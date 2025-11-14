સુરતમાં શ્રમિકોની મોટી અછત સર્જાઈ, ડાઈંગ અને પ્રિન્ટિંગ મિલોનું ઉત્પાદન ઘટ્યું
ડાઈંગ અને પ્રિન્ટિંગ મિલોનું ઉત્પાદન 50% સુધી ઘટી ગયું છે, અને મિલ માલિકોને હવે શ્રમિકોને પાછા બોલાવવા માટે સામેથી તેમના ટિકિટના પૈસા મોકલવા પડ્યા છે.
Published : November 14, 2025 at 6:11 PM IST
સુરત : ભારતનું ટેક્સટાઇલ હબ ગણાતું સુરત હાલમાં એક અભૂતપૂર્વ સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. દિવાળી અને બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂરી થઈ હોવા છતાં, વતન ગયેલા શ્રમિકોની મોટી અછત સર્જાઈ છે. આ અછત એટલી ગંભીર છે કે, ડાઈંગ અને પ્રિન્ટિંગ મિલોનું ઉત્પાદન 50% સુધી ઘટી ગયું છે, અને મિલ માલિકોને હવે શ્રમિકોને પાછા બોલાવવા માટે સામેથી તેમના ટિકિટના પૈસા મોકલવા પડ્યા છે.
60% મિલો ચાલુ, પણ કામ માત્ર 50%
દક્ષિણ ગુજરાત પ્રોસેસિંગ હાઉસ એસોસિયેશનના પ્રમુખ જીતુ વખારિયાએ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજાવતા કહ્યું કે, "હાલમાં ટેક્સટાઇલની માત્ર 60% જેટલી જ મિલો શરૂ થઈ શકી છે, અને તે પણ 30%થી વધુ કામદારોની ગેરહાજરીમાં ચાલી રહી છે." બિહારની ચૂંટણી અને છઠ પૂજા જેવા પર્વોને કારણે મોટી સંખ્યામાં કારીગરો વતન ગયા હતા. યુપીના શ્રમિકો ધીમે ધીમે પરત આવી રહ્યા છે, પરંતુ બિહારના કારીગરો પાછા ફરવા તૈયાર ન હોવાથી પ્રિન્ટિંગ મશીનો પર 8-10 માણસોને બદલે માંડ 4-6 માણસોથી કામ ચાલી રહ્યું છે.
ડબલ પગાર અને ટિકિટના પૈસા, મિલ માલિકોની મજબૂરી
શ્રમિકોની અછતને પહોંચી વળવા માટે મિલ માલિકો અસામાન્ય પગલાં લેવા મજબૂર થયા છે. ડબલ પગારની ઓફર, જે કામદારો રોકાયેલા છે, તેઓ જો બીજાનું કામ પણ કરી લે તો માલિકો તેમને વધારાનો એટલે કે ડબલ પગાર આપવા તૈયાર થયા છે, છતાં શ્રમિકો થાકના કારણે સતત કામ કરી શકતા નથી.
ટ્રેનની ટિકિટનું ભાડું ન હોવાનું કારણ આપી રહ્યા હોવાથી, મિલ માલિકો લેબર કોન્ટ્રાક્ટરો મારફતે શ્રમિકોને વહેલી તકે સુરત પરત લાવવા માટે સામેથી ટિકિટ ભાડાના પૈસા મોકલી રહ્યા છે.
'મેરેજ સીઝન'ની ડિમાન્ડ સામે વેપાર ડાયવર્ટ થવાનો ભય
વખારિયાના મતે, આ સંકટ એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે સારા સમાચાર છે. મેરેજ સીઝન પૂરજોશમાં શરૂ થવાની છે અને નોર્થ-ઇસ્ટના બજારોમાંથી માલની ડિમાન્ડ મોટા પાયે નીકળી રહી છે. અત્યારે માલની ડિમાન્ડ સારામાં સારી છે. આવા સંજોગોમાં જો આગામી સપ્તાહ સુધીમાં કારીગરો મોટી સંખ્યામાં પરત નહીં ફરે તો ઓર્ડર સમયસર પૂરા નહીં થાય અને સુરતની માર્કેટ અન્ય હરીફ માર્કેટ્સમાં ડાયવર્ટ થવાનું જોખમ છે.
તેમણે ચેતવણી આપી કે, મિલ માલિકોને આશા છે કે ટિકિટ ભાડું મોકલાયા બાદ વહેલી તકે કારીગરો પરત ફરશે અને મેરેજ સીઝનનો લાભ લઈને ઉદ્યોગ ફરી પાટા પર ચડશે.
આ પણ વાંચો...