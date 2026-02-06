ગીર ગઢડામાંથી 27 લાખનો ગાંજો ઝડપાયો, પોતાના જ ઘરે ગાંજો ઉગાડી પીતો અને વેચતો હતો શખસ
ગાંજો પીવાના શોખીને પોતાના ઘરના વાડામાં જ વાવી દીધો ગાંજો, પછી વેચવા પણ લાગ્યો
Published : February 6, 2026 at 8:29 PM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી, વેચાણ તેમજ ગેરકાયદે વાવેતર સામે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સતત કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. નશીલા પદાર્થોની ગેરકાયદે બદી સદંતર નાબૂદ કરવા પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિલેશ જાજડીયા (જુનાગઢ વિભાગ) તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદિપસિંહ જાડેજાના સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન હેઠળ ચાલી રહેલા અભિયાન દરમિયાન ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મોટી સફળતા મળી છે.
એસ.ઓ.જી. શાખાના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ડી.એમ.કાગડા તથા તેમની ટીમ ગીર ગઢડા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન એસ.ઓ.જી.ના કર્મચારીઓને એક બાતમીદાર પાસેથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી હતી કે ગીર ગઢડા ઢોરા શેરી ઉના રોડ ખાતે આવેલા એક રહેણાંક મકાનના વાડામાં ગાંજાનું ગેરકાયદે વાવેતર કરવામાં આવી રહ્યું છે તેમજ ત્યાંથી ગાંજાની સુકવણી કરી છુટક વેચાણ કરવામાં આવે છે.
મળેલી બાતમીને ગંભીરતાથી લઈ પોલીસે તાત્કાલિક કાયદેસર કાર્યવાહી કરી અને એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ મુજબ રેઇડ હાથ ધરવામાં આવી હતી. રેઇડ દરમિયાન આરોપીના રહેણાંક મકાનના વાડામાંથી અડધો ફૂટથી ચાર ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતા નાના-મોટા ગાંજાના લીલા છોડ મળી આવ્યા હતા. તપાસમાં આ ગાંજાનું કુલ નેટ વજન 55 કિલો 320 ગ્રામ હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 27,66,000/- થાય છે. આ ઉપરાંત આરોપી પાસેથી સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન પણ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
આ મામલે ગીર ગઢડા ઢોર શેરીમાં રહેતા અને કડીયાકામ કરતા ભીખાભાઇ અતુભાઇ મકવાણા (ઉંમર 75 વર્ષ) પકડી પાડી તેની સામે એન.ડી.પી.એસ. એક્ટની કલમ 8(C), 20(2)(C) મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી ગાંજો પીવાની આદત ધરાવતો હતો, તેમજ પોતાના રહેણાંક મકાનના વાડામાં ગાંજાનું વિપુલ પ્રમાણમાં વાવેતર કરી લીલા છોડની સુકવણી કરી છુટક વેચાણ કરતો હતો.
આ સફળ કામગીરીમાં એલ.સી.બી. તથા એસ.ઓ.જી. શાખાના પોલીસ અધિકારી અને કર્મચારીઓએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈ વધુ તપાસ શરૂ કરી છે અને આ ગાંજો કોને સપ્લાય કરવામાં આવતો હતો તથા કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સંડોવાયેલી છે કે કેમ તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
