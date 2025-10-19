'દિવાળી તો વતનમાં હો...' નેહરુનગર ST બસ સ્ટેન્ડ પર મુસાફરોનો ધસારો, સૌરાષ્ટ્ર જતી બસો હાઉસફુલ
દિવાળીના તહેવારને લઈને અમદાવાદના નેહરુનગર એસટી સ્ટેન્ડ પર વતનની વાટ પકડવા માટે લોકોનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો.
Published : October 19, 2025 at 3:03 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારને લઈને અમદાવાદના નેહરુનગર એસટી સ્ટેન્ડ પર વતનની વાટ પકડવા માટે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. સૌરાષ્ટ્ર,અને અન્ય વિસ્તારોમાં રહેતા હજારો લોકો આ પાવન પર્વની ઉજવણી પોતાના પરિવાર સાથે કરવા માટે ઉત્સાહભેર પોતાના ગામડે જવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. 'માદરે વતન'ની મહેક અને તહેવારની ઊર્જા વચ્ચે, દરેક વ્યક્તિ વહેલી તકે પોતાના ઘરે પહોંચવા માટે બસની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
દિવાળીના તહેવારને લઈને લોકો પોતાના ગામડે જઈ રહ્યા છે. સ્કૂલ-કોલેજો વાળાને તો ચાર થી પાંચ દિવસ પહેલા વેકેશન પડી ગયું હતું. ધનતેરસ પર નોકરી અને ધંધાવાળા લોકો પણ વેકેશન પાડીને પોતાના ગામડે જવા નીકળી ગયા છે.
ગામડે જવાને લઈને નહેરુનગર પર લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. એસટી નિગમ દ્વારા વધારાની બસો દોડાવવામાં આવી હોવા છતાં, મુસાફરોનો ધસારો એટલો છે કે સ્ટેન્ડ પર પગ મૂકવાની જગ્યા નથી.
એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવાને લઈને નેહરુનગરના ટ્રાફિક કંટ્રોલર એમ.એમ.સૈયદ કહ્યું કે, દિવાળીના પાંચ થી છ દિવસ અગાઉથી ભીડ ચાલુ થઈ ગઈ છે. 15 થી 20 ઓક્ટોબર ની બધી બસોમાં બુકિંગ ફુલ છે. અમદાવાદના બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ભારે ભીડને લઈને અમદાવાદમાંથી દરરોજની 200 એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવામાં આવી રહી છે, ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારો ભાવનગર, રાજકોટ, સુરત, દાહોદ જિલ્લાઓમાં એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવામાં આવી રહી છે.
બસ સ્ટેન્ડમાં લોકોની ભાગદોડને લઈને કહ્યું કે,બસમાં GPS સિસ્ટમ આપેલી છે.બુકિંગ વાળા લોકોને બસ ઉપાડવાના 15 મિનિટ પહેલા બસનો નંબર આવી જાય છે. અમદાવાદથી વડોદરા જઈ રહેલા વિધિબેને કહ્યું કે, અમારી બસનો સમય થઈ ગયો છે, પણ બસ હજી સુધી આવી નથી. દિવાળી મોટો તહેવાર છે કે, જ્યારે બધા પોતાના પરિવાર સાથે દિવાળી મનાવવા માટે ગામડે જાય છે.
સરકાર જેવી રીતના કુંભમેળામાં બસ દોડાવે છે, તેવી રીતના અહીંયા પણ બસ દોડાવી જોઈએ. બસને લઈને લોકોએ વધુ ભાગદોડન કરવી જોઈએ, ડેપો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે એક્સ્ટા બસો દોડાવવામાં આવી રહી છે. તો આપણે શાંતિથી બસોની રાહ જોઈએ. અને જીવનું જોખમ ના લો અને થોડું પ્લાન કરીને ચાલો.
મુસાફર મીનાબેને કહ્યું કે, અમારી બસ પણ સમય કરતાં થોડી લેટ ચાલી રહી છે. બસ સ્ટેન્ડમાં આટલી ભીડ હોવાથી લોકોને બેસવા માટે પણ જગ્યા નથી. અમે ઉભા રહીને બસની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. સરકારે ભીડને જોઈને એક્સ્ટ્રા બસો મૂકવી જોઈએ. બસ સ્ટેન્ડમાં મુસાફરોને પૂરતી સુવિધાઓ આપવી જોઈએ.