. વીડિયો જોનારને એક ક્ષણ માટે એવું લાગે છે કે જાણે ખેડૂત ગાય-ભેંસની જેમ સિંહ પરિવારની પાછળ જ નહીં, પરંતુ તેમની સાથે જ સફર કરી રહ્યા હોય. આ સમગ્ર દૃશ્ય ત્યાં હાજર અન્ય એક વ્યક્તિએ પોતાના મોબાઇલ કૅમેરામાં કેદ કર્યું હતું.

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા દોઢથી બે વર્ષથી આ સિંહ પરિવાર પાતાપુર ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં નિયમિત રીતે જોવા મળે છે. ઘણી વખત તેઓ ગામની સીમ, ખેતરો અને કાચા રસ્તાઓ પર નિર્ભયતાથી ફરતા જોવા મળે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સિંહોએ રખડતા પશુઓનો શિકાર કર્યો હોવાની કેટલીક ઘટનાઓ બની છે, પરંતુ નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે આજ દિન સુધી ગામના કોઈપણ વ્યક્તિ પર હુમલો થયાની એક પણ ઘટના નોંધાઈ નથી.

પાતાપુરમાં માનવ-સિંહ સહઅસ્તિત્વનો અનોખો દૃશ્ય: સિંહ પરિવારની પાછળ નિર્ભયતાથી ચાલતા ખેડૂતનો વીડિયો વાયરલ (ETV Bharat Gujarat)

ગામના ખેડૂતો વર્ષોથી સિંહોની હાજરી સાથે જીવન જીવતા હોવાથી તેમની અવર-જવરથી પરિચિત બની ગયા છે. તેઓ સિંહોને કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કર્યા વગર પોતાનું રોજિંદું ખેતીકામ કરે છે, જ્યારે સિંહો પણ સામાન્ય રીતે માનવોથી દૂર રહીને પોતાનો માર્ગ પકડી લે છે. આ પરસ્પર સમજણ અને સાવચેતીના કારણે પાતાપુર ગામ ગીર વિસ્તારમાં માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચેના સંતુલિત સહઅસ્તિત્વનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.

વાયરલ થયેલો આ વીડિયો લોકોમાં ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે અને ગીરની આગવી ઓળખ એવા માનવ-સિંહ સહઅસ્તિત્વની અનોખી ઝલક રજૂ કરે છે. જોકે, વન વિભાગે લોકોને સ્પષ્ટ અપીલ કરી છે કે આવા દૃશ્યો જોઈને કોઈએ સિંહોની નજીક જવાનો કે તેમની પાછળ ચાલવાનો પ્રયાસ કરવો નહીં. વન્યજીવોનું સન્માન કરવું, સુરક્ષિત અંતર જાળવવું અને વન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવું જ સૌના હિતમાં છે.

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