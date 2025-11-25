ગુજરાતમાંથી માનવ તસ્કરી અને સાયબર સ્લેવરીની ગેંગના સભ્યની ધરપકડ: સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સની કાર્યવાહી
આરોપી નીલેશ ઉર્ફે નીલ પુરોહિત સાથે મળી મહિલા આરોપી પાયલ પ્રદીપસિંહ ચૌહાણ સબ એજન્ટ તરીકે કામગીરી કરતી હતી
Published : November 25, 2025 at 3:46 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યના વ્યક્તિઓને ઉંચા પગારે વિદેશમાં નોકરી આપવાની લાલચ આપી પાકિસ્તાની એજન્ટો મારફતે દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશોમાં મોકલી માનવ તસ્કરી કરી લાંબા સમય સુધી બંધક બનાવી શારીરિક-માનસિક ત્રાસ આપી સાયબર ક્રાઈમના ગુનાઓ કરાવી આર્થિક લાભ મેળવી આંતરરાજ્ય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમના ગુના આચરતી ગેંગના સભ્યને સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સ, ગાંધીનગરની ટીમે ઝડપી પાડી છે.
ભારતીય નાગરિકો સાયબર સ્લેવરીમાં દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશોમાં ફસાયેલા હોય તેઓને મુક્ત કરાવવા માટે ભારત સરકાર, થાઈલેન્ડ, મ્યાનમાર સરકારના સંપર્ક અને સહયોગથી ત્યાં આર્મી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરી ભારતીય નાગરિકોને મુક્ત કરાવી ખાસ ફ્લાઈટ દ્વારા ભારત પરત લાવવામાં આવ્યા છે અને દિલ્હી ખાતે તેમની I4C, CBI, સેન્ટ્રલ IB તથા સ્ટેટ પોલીસ દ્વારા સંયુક્ત નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે, જેમાં આશરે 4000 ભારતીયો છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં પરત લાવવામાં આવેલ છે. જેમાંથી મોટા પ્રમાણમાં ભોગ બનેલાની પૂછપરછ દરમ્યાન આરોપી નીલ પુરોહિતની સંડોવણી હોવાનું જણાઈ આવેલ છે જે નીલ પુરોહિતના સબ એજન્ટ તરીકે કામ કરતી મહિલા આરોપી પાયલ પ્રદીપસિંહ ચૌહાણની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ ગુનાના મહિલા આરોપી પાયલ પ્રદીપસિંહ ચૌહાણ દ્વારા ગુજરાતના નાગરિકોને વિદેશમાં ઉંચા પગારે ડેટા એન્ટ્રીની જોબ પ્લેસમેન્ટ આપવાની લાલચ આપી દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશોની ટિકિટ બુક કરાવી આરોપી નીલેશ ઉર્ફે નીલ પુરોહિત સાથે મળી સબ એજન્ટ તરીકે કામગીરી કરતી હતી.
કેવી રીતે કામ કરતી હતી મહિલા આરોપી?
ભોગ બનેલા નાગરિકોને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાઈ દેશોમાં મોકલી આપી ભોગ બનેલા જેવા એરપોર્ટ પહોંચે ત્યારે ચીની ગેંગના એજન્ટો મારફતે તેઓના પાસપોર્ટ, મોબાઈલ ફોન તથા અન્ય દસ્તાવેજો જપ્ત કરી લેવામાં આવતા હતા. જે બાદ તેઓને બંધક બનાવી ગેરકાયદેસર રીતે મોઈ નદી મારફતે સરહદ પાર કરાવી માનવ તસ્કરી કરી મ્યાનમારના સરહદી વિસ્તારમાં કે.કે. પાર્ક, મ્યાવાડી ટાઉનશિપ ખાતે લઈ જવામાં આવતા હતા. ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા ચાઈનીઝ હબમાં ફિશિંગ, ક્રિપ્ટો સ્કેમ, પોન્ઝી સ્કીમ, ડેટિંગ એપ દ્વારા છેતરપિંડી જેવા વિવિધ સાયબર ગુનાઓ કરવા મજબૂર કરી સાયબર સ્લેવરીનો ભોગ બનાવી તેમજ ભોગ બનેલા સહકાર ન આપે તો તેઓને શારીરિક તેમજ માનસિક હેરાન-પરેશાન કરી ગેરકાયદેસર રીતે લાંબા સમયગાળા સુધી અટકાયતમાં રાખવામાં આવતી હતી.
પકડાયેલ મહિલા આરોપીએ વિવિધ સાયબર ગુનાઓ કરવા માટે પીડિતોને મજબૂર કરી આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર સિન્ડિકેટ તથા ચાઈનીઝ સાયબર માફિયાની સાથે મળી સાયબર ક્રાઈમના ગુનાઓ કરી આર્થિક લાભ મેળવી આંતરરાજ્ય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમના ગુના કર્યો છે. જેની તપાસ દરમ્યાન મહિલા આરોપીના મોબાઈલ ફોનમાંથી પાકિસ્તાન અને નેપાળી નાગરિકોના પાસપોર્ટની વિગતો પણ મળી આવી છે.
વધુમાં તપાસ દરમ્યાન, પકડાયેલ મહિલા આરોપી સાયબર સ્લેવરી સિવાય પણ ક્રિકેટ સટ્ટા, ગેમિંગ આઈ.ડી., USDT, ક્રિપ્ટો તથા મ્યુલ અકાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાની કામગીરી કરતી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. તેમજ આ કામગીરી માટે દુબઈ તેમજ ગોવા ખાતે ચાલતા ઓનલાઈન ગેમિંગ સટ્ટાની માસ્ટર આઈ.ડી. ઉપર કામગીરી કરેલ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
મહિલા આરોપી: પાયલ પ્રદીપસિંહ ચૌહાણ, રહે. ઈસ્નાયા ફ્લોરેન્સ, નીયર ગાયત્રી પેટ્રોલ પંપ, ઉંડેરા, ગોરવા, વડોદરા.
કબ્જે કરેલ મુદ્દમાલ:
(૧) મોબાઈલ- 2
(૨) આઈપેડ- 1
(૩) લેપટોપ- 1
આ પણ વાંચો: