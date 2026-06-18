નવસારીમાં 90 વર્ષથી વસતા રાઠોડ પરિવારનું ઘર તોડાયું, કલેક્ટર કચેરીએ મોટી સંખ્યા ધસી આવ્યા લોકો
ઘર તોડાયા બાદ પરિવાર બેઘર બન્યો હોવાનો દાવો કરી રહ્યો છે, જ્યારે તેમના સમર્થનમાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના આગેવાનો અને સ્થાનિકો કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા.
Published : June 18, 2026 at 8:03 PM IST
નવસારી: શહેરના લુન્સીકુઇ નજીક આવેલી સહયોગ સોસાયટીમાં છેલ્લા અનેક દાયકાઓથી વસવાટ કરતા રાઠોડ પરિવારનું આવાસ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યા બાદ સમગ્ર મામલો હવે આદિવાસી સમાજના હકો અને અસ્તિત્વની લડાઈ તરીકે સામે આવ્યો છે.
ઘર તોડાયા બાદ પરિવાર બેઘર બન્યો હોવાનો દાવો કરી રહ્યો છે, જ્યારે તેમના સમર્થનમાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના આગેવાનો અને સ્થાનિકો નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા.
રાઠોડ પરિવારનો દાવો છે કે, તેઓ છેલ્લા લગભગ 90 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં વસવાટ કરે છે, અને પેઢીઓથી અહીં જીવન નિર્વાહ કરી રહ્યા છે. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ તેઓ ધાર્મિક વિધિઓ અને પૂજા-પાઠ દ્વારા સમાજની સેવા કરતા આવ્યા છે. ત્રણ દિવસ અગાઉ માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી કરીને તેમને ઘર ખાલી કરાવી મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે પરિવાર હાલ ખુલ્લા આકાશ નીચે જીવન જીવવા મજબૂર બન્યો છે.
આદિવાસી સમાજના આગેવાનોનું કહેવું છે કે, આદિવાસી સમુદાયને ‘દબાણકર્તા’ તરીકે જોવાની માનસિકતા બંધ થવી જોઈએ. તેઓ પોતાને દેશના મૂળ નિવાસી ગણાવી રહ્યા છે, અને વનાધિકાર અધિનિયમ તેમજ પેસા એક્ટ હેઠળ મળતા કાયદાકીય અધિકારોનો હવાલો આપી રહ્યા છે. કલેક્ટરને આપવામાં આવેલી રજૂઆતમાં પરિવારોને વૈકલ્પિક રહેઠાણ, જમીનના કાયદેસર પટ્ટા અને વસાહતને સ્થાયી માન્યતા આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, બંધારણ હેઠળ મળતા ગૌરવપૂર્ણ જીવન અને રહેઠાણના અધિકારનું રક્ષણ થવું જોઈએ. સાથે જ જ્યાં સુધી જમીન અને રહેઠાણ સંબંધિત પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારની તોડફોડ અથવા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી રોકવાની માંગ કરવામાં આવી છે. પાણી, વીજળી અને રસ્તા જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ કરાવવા પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
આદિવાસી સમાજે ચેતવણી આપી છે કે, જો તેમની માંગણીઓ પર યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો તેઓ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી કાનૂની લડત લડશે. હવે નજર નવસારી મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પર છે કે તેઓ આ મુદ્દાને કેટલી સંવેદનશીલતા અને કાયદાકીય દૃષ્ટિએ હલ કરે છે.