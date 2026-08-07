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માનવ અને વન્યજીવો વચ્ચે સંઘર્ષ કેમ વધ્યો? વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સાથે ખાસ વાતચીત

રાજ્ય સરકારના વન વિભાગ દ્વારા મળેલા આંકડા અનુસાર એક વર્ષમાં વન્યજીવો દ્વારા 220 હુમલા કરવામાં આવ્યા છે જેમાંથી અત્યાર સુધી 30 લોકોના મોત થયા છે.

વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સાથે ખાસ વાતચીત
વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સાથે ખાસ વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 8:14 PM IST

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મનોજ ખત્રી, ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં વન્યજીવો અને માનવ વચ્ચે સંઘર્ષો વધી રહ્યા છે. આ સંઘર્ષે વન વિભાગની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે. ભાવનગરના સિહોરમાં યુવક પર સિંહના હુમલાએ જંગલની આસપાસ રહેનારા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાવી દીધો છે. રાજ્ય સરકારના વન અને પર્યાવરણ વિભાગ દ્વારા મળેલા આંકડા અનુસાર છેલ્લા એક વર્ષમાં વન્યજીવો દ્વારા 220 હુમલા કરવામાં આવ્યા છે જેમાંથી અત્યાર સુધી 30 લોકોના મોત થયા છે.

સિંહનો સ્વભાવ માનવ પર હુમલો કરવાનો નથી – છંછેડ, મેટિંગ પિરિયડ કે બચ્ચા સાથેની પરિસ્થિતિ સિવાય સિંહ હુમલો કરતો નથી. ગુજરાતમાં વન્યજીવોના હુમલાની વાતો સોશિયલ મીડિયા પર વારંવાર વાયરલ થાય છે પરંતુ વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા કહે છે કે વાસ્તવિકતા અલગ છે. ગુજરાત સરકાર આ સંઘર્ષોને ટાળવા માટે કેવા પ્રયાસ કરી રહી છે. ETV ભારતે આ મામલે વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સાથે EXCLUSIVE વાતચીત કરી હતી.

સવાલ: માનવો પર વન્યજીવો દ્વારા થતા હુમલા વધવા પાછળનું કારણ શું છે?

જવાબ: વન્યજીવો દ્વારા થતા હુમલાના બનાવોમાં માઇનોર ફરક પડ્યો છે. મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયાના કારણે ભય વધારે ફેલાયો છે. વન્ય પ્રાણીઓના હુમલાના કારણે માનવ મૃત્યુ નહિવત્ છે. આપણા માટે એક-એક જીંદગી મહત્વની છે, છતાં બીજા જાનવરોની સાથે સરખામણી કરીએ તો ડોગ બાઇટ ચાર લાખ કરતાં વધારે અને હજારો જીંદગી જોખમમાં છે. રખડતા પશુઓના કારણે પણ અકસ્માત અને મૃત્યુ થયા છે. વન્યપ્રાણીઓના હુમલામાં વાર્ષિક સરેરાશ 35 લોકોના મૃત્યુ થાય છે. આ વખતે ત્રણ-ચાર કેસ વધે તેમ લાગે છે.

સવાલ: માનવો પર હુમલા કરવા સિંહ ટેવાયેલો નથી, તો આવા હુમલા વધવા પાછળનું કારણ શું?

જવાબ: માનવ પર હુમલા કરે તેવો સિંહનો સ્વભાવ નથી, સિવાય કે તેને છંછેડવામાં આવે. બીજા માનવ દ્વારા છંછેડાયેલો હોય તો પણ અન્ય માનવ પર હુમલાના કેસ જોવા મળ્યા છે. આ ઉપરાંત તેના મેટિંગ પિરિયડ દરમિયાન ખલેલ પહોંચે ત્યારે અને સિંહણ તેના બચ્ચા સાથે હોય ત્યારે, જો સેફ ડિસ્ટન્સ પર ન હોઈએ તો હુમલો કરી શકે છે. નેસડામાં રહેતા માલધારીઓ પર કે વન વિભાગના કર્મચારીઓ પર સિંહે ભાગ્યે જ હુમલો કર્યાનો બનાવ છે.

સવાલ: અગાઉ સિંહોની સંખ્યા મર્યાદિત હતી અને જંગલનું ક્ષેત્રફળ જે હતું, અત્યારે સિંહોની સંખ્યા વધી છે, ક્ષેત્રફળમાં વધારો થવાની જગ્યાએ ઘટાડો થયો છે. માનવ જંગલમાં વન્ય પ્રાણીઓની નજીક જઈ રહ્યો છે, તેના કારણે હુમલા વધ્યા હોઈ શકે?

જવાબ: આપણે સહઅસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું છે અને વન્યજીવો પ્રત્યે આપણો સકારાત્મક અભિગમ છે, તેના કારણે વન્યજીવોની વસ્તી વધી છે. એક જાનવરને કંટ્રોલ કરવા માટે બીજા જાનવરની વસ્તી વધારવી પડે છે. આવા હુમલાઓ ન થાય તે માટે વન વિભાગ પગલાં લઈ રહ્યો છે.

સવાલ: સિંહ ઉપરાંત બીજા કયા વન્યજીવો માનવો પર હુમલા કરી રહ્યા છે અને હુમલા બાદ વન વિભાગની શું પ્રક્રિયા હોય છે?

જવાબ: માનવો પર જે થોડા હુમલા થાય છે તેના માટે વન વિભાગની જવાબદારી તો છે જ, પરંતુ લોકોએ પણ થોડા વધારે જવાબદાર બનવાની જરૂર છે. જે પ્રકારે મીડિયામાં ભય ફેલાવવામાં આવે છે તેમ છે નહીં. એક કિસ્સામાં સિંહને ઉશ્કેરીને ભગાડવામાં આવ્યો, તો બીજી જગ્યાએ માનવ પર હુમલો કરીને તેને પાડી દીધો અને તેને જકડી રાખ્યો. પરંતુ તે વ્યક્તિએ સિંહને પંપાળ્યો અને ધીરજ રાખી, જેથી થોડીવાર પછી સિંહ ત્યાંથી ઊઠીને જતો રહ્યો. સિંહનો મૂળ સ્વભાવ નથી, પરંતુ તે વાઇલ્ડ એનિમલ છે તે પણ આપણે ભૂલવું ન જોઈએ. થોડી કાળજી રાખવી જરૂરી છે. જોકે, દીપડાથી સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.

સવાલ: વન્યજીવ અને માનવ વચ્ચેના ઘર્ષણ ઘટાડવા માટે AI, ટ્રેકિંગ, રેડિયો કોલર એવી કઈ કઈ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

જવાબ: અનુભવી ટ્રેકરની સંખ્યા વધારવા જઈ રહ્યા છીએ. ગામના યુવાનોને પણ તાલીમ આપીને વન્યજીવોને પરેશાની ન થાય તેવા પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ. AI અને ડિજિટલના માધ્યમથી વન્યજીવોની અને વન વિભાગની પ્રવૃત્તિને મોનિટરિંગ કરીએ છીએ. જેમાં CCTV, રેડિયો કોલર છે. AIની મદદથી સિંહ જ્યાંથી પસાર થાય તેનો રેકોર્ડ મળી જાય તેવા પ્રયાસો છે, જેના કારણે વન્ય પ્રાણીઓ અને માનવજીવોની સલામતી રહે તેવા પ્રયાસો.

સવાલ: વન્ય પ્રાણીઓના હુમલા બાદ તેમને કેવી સજા કરવામાં આવે છે અને તેનો વિકલ્પ શું?

જવાબ: હુમલા બાદ વન્ય પ્રાણીઓને રેસ્ક્યુ કરીને તેમની મુક્તિ છીનવીને પાંજરે પૂરવામાં આવે છે. તેમાં જનતાનો સહકાર ખૂબ ઊંચો છે. મુક્તિ છીનવીને પાંજરે પૂરવાનો વૈશ્વિક પ્રોટોકોલ છે, તે જ આપણે અનુસરીએ છીએ.

સવાલ: લોકોએ કેવી સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે?

જવાબ: આપણાં ત્યાં લોકો જાગૃત છે. સિંહ અકારણ હુમલા કરતો નથી. બીજા વન્યજીવો પણ માનવો પર હુમલા કરવા ટેવાયેલા નથી. સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. વન અધિકારી કે વન વિભાગના કર્મચારીઓની મદદ લેવામાં આવે. કેમેરા અને વાયરલેસ સેટ દ્વારા મોનિટરિંગ સતત કરીએ છીએ. વન વિભાગની હેલ્પલાઇનની મદદ પણ લઈ શકાય છે.

  • હુમલાના કેસમાં માત્ર માઇનોર વધારો, મીડિયા ભય વધારે ફેલાવે છે
  • સિંહ અકારણ હુમલો નથી કરતો – સેફ ડિસ્ટન્સ અને સાવચેતી જરૂરી
  • વન્યજીવોની વસ્તી વધી છે કારણ કે આપણે સહઅસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું છે
  • AI, રેડિયો કોલર અને ગામના યુવાનોને તાલીમ આપીને મોનિટરિંગ
  • હુમલા બાદ પ્રાણીને રેસ્ક્યુ કરીને પાંજરે પૂરવાનો વૈશ્વિક પ્રોટોકોલ
  • વન વિભાગની હેલ્પલાઇન અને સતત કેમેરા-વાયરલેસ મોનિટરિંગ ઉપલબ્ધ

વન્યજીવો અને માનવ વચ્ચેના સંઘર્ષ ટાળવા માટે અથવા તો આવા હુમલાઓની સંખ્યા ઘટાડવા માટે વન વિભાગ ટેક્નોલોજીનો સહારો લઇ રહ્યો છે, સાથે જ અનુભવી ટ્રેકર્સની સંખ્યા વધારવાની વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. વન્યજીવો આપણી ધરોહર છે તેમની અને માનવજીવ બંન્નેની સુરક્ષા જરૂરી છે.

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ARJUN MODHWADIA INTERVIEW
EXCLUSIVE INTERVIEW MODHWADIA
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
ARJUN MODHWADIA INTERVIEW

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