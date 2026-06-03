ખાડિયામાં 10 દિવસ પહેલાં બનાવાયેલો રોડ હળવા વરસાદ બેસી ગયો, રોડની ગુણવત્તાને લઈને ઉઠ્યા સવાલ
ગત 23 મેના રોજ બનાવવામાં આવેલો આ રોડ હળવા વરસાદમાં બેસી જતાં તેની ગુણવતા અને કામગીરીને લઈને સવાલો ઉઠ્યા છે.
Published : June 3, 2026 at 7:10 PM IST
અમદાવાદ: ખાડિયા વિસ્તાર હેઠળ આવતા કાચવાળા વિસ્તારમાં હજી તો ગત 23 મેના રોજ રોડ જ નવો નક્કોર રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ રોડ એક હળવા વરસાદમાં જ બેસી ગયો છે, અને ભુવો પડ્યા જવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. ત્યારે રોડની ગુણવત્તાને લઈને સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે.
ખાડીયાના કાઉન્સલર બીરજુ અલ્પેશ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે, ખાડીયા વિસ્તારમાં આવેલા કાચ વાડાની અંદર 23 મેના દિવસે રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો, અને આજે આ રોડની હાલત ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. ચાર જગ્યાએ રોડ તૂટી ગયો છે અને ભુવા પડી ગયા છે. રોડની ગુણવત્તા પર મોટો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે.
રોડ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યો નથી તે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે. રોડ દોઢ ઇંચથી વધારે પણ ખોદાયો નથી. સામાન્ય સરફેસ કરીને એની ઉપર ડામર પાથરી દેવામાં આવ્યો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. એક જ વિસ્તારમાં ચાર જગ્યાએ રોડ તૂટીને બે ત્રણ ફૂટ નીચે દબાઈ ગયો હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે.
એક જ હળવા વરસાદમાં રોડની આ હાલત થતાં તંત્રની કામગીરી પર સવાલો ઉભા થઈ રહ્યાં છે. ત્યારે ખાડિયા વોર્ડના કાઉન્સિલર ધ્રુવ કલાપીએ આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, દસ દિવસ પહેલા આ રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને ઘણી જગ્યાએ આજે ખાડા પડી ગયા છે. જે કોન્ટ્રાક્ટરે આ રોડ બનાવ્યા તેને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે અને ફરીથી આ રોડ બનાવવામાં આવે સારી રીતે અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાના રોડ બનાવવામા આવે એવી અમારી માંગ છે.
કાચવાડાના રહેવાસી માનવ કડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા થોડા સમય પહેલા રોડ બનાવીને જતા રહ્યા છે, કોઈ એન્જિનિયર અહીં ધ્યાન રાખવામાં માટે આવ્યા નથી. જેના કારણે રોડ ધોવાઈ ગયા છે અને નાના મોટા ભુવા પડી ગયા છે. કયાંક ડામરની પોપડી દેખાય છે અને અંદરથી આખો ખાડો દેખાઈ રહ્યો છે. અચાનક ભુવા પડવાના કારણે અહીંયા અકસ્માત પણ થઈ શકે છે.
સ્થાનિક કિંજલબેને જણાવ્યું હતું કે, એક મહિનાથી અહીંયા રોડની કામગીરી ચાલતી હતી જેના કારણે અમે હેરાન થયા હતાં અને હવે આ ભૂવાના કારણે જો ફરી રોડ બનાવવામાં આવશે તો ફરી હેરાન થવાનો વારો આવશે. આ ભૂવામાં અમારૂ સ્કૂટર પડી ગયું હતું. એક અઠવાડિયામાં અહીંયા ધાર્મિક પ્રસંગ છે. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિ હશે તો શું થશે? રાત્રે જતા આવતા ઉંમર વાળા લોકો અને બાળકો પણ આ ભુવામાં પડી જાય તેનો ભય રહે છે.