દીવમાં પ્રવાસીઓનો ભારે ધસારો, નવા વર્ષને આવકારવા મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા

2025ના વર્ષને 'બાય-બાય' કહેવા અને 2026ના વર્ષને આવકારવા દેશ-દુનિયાના પ્રવાસીઓ માટે દીવ પસંદગીનું સ્થળ બન્યું.

દીવમાં નવા વર્ષને આવકારવા મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા
દીવમાં નવા વર્ષને આવકારવા મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 12:52 PM IST

Updated : December 30, 2025 at 1:25 PM IST

દીવ: કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં નાતાલથી લઇ 31 ડિસેમ્બર સુધી પ્રવાસીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. દીવમાં 2025ને વિદાય આપવા અને 2026ના નવા વર્ષને આવકારવા માટે દેશ-વિદેશથી પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે. દીવ પ્રવાસીઓ માટે પસંદગીનું સ્થળ બન્યું છે.

2025ને અલવિદા કહેવા માટે ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે દીવના ઘોઘલા બીચ, કિલ્લો, ચર્ચ, INS ખુકરી, ગંગેશ્વર, નાગવા બીચ સહિતના ફરવા લાયક સ્થળો પર મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ જોવા મળી રહ્યા છે. નવા વર્ષને આવકારવા માટે એક દિવસનો સમય બાકી છે ત્યારે અત્યારથી જ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ દીવ પહોંચ્યા છે. પ્રવાસીોના ધસારાના પગલે રિસોર્ટ, હોટલો ફૂલ થઇ ગઇ છે.

દીવના ઘોઘલા ખાતે આવેલા બીચને બ્લૂ ફ્લેગ જાહેર કરાયો

દીવના ઘોઘલા ખાતે આવેલા બીચને બ્લૂ ફ્લૅગ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. અહીંયા દીવના અન્ય બીચ કરતા દરિયાઈ પાણી એકદમ ચોખ્ખુ જોવા મળે છે તેને અડીને ઉના તાલુકામાં આવેલ અહેમદપુર માંડવી બીચ પણ આવેલો છે પરંતુ અહીંયા પહોંચવા માટે દૂર ફરીને આવવું પડતું હોવાથી અહીંયા પ્રવાસીઓ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

દીવમાં નવા વર્ષને આવકારવા મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

દીવના જોવાલાયક સ્થળો

P49 જહાજ: દીવ કલેક્ટર ઓફિસની સામે લાંગરેલા INS ખુકરી મ્યુઝિયમ છે, જે દીવ કલેક્ટર ઓફિસની સામે P49 જહાજમાં સ્થિત.છે. યુદ્ધ વખતે જે જહાજે જળસમાધિ લીધી હતી તેની સાથે સમાનતા ધરાવતા અને ભારતમાં બનેલા P49 પ્રકારના સ્વદેશી યુદ્ધ જહાજને પણ INS ખુકરી નામ આપવામાં આવ્યું હતું. ડિસેમ્બર, 2021માં P49ને સેવા માંથી નિવૃત્ત કરી દેવામાં આવ્યું અને 26 જાન્યુઆરી,2022ના રોજ આ જહાજને દીવ પ્રશાસનને સોંપવામાં આવ્યું હતું.

હવે આ આખુ જહાજ એક સંગ્રહાલયમાં ફેરવાઈ ગયું છે, એટલે નૌકાદળના જહાજમાં પ્રવેશવાનો આપને દુર્લભ મોકો અહીં મળે છે. આ જહાજ હાલ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. આ જહાજની મુલાકાત લેવા માટે વ્યક્તિ દીઠ 100 રૂપિયા ટિકિટ છે. બાળકો માટે 50 રૂપિયા ટિકિટ છે જ્યારે 4 વર્ષથી નીચેના બાળકોને જોવા માટે મફતમાં વ્યવસ્થા છે.

દીવના દરિયાની મધ્યમાં આવેલ છે જેલ

દીવમાં આવેલી આ જેલ દરિયાના પાણીની વચ્ચે આવેલી છે, જે અંદાજિત 476 વર્ષ જૂની છે. થોડા સમય પૂર્વે આ જેલમાં એક કેદી પણ રાખવામાં આવતો હતો, પરંતુ હાલ આ જેલ કાર્યરત ન હોવાથી અહીંયા એકપણ કેદીને રાખવામાં આવેલ નથી.

દીવમાં આવેલો કિલ્લો આકર્ષણનું કેન્દ્ર

દીવની જેલની સામેના ભાગે કિલ્લો આવેલો છે. આ કિલ્લાનું અંદાજિત 482 વર્ષ એટલે કે 1535થી 1542ની વચ્ચે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. થોડા સમય માટે આ કિલ્લાનું રિપેરિંગ કામ પૂર્ણ થયા બાદ આ કિલ્લાને ફરીથી ખુલ્લો મુકાયો હતો.

દીવમાં નવા વર્ષને આવકારવા મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા
દીવમાં નવા વર્ષને આવકારવા મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

દીવમાં આવેલું સેન્ટ પોલ ચર્ચ

દીવમાં આવેલું સેન્ટ પોલ ચર્ચની 408 વર્ષ પૂર્વે એટલે કે 414 વર્ષ પૂર્વે એટલે કે 1610 માં સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ ચર્ચને પોર્ટુગીઝો દ્વારા.બનાવવામાં આવેલ છે.

INS ખુકરી મ્યુઝિયમ

દીવથી ગંગેશ્વર મહાદેવ તરફ જતાં રોડ પર INS ખુકરી મ્યુઝિયમ આવેલું છે. આ INS ખુકરી 1971ના યુદ્ધ વખતે દીવના દરિયા કાંઠે ભારતીય નૌકાદળનું જહાજ INS ખુકરી પાકિસ્તાનની સબમરીન દ્વારા છોડવામાં આવેલી મિસાઈલનો ભોગ બન્યું હતું, જેમાં આ ખુકરીના કેપ્ટન મહેન્દ્ર નાથ મુલા સહિત 28 અધિકારી અને 176 નાવિક શહીદ થયા હતા. દીવના કાંઠે જ્યાં ખુકરીએ જળસમાધિ લીધી હતી, ત્યાં એક સ્મારક આવેલું છે. અહીંયા પ્રવાસીઓ વધુ મુલાકાત લેતા હોય છે. આ INS ખુકરી મ્યુઝિયમ ઉપરના ભાગે હોવાથી આવતા પ્રવાસીઓ ચાલીને તેમજ ગોલ્ફ કાર્ટમાં(ઇલેક્ટ્રિક રીક્ષા) બેસીને જતા હોય છે. જેમાં ગોલ્ફ કાર્ટમાં વ્યક્તિની ટિકિટનો દર 50 રૂપિયા છે.

ગંગેશ્વર મહાદેવ મંદિર

દીવના દરિયા કિનારે ગંગેશ્વર મહાદેવનું પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. આ મંદિર પોતાની એક આગવી પ્રતિભા ધરાવે છે. આ પાંચ શિવલિંગનું જળાભિષેક કરવા જાણે ભોળાનાથ પોતે હાજર રહી જળાભિષેક કરતા હોય તેવા દૃશ્યો જોવા મળે છે. આ મંદિરની એવી માન્યતા છે કે અહી જે પાંચ શિવલિંગ છે. તે પાંચ પાંડવોના શિવલિંગ છે, જેમાં સૌથી મોટું શિવલિંગ સૌથી મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિર અને સૌથી નાનું શિવલિંગ સહદેવનું એમ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે પાંડવો વનવાસ કરવા માટે ગયા હતા તે સમયે આ શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી.

નાગવા બીચ

દીવથી 8 કિમી દૂર આવેલા નાગવા બીચ ખાતે.બારેમાસ પ્રવાસીઓનો ધસારો રહે છે. ખાસ કરીને અહીંયા ઉનાળુ વેકેશન, દિવાળી વેકેશન,નાતાલ, 31 ડિસે. સહિત દરેક તહેવારોમાં આ બીચ ખાતે પ્રવાસીઓનો મોટી સંખ્યામાં ધસારો જોવા મળે છે. આ બીચ પર આવતા પ્રવાસીઓ વોટર સ્પીડ બોટ, જેસકી, પેરા ગ્લાઈડિંગ,બનાના રાઇડસ, ડિસ્કો રાઈડસ તેમજ બમ્પર રાઈડસનો આનંદ માણતા હોય છે.

Last Updated : December 30, 2025 at 1:25 PM IST

સંપાદકની પસંદ

